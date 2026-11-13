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Что сказать другу, который потерял близкого человека, и чего нельзя делать

Анна Ярославская
13 ноября 2026, 11:55
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Эксперт по этикету советует отметить в календаре даты, которые являются тяжелыми для человека, чтобы поддержать его и через год после трагедии.
Горе, друзья, поддержка
Эксперт по этикету назвала основные правила поддержки людей, переживающих утрату / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Кратко:

  • Почему присутствие важнее идеальных слов
  • Какие небольшие жесты поддерживают человека в горе
  • О каких датах стоит помнить даже спустя годы

Поддержать друга, потерявшего близкого человека, лучше всего простым присутствием и короткими искренними словами сочувствия - искать идеальные формулировки не нужно. Согласно правилам этикета, не менее важно не исчезать со временем и помнить об особенно важных для человека датах.

Такие советы дала основательница Protocol School of Texas, эксперт по этикету Диана Готтсман в своём блоге. Она призналась, что писала этот текст в то время, когда её давняя подруга переживала невыразимую утрату.

видео дня

По словам Готтсман, этикет в таких ситуациях измеряется не словами, а поступками.

"Когда друг или член семьи переживает утрату - ожидаемую или в результате ужасной трагедии - этикет заключается не в том, чтобы сказать идеальные слова, а в том, чтобы поступить правильно", - пишет эксперт.

Как поддержать человека в горе словами и жестами

Главный совет - просто быть рядом. Готтсман подчеркивает, что присутствие сильнее слов, а большинству людей достаточно услышать простое "Мне очень жаль".

Не менее ценны и небольшие жесты. Эксперт вспоминает видео, на котором человек написал от руки открытку, приготовил домашнюю еду и оставил её вместе с небольшим букетом на пороге своей подруги.

Также Готтсман советует:

  • говорить с сочувствием и сдержанностью - по реакции на печальную новость хорошо видно, кому можно доверять;
  • уважать частную жизнь и не пересказывать другим деликатные подробности, которые вам не принадлежат;
  • не осуждать и не делать выводов, не зная всей ситуации.

Почему важно не исчезать после похорон

Когда жизнь вокруг как будто возвращается к норме, человек продолжает скорбеть. Поэтому стоит поддерживать связь и напоминать, что он не один.

Готтсман советует отметить в календаре особенно тяжелые дни. Например, если друг потерял ребенка, стоит записать его день рождения и дату трагедии - так каждый год будет напоминание почтить память.

По словам эксперта, именно в такие моменты дружба либо укрепляется, либо разрушается навсегда.

"Люди помнят, кто пришел, а кто - нет. Свадьба и похороны - два события, которые запоминаются", - резюмировала Готтсман.

Что нельзя говорить человеку, потерявшему близких?

Психотерапевт Олег Чабан в комментарии, который приводил Главред, отмечал, что физическое присутствие рядом, даже прикосновение, значит больше, чем короткий звонок с соболезнованиями. Он также советовал не сводить разговор к фразе "у меня было так же", ведь это переключает внимание на себя.

С ним соглашается психолог и консультант по вопросам скорби Мекел Харрис, которая в комментарии NPR советует не избегать разговора о потере и не бояться признать, что не хватает слов.

"Речь идет не об идеальном сценарии. Речь идет о том, чтобы человек знал: я думаю о тебе", - пояснила она.

Харрис также предостерегает от фраз, начинающихся со слова "по крайней мере", вроде "по крайней мере, теперь он в лучшем месте". По её словам, они принижают значение переживаний человека, переживающего горе.

"Для человека, переживающего утрату, нет лучшего места, чем то, где близкий человек физически рядом", - подчеркнула психолог.

Как сообщал Главред, тема поддержки в горе неоднократно становилась предметом советов специалистов. Психологи рассказали, как смириться со смертью мамы и пережить утрату. Они дали шесть советов тем, кто переживает такое горе.

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