Уиткофф заявил о прогрессе после встречи с Путиным: о чем договорились в Москве

Кратко:
- Уиткофф и Кушнер 12 ноября провели переговоры с Путиным в Москве
- США заявили о согласовании нового трехстороннего раунда переговоров
- В Дублине посланцы проинформируют Зеленского о результатах
Спецпосланцы США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер 12 ноября провели переговоры с диктатором Владимиром Путиным в Москве и по их итогам объявили о новом раунде трехсторонних переговоров. Об этом сообщает CNN.
Виткофф оптимистично оценил беседу в российской столице.
"Я считаю, что прогресс был достигнут. Я считаю, что это произошло ранее сегодня", - отметил американский посланник.
Отдельно он обратился к тем, кто не верил в возможность вновь собрать за одним столом представителей Вашингтона, Киева и Москвы.
"Люди не думали, что мы собираемся возобновить трехсторонний формат. Мы его возобновили. Мы назначили новую встречу", - заявил Уиткофф.
По его словам, именно такого результата ожидает от своей команды президент США Дональд Трамп. Однако дату и место следующего раунда американская сторона не назвала.
Присоединится ли Европа к переговорам
Американская сторона также подтвердила, что к предстоящим переговорам по войне в Украине обязательно присоединятся представители европейских государств.
"Они наши партнеры, и для них важно быть вовлеченными", - сказал Стив Уиткофф.
В то же время Джаред Кушнер обратил внимание на содержательность проведенных консультаций с российским руководством.
"Я считаю, что в целом у нас были очень полные и подробные дискуссии по всем темам, которые, как я надеюсь, станут основой для следующих многосторонних обсуждений", - отметил он.
Стоит добавить, что американская делегация вылетела в Ирландию: в Дублине представители встретятся с Владимиром Зеленским, чтобы проинформировать его о результатах беседы с российским диктатором.
Почему такие договоренности играют на руку Кремлю
Лейтенант Сил обороны Украины, экс-руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко подчеркнул, что называть новую трехстороннюю встречу прогрессом не стоит, ведь нет договоренностей о прекращении огня.
"Уиткофф называет прогрессом договоренность с Путиным о новой трехсторонней встрече. Без прекращения огня. Просто встреча. То, что и нужно россиянам - продолжать убивать, проводить встречи, договариваться о бизнесе с США", - подчеркнул он.
Как РФ использовала переговоры в Абу-Даби
Аналитики Института изучения войны отмечали, что Россия претендует на территории Украины далеко за пределами Донбасса и не отказывается от максималистских требований.
В частности, на переговорах в Абу-Даби представители страны-агрессора пытались навязать американской и украинской делегациям вымышленную картину фронта, чтобы выбить из Киева новые территориальные уступки.
Аналитики считают, что Москва и в дальнейшем будет делать ложные заявления о продвижении по всей линии фронта, чтобы заложить свою вымышленную карту в основу будущих переговоров по территориям.
"Заявления Мединского демонстрируют территориальные амбиции Кремля за пределами пяти незаконно аннексированных регионов Украины (Крым и Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области) и нежелание идти на компромиссы или обмен территориями для прекращения войны", - говорится в отчете ISW.
Мирные переговоры - последние новости
Как сообщал Главред, во время встречи с Уиткоффом и Кушнером Путин высказался против обсуждения так называемых "серых зон" и заявил, что Москва признает только один вариант разграничения. По его словам, для России существует лишь одна линия разграничения с Украиной - линия государственной границы.
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что в ближайшие недели к переговорам между Украиной, США и страной-агрессором Россией о завершении войны непосредственно присоединится Европа. После трехсторонних переговоров в Абу-Даби должна состояться техническая встреча в расширенном формате - с участием всех четырёх сторон.
Глава Офиса президента Кирилл Буданов сообщил, что украинская делегация достигла существенного результата в вопросе возвращения пленных в ходе переговоров в Абу-Даби, однако количество людей и сроки обмена пока не разглашаются.
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