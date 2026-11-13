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Бабушки клали гвоздику в ящики не просто так: у способа есть научное объяснение

Марина Иваненко
13 ноября 2026, 18:29
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Гвоздика помогает отпугивать моль благодаря своему резкому аромату. Узнайте, как использовать эту специю для защиты одежды и кухонных запасов.
Гвоздика в шкафу
Гвоздика в шкафу / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

  • Почему гвоздика отпугивает платяную моль
  • Как правильно разместить специю в шкафу
  • Помогает ли гвоздика от пищевых вредителей

Платяная моль способна незаметно повреждать одежду, особенно вещи из натуральной шерсти, меха и перьев. Наибольшую опасность представляют её личинки, которые питаются волокнами натурального происхождения и оставляют дырки на любимых вещах. Особенно часто от таких вредителей страдают зимние пальто, шерстяные шарфы, носки и меховые изделия. Главред расскажет подробнее.

Не так давно хозяйки использовали простое домашнее средство против моли - обычную гвоздику. Об этом способе и его эффективности рассказало польское изданиеInteria Kobieta. Оказывается, характерный аромат этой специи имеет научное объяснение: определенные вещества в ее составе действительно могут отпугивать насекомых.

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Почему бабушки клали гвоздику в ящики

Секрет этого способа заключается в интенсивном запахе гвоздики. Специя содержит эвгенол - ароматическое соединение, отвечающее за её характерный пряный аромат. Именно это вещество может отпугивать платяную моль и препятствовать откладке яиц.

Эффективность гвоздики исследовали ученые. В работе 1997 года Р. Пларре и его коллеги изучали влияние растительных ароматических веществ на платяную моль. В ходе эксперимента использовали, в частности, гвоздичное и цитраловое масла.

Исследование показало, что смесь этих масел могла обеспечивать защиту от моли в течение четырёх недель. Это объясняет, почему старый домашний способ с использованием гвоздики привлекает внимание и сегодня.

Видео о том, какие народные средства используют от моли, можно посмотреть здесь:

Как использовать гвоздику для отпугивания моли

Для защиты одежды можно использовать обычную сушеную гвоздику. Она также содержит эвгенол, хотя её аромат обычно менее интенсивен, чем у концентрированного эфирного масла.

Чтобы усилить запах, перед использованием специю можно слегка размять. Так высвободится больше ароматических веществ.

Самый простой способ - положить горсть гвоздики в шкаф или ящик с одеждой. Чтобы специя не рассыпалась и не оставляла следов на вещах, лучше насыпать её в небольшие льняные мешочки. Ткань хорошо пропускает аромат, поэтому гвоздика будет продолжать источать запах.

Еще один вариант - использовать апельсин. В его кожуру можно воткнуть несколько бутонов гвоздики. Такой способ помогает усилить аромат специи. Однако фрукт нужно периодически заменять, когда он начинает вянуть или терять запах.

Также можно воспользоваться эфирным маслом гвоздики. Для этого несколько капель наносят на кусочек хлопчатобумажной ткани, который затем помещают в шкаф или ящик. Важно не допускать непосредственного контакта масла с одеждой, поскольку оно может оставить пятна.

Каштаны в быту
Каштаны в быту / Инфографика: Главред

Помогает ли гвоздика от пищевой моли

Гвоздика может быть полезна не только для защиты одежды, но и для профилактики появления пищевой моли. Хотя платяная и пищевая моль относятся к разным группам насекомых, резкий аромат специи также может отпугивать взрослых особей кухонных вредителей.

Это особенно актуально для кухонных шкафов, где хранятся мука, крупы и другие сыпучие продукты. Пищевая моль способна быстро распространяться и портить запасы, поэтому важно вовремя позаботиться об их защите.

В то же время гвоздика не уничтожает личинок и не поможет избавиться от вредителей, которые уже поселились в продуктах. Её можно использовать лишь в качестве дополнительного профилактического средства.

Для более надёжной защиты кухни нужно регулярно убирать шкафы, проверять запасы и хранить крупы и муку в герметично закрытых стеклянных контейнерах.

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