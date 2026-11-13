Против отца: Меган Маркл готова помогать полиции

Меган Маркл готова говорить о своем отце, которого подозревают в педофилии.

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Меган Маркл и ее отец Томас Маркл / коллаж: Главред, фото: instagram.com/meghan, Скриншот 7News Spotlight

Кратко:

Что рассказал источник о болезни

Какие заявление сделала Меган

Герцогиня Сассекская Меган Маркл тяжело переживает скандал вокруг своего отца Томаса Маркла-старшего, которого арестовали в США по обвинению в хранении материалов сексуального насилия над детьми.

Герцогиня Сассекская намерена сотрудничать с правоохранительными органами и, если потребуется, помочь следствию разобраться в обстоятельствах дела.

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Как сообщает Page Six со ссылкой на источники, сейчас Меган особенно нуждается в поддержке близких. Главной опорой для нее стала мать Дория Рагланд. Женщины часто общаются и стараются проводить больше времени вместе. По словам инсайдеров, Дория уже помогала федеральным следователям идентифицировать Томаса на фотографиях, которые изучаются в рамках расследования.

Сама Меган также готова оказать полиции необходимое содействие. "Безусловно, она будет готова помочь. Она очень этого хочет", - сообщил источник изданию.

Томас Маркл / Скриншот 7News Spotlight

82-летний Томас Маркл был арестован 6 ноября во Флориде. Ему предъявили федеральное обвинение в хранении детской порнографии. По версии следствия, во время обысков двух складских помещений в Калифорнии правоохранители обнаружили около 78 предметов, среди которых были фотоматериалы и пленки с предположительно запрещенными изображениями.

Сам Томас ранее отвергал обвинения, называя их ложью. На первом судебном заседании он не признал вину, а вопрос о виновности предстоит решить суду.

Ситуация осложнилась после того, как мужчина, находившийся под домашним арестом с электронным браслетом, предположительно снял и повредил устройство слежения. После этого суд отменил его освобождение и распорядился оставить его под стражей до дальнейшего разбирательства.

Отношения Меган с отцом остаются напряженными с 2018 года, когда она вышла замуж за принца Гарри. Томас не присутствовал на свадьбе дочери, а впоследствии они практически прекратили общение. Герцогиня ранее объясняла, что не хотела допускать контактов отца со своими детьми, поскольку стремилась защитить их.

Меган Маркл переживает семейную драму / фото: instagram.com, sussexroyal

Еще в октябре Меган публично заявила, что глубоко потрясена сообщениями о расследовании в отношении отца. Она также рассказала, что узнала о тревожных обвинениях против него еще в 2018 году, когда соответствующее письмо было передано британской полиции и впоследствии стало известно ей.

"Мои мысли с детьми, которые могли пострадать", - говорилось в ее заявлении.

Несмотря на семейную драму, Меган и Гарри продолжают заниматься вопросами защиты детей в интернете. В ближайшее время супруги должны выступить на мероприятии в Европейском парламенте, посвященном безопасности несовершеннолетних в цифровой среде.

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О персоне: Меган Маркл Меган, герцогиня Сассекская - американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011-2018). С 2018 года - супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

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