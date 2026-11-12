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Лобовое стекло замерзает каждое утро: трюк автомеханика поможет быстрее удалить лёд

Марина Иваненко
12 ноября 2026, 17:04
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Лобовое стекло замерзает в морозные утра? Узнайте, как предотвратить обледенение, приготовить средство для размораживания и каких ошибок следует избегать.
Как разморозить лобовое стекло
Как разморозить лобовое стекло / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

  • Как защитить лобовое стекло от обледенения
  • Какое домашнее средство поможет удалить лёд
  • Каких ошибок нельзя допускать зимой

В холодное время года водителям приходится тратить немало времени на очистку автомобиля от льда. Однако есть несколько простых способов, которые помогут предотвратить обледенение лобового стекла или быстрее справиться с ним по утрам. Главред расскажет подробнее.

С наступлением морозов лобовое стекло автомобилей, припаркованных под открытым небом, часто покрывается льдом. Это происходит из-за влаги из воздуха, которая оседает на холодной поверхности и замерзает. Как сообщает Marie Claire, несколько простых приемов помогут подготовить автомобиль к утренним заморозкам и облегчить очистку стекол.

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Подготовка к холодам важна для безопасности на дороге. Помимо очистки стекол, стоит проверить состояние зимних шин и заранее узнать о дорожных условиях.

Недостаточно удалить лёд только с небольшого участка лобового стекла. Перед поездкой нужно очистить все окна и зеркала, проверить, хорошо ли виден номерной знак, а также убрать снег с крыши автомобиля.

Как предотвратить обледенение лобового стекла

Один из самых простых способов - специальный защитный чехол для лобового стекла. Его устанавливают вечером, чтобы утром не пришлось тратить время на удаление льда. Обычный картон для этого подходит хуже: он может намокнуть, а затем примерзнуть к стеклу.

Еще один полезный прием - надеть старые носки на боковые зеркала заднего вида. Так они будут защищены от льда, и утром их не придется отдельно очищать.

Важно также следить за чистотой лобового стекла. На грязной поверхности лёд образуется и задерживается легче, поэтому регулярная мойка автомобиля поможет упростить утреннюю очистку.

Имеет значение и место парковки. Если есть возможность, оставляйте автомобиль у стены или в другом защищенном от ветра месте. Там лобовