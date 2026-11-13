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Путин предложил Украине новое перемирие: какой сценарий готовит Кремль на Донбассе

Юрий Берендий
13 ноября 2026, 18:14
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Перемирие в Константиновке грозит укреплением российских позиций и наступлением на Дружковку, считают эксперты.
Путин предложил Украине новое перемирие: какой сценарий готовит Кремль на Донбассе
Перемирие в Константиновке - какой военный план скрывает Путин / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

  • Почему Путин заговорил о гуманитарной миссии в Константиновке
  • Как Россия может использовать прекращение огня в Донецкой области
  • Что говорят военные и аналитики о планах Кремля

Российский диктатор Владимир Путин предложил провести пятидневную гуманитарную миссию в Константиновке Донецкой области по примеру недавней операции в оккупированных Олешках в Херсонской области. Украинская сторона опасается, что Москва может использовать прекращение огня не столько для эвакуации гражданских лиц, сколько для ротации военных, переброски техники и подготовки нового наступления.

Главред выяснил, зачем России нужна гуманитарная миссия в Константиновке, как она может повлиять на ситуацию на фронте и почему украинские военные и аналитики предостерегают от такого перемирия.

видео дня

Какие условия перемирия в Константиновке предложил Путин

Во время встречи со специальными представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером военный преступник Владимир Путин поднял вопрос о проведении гуманитарной операции в Константиновке. По его замыслу, она должна проходить по аналогии с миссией в оккупированных Олешках Херсонской области, которая длилась с 27 октября по 1 ноября.

Москва настаивает на пятидневном периоде, который якобы необходим для разминирования территории. В то же время российская сторона фактически предложила Украине самостоятельно обеспечить безопасность со своей стороны, если Киев считает Константиновку территорией под своим контролем.

Это предложение сопровождается заявлениями Кремля о якобы захвате города российской армией, хотя боевые действия там продолжаются.

"Если Киев считает город находящимся под своим контролем, то пусть обеспечит безопасность со своей стороны", - заявил Путин, которого цитируют российские пропагандистские СМИ.

Как отреагировали на инициативу Путина в Офисе президента

Украинская сторона сомневается в том, что предложенная Москвой операция будет иметь исключительно гуманитарную цель. В Офисе президента обратили внимание на предыдущий опыт проведения подобной миссии в Херсонской области и призвали выяснить, как Россия соблюдала договоренности во время предыдущей паузы в боевых действиях.

Советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин сообщил журналистам, что российские военные могли воспользоваться гуманитарным прикрытием для перемещения подразделений и ввода дополнительной техники. По его словам, перед рассмотрением новой инициативы необходимо установить все обстоятельства предыдущей операции и оценить возможные намерения российской стороны.

В Офисе президента считают, что эвакуационные мероприятия могут создать условия для военных маневров противника. Поэтому предложение Кремля нельзя рассматривать исключительно как гуманитарный вопрос.

"Учитывая, что в Олешки они завели технику и ротировали военных под прикрытием гуманитарной операции, то ясно, что они хотят в Константиновке, но нужно выяснить все детали", - сказал Дмитрий Литвин.

Олешки
Олешки / Инфографика: Главред

Кто контролирует Константиновку и какова ситуация на фронте

Константиновка остается важным участком фронта, где продолжаются боевые действия и попытки российских войск продвинуться в городскую застройку. Аналитики OSINT-проекта DeepState отмечают, что город находится под контролем Вооруженных сил Украины, несмотря на заявления России о его захвате.

По информации аналитиков, российские военные пытаются проникать в населенный пункт небольшими группами и накапливать силы для дальнейшей оккупации. Одновременно противник пытается охватить город с флангов, создавая угрозу окружения украинской группировки.

Активные боевые действия и постоянное давление на украинские позиции осложняют ситуацию. В DeepState считают, что предложение о гуманитарной операции нужно оценивать с учетом обстановки на фронте, а не только заявленного стремления помочь гражданскому населению.

"Лучшая гуманитарная миссия в Константиновке будет осуществлена в виде прекращения штурмовых действий со стороны россиян и остановки полного разрушения города в результате обстрелов, которые они ведут из-за невозможности захватить населённый пункт. Все остальные попытки - это лицемерие, которым прикрывается Путин, чтобы воспользоваться ситуацией в своих интересах на поле боя. На такое ни в коем случае соглашаться нельзя", - подчеркнули в DeepState.

DeepState, карта DeepState
DeepState / Инфографика: Главред

Зачем России перемирие в Константиновке и при чем здесь Дружковка

Российское предложение о гуманитарной миссии может преследовать не только военную, но и информационную цель. Такую оценку дали аналитики американского Института изучения войны (ISW), которые обратили внимание на попытки Кремля продвигать собственную версию ситуации на фронте.

По оценке ISW, во время переговоров с представителями администрации США Путин повторил утверждение о якобы полном контроле российской армии над Константиновкой. В то же время исследователи зафиксировали доказательства присутствия как минимум 41 украинской позиции в городе и его окрестностях с 1 сентября 2026 года. Это противоречит российской версии об окончательном захвате населенного пункта.

Аналитики также обратили внимание на приглашение международных журналистов и представителей правозащитных организаций для наблюдения за эвакуацией гражданского населения. По их мнению, Москва может использовать такую инициативу, чтобы продемонстрировать собственную версию контроля над территорией и продвигать преувеличенные сообщения о своих военных успехах.

Еще один риск заключается в возможном использовании временного прекращения огня для подготовки наступательных действий к северу от Константиновки - в направлении Дружковки, одного из важных населенных пунктов украинской оборонительной линии "Крепостной пояс".

"Путин, вероятно, будет пытаться использовать временное локальное перемирие в Константиновке для накопления российских сил и ресурсов, необходимых для наступления на север к Дружковке - одного из наиболее укрепленных городов Украины на линии обороны "Крепостной пояс", - считают аналитики ISW.

Украинский
Украинский "пояс крепостей" / Инфографика: Главред

Дополнительным аргументом в пользу такого сценария исследователи называют опыт Олешок. Украинские и международные источники предполагали, что предыдущую паузу российские войска использовали для накопления личного состава и ресурсов вдоль Днепра.

Почему гуманитарную миссию в Константиновке сложно провести за пять дней

Организация гуманитарной операции в Константиновке потребует отдельного планирования из-за активных боевых действий и сложной ситуации с безопасностью. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец пояснил, что ситуация в городе существенно отличается от той, что сложилась в Олешках, поэтому механически перенести предыдущий опыт на Донецкую область не получится.

По словам омбудсмена, до заявления Путина украинская сторона не рассматривала Константиновку как один из потенциальных населенных пунктов для гуманитарной миссии. Основное внимание в ходе предварительной работы было сосредоточено на Херсонской области, где в отдельных оккупированных населенных пунктах сложились особенно тяжелые условия для жизни гражданского населения.

Лубинец также сообщил, что установить точное количество людей, остающихся в Константиновке, сложно из-за отсутствия физического доступа сотрудников его ведомства в город. Информацию получают от областной военной администрации, однако украинские оценки количества гражданских лиц отличаются от цифр, озвученных российской стороной.

Важным препятствием являются и географические особенности района. В отличие от Олешек, где река служила естественной границей между сторонами, в Константиновке нет аналогичного препятствия, которое могло бы облегчить установление безопасного режима тишины.

"Максимально сложно, скажу откровенно, почему. Между Олешками и Константиновкой есть принципиальная разница, а именно - наличие естественного препятствия в виде реки на территории Херсонской области. Именно это, в частности, дало возможность провести гуманитарную миссию. Что касается Константиновки, то там такого естественного препятствия нет. На мой взгляд, нужно будет отдельно обдумать, если вообще рассматривать такую возможность, как обеспечение реального режима тишины", - пояснил Дмитрий Лубинец.

Херсон
Херсон / Инфографика: Главред

Омбудсмен подчеркнул, что подготовка любой подобной операции должна начинаться с консультаций с военным командованием. Именно Силы обороны должны оценить потенциальные угрозы для украинских подразделений и гражданского населения.

Отдельной проблемой остается предложение России разминировать территорию за пять дней. Лубинец отметил, что районы активных боевых действий постоянно подвергаются минированию, в частности со стороны российских военных. Поэтому предложенный Москвой срок может не соответствовать реальной сложности задачи.

"Как и территория в любом районе активных боевых действий, эта территория активно заминирована. По нашей информации, активное минирование происходит чуть ли не ежедневно, и в этом активно участвуют военные Вооруженных сил Российской Федерации. Поэтому любая гуманитарная миссия может начаться только тогда, когда будет обеспечен режим тишины и выделено время для проведения разминирования", - отметил омбудсмен.

По оценке Лубинца, подготовка может занять значительно больше времени, чем предлагает Кремль. Ориентировочный срок - от нескольких недель до нескольких месяцев. Продолжительность будет зависеть от условий безопасности и возможностей обеспечить прекращение огня.

Как перемирие может помочь России окружить Константиновку

Временная пауза в боевых действиях может изменить соотношение сил вокруг Константиновки в пользу российской армии. Военный обозреватель Денис Попович в эфире Суспільне Студія объяснил, что противник может использовать это время для перемещения войск и подготовки новых штурмов.

По его словам, город находится под давлением с трех направлений - южного, западного и восточного. Российские подразделения закрепляются на окраинах и пытаются проникать внутрь небольшими пехотными группами. Часть территории остается под контролем украинских военных, тогда как отдельные районы находятся в так называемой "серой зоне".

Попович обратил внимание на сходство российской тактики с действиями противника во время боев за Покровск. Речь идет о постепенном охвате населенного пункта, усилении давления с нескольких направлений и проникновении небольших групп внутрь города.

"Добрыми намерениями вымощена дорога в ад. Враг может воспользоваться таким перемирием, чтобы перебросить войска на более выгодные позиции для усиления штурмовых действий вокруг Константиновки и попытаться захватить город", - предупредил Денис Попович.

Дополнительные трудности для украинских подразделений создают российские беспилотники, которые затрудняют логистику и снабжение с северного направления. В то же время, по оценке обозревателя, возможности для обеспечения украинской группировки пока остаются.

Попович пояснил, что полностью прекратить ротацию и снабжение российские войска смогут лишь после физического окружения населенного пункта. Пока такого кольца нет, украинские подразделения могут получать необходимые ресурсы, хотя это происходит в сложных условиях.

"Проводить ротацию сложно, но возможность есть. Полностью закрыть возможность ротации, полностью сделать так, чтобы это в принципе было невозможно, - значит создать физическое окружение Константиновки. Взять его в "кольцо". Пока город находится в "кармане", всегда будет возможность, так или иначе, осуществлять какие-то поставки для нужд этого города. Хотя это будет крайне сложно", - пояснил обозреватель.

Он также отметил, что эвакуация гражданского населения остается важной задачей. Однако масштабная операция в условиях активных боевых действий требует реальных гарантий безопасности и согласованного прекращения огня.

Константиновка инфографика
Константиновка / Инфографика: Главред

Может ли Россия повторить сценарий гуманитарной миссии в Олешках

Опыт предыдущей гуманитарной операции в Херсонской области усиливает опасения, что Россия попытается использовать новую паузу для перегруппировки войск. Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко считает, что Москва уже опробовала подобный механизм в Олешках и теперь может применить его в Донецкой области.

В эфире проекта "Украинский фокус. Утро" на Slawa.TV и Эспрессо Андрющенко подчеркнул, что говорить о полном контроле России над Константиновкой нет оснований. Часть населенного пункта остается в "серой зоне", а боевые столкновения продолжаются непосредственно в городской застройке.

По словам руководителя Центра изучения оккупации, количество гражданских лиц в городе также не соответствует тем масштабам, которые могут создаваться российскими сообщениями. Значительная часть населения уже выехала, в частности в рамках мер по принудительной эвакуации детей.

"Нельзя сказать, что Константиновка находится под контролем Российской Федерации. Она частично находится в "серой зоне", но назвать её контролируемой Россией точно невозможно. Также нельзя сказать, что там вообще находится много людей. Те, кто остался, можно сказать, остались на свой страх и риск", - отметил Петр Андрющенко.

Основную опасность он связывает с ходом предыдущей гуманитарной операции. По его словам, во время паузы в Олешках украинские подразделения соблюдали установленные ограничения, тогда как российская армия использовала время для передислокации личного состава и укрепления позиций.

Андрющенко утверждает, что американская сторона не обеспечила надлежащей реакции на украинские сообщения о нарушениях договоренностей российскими военными. Из-за этого Кремль смог убедиться, что такой механизм позволяет получать односторонние военные преимущества.

"Россияне опробовали эту ситуацию. Они увидели, что под американским контролем украинская сторона соблюдает все требования, в частности не проводит ротации и не усиливает свои подразделения во время перемирия. В то же время россияне проводят ротации, перегруппировываются, усиливают свои подразделения, а затем активизируют атаки", - пояснил руководитель Центра изучения оккупации.

По мнению Андрющенко, потенциальная договоренность по Константиновке может создать дополнительные трудности для украинской обороны. Гуманитарная миссия может предусматривать ограничение передвижения военных, прекращение огня и разминирование отдельных участков.

Между тем на севере Донецкой области, по его словам, наблюдается усиление российской группировки, подтягивание резервов и активизация штурмовых действий. Поэтому даже кратковременная пауза может повлиять на дальнейший ход боев.

"Любая остановка на сегодняшний день даст россиянам возможность не просто укрепиться, перегруппироваться, но и обеспечить наступательные действия. В итоге это может привести к тому, что Константиновка будет оккупирована фактически под прикрытием гуманитарной миссии - как только она завершится", - предупредил Петр Андрющенко.

Что российские войска могут сделать за пять дней перемирия

Даже кратковременное прекращение огня может дать российским подразделениям возможность изменить расположение в городской застройке и обустроить дополнительные позиции. Офицер командования Объединенных сил быстрого реагирования Вооруженных сил Украины Денис Ярославский в эфире телеканала Апостроф объяснил, какие риски возникают даже при паузе на одно-два суток.

По его оценке, Константиновка находится в условиях постоянных столкновений, а полного контроля над ней не имеет ни одна из сторон. Населённый пункт фактически приблизился к состоянию большой "серой зоны", поэтому российские заявления о его окончательном захвате не соответствуют реальной ситуации.

Ярославский подчеркивает, что эвакуация людей, которые до сих пор остаются в городе, необходима. В то же время российское командование может рассматривать гуманитарную паузу как возможность обустроить дополнительные позиции в зданиях.

"Константиновка очень большая, там постоянно идут бои. Константиновка сейчас вообще непригодна для гражданской жизни. Если там остался какой-то небольшой процент людей, конечно, его нужно эвакуировать. Константиновка сейчас находится ближе всего к "серой зоне" контроля, но это не означает, что её полностью контролируют российские военные. Сейчас ни одна из сторон не может полностью контролировать Константиновку", - отметил Денис Ярославский.

Офицер пояснил, что российские подразделения могут использовать прекращение боевых действий для перемещения личного состава и боеприпасов, а также для обустройства укрытий. Особое внимание он обратил на подвалы зданий, которые во время городских боев могут стать местами размещения военных и подготовленными оборонительными позициями.

По его оценке, даже короткий перерыв позволит противнику изменить тактическое расположение без постоянной угрозы украинских ударов. Пятидневный срок, предложенный Путиным, потенциально дает возможность выполнить значительно больший объем таких работ.

"Если сейчас в Константиновке будут приостановлены боевые действия для вывода оставшихся гражданских лиц, Россия перебросит свои войска для расквартирования в подвалах и укрепления позиций. Она на 100% этим воспользуется. Она понимает, что сейчас Константиновку они контролировать не могут, то есть там уничтожается весь периметр со всех сторон. Любое, даже на сутки или на двое, перемирие - они зайдут и укрепят свои позиции в подвалах. Ну, это однозначно. То есть Путину это важно. Я не говорю, что не важно провести гуманитарную миссию по эвакуации гражданских - их там не должно быть. Но для Путина Константиновка... хотя бы на двое суток это даст возможность укрыться. Здесь 100%, это военная логика", - пояснил офицер.

Временно оккупированные территории Украины
Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Ярославский также подчеркнул необходимость скоординированных действий украинской стороны в случае реализации гуманитарной инициативы. По его мнению, Генеральный штаб должен оценить возможные последствия и предусмотреть меры, которые не позволят российским войскам получить преимущество.

В частности, украинским подразделениям необходимо будет позаботиться о собственном обеспечении, пополнении боекомплекта и укреплении оборонительных рубежей. Гуманитарные мероприятия не должны создавать ситуацию, при которой одна сторона получает дополнительные возможности для военного продвижения.

"С точки зрения военных мы на 100% понимаем, как будет использовано это время российскими оккупационными войсками. Я считаю, что здесь необходимо провести серьезные консультации на уровне Генерального штаба, осознавая все последствия. И точно так же, если будет принято решение проводить эту гуманитарную миссию, подтянуть наши войска, подтянуть БК, укрепиться на тех позициях, где мы сейчас находимся, и, возможно, занять больше позиций. То есть предпринять синхронные действия", - пояснил Денис Ярославский.

Отдельно офицер подчеркнул стратегическое значение Константиновки для обороны Донецкой области. В городе есть промышленные объекты и укрепления, которые могут использоваться для организации обороны, а также он является частью крупной городской агломерации области.

Он также обратил внимание на географическое расположение населенного пункта по отношению к другим важным городам региона. Расстояние между Донецком и Краматорском составляет около 40 километров, а дальше расположены Дружковка, Славянск и другие города, имеющие значение для оборонной системы Донецкой области.

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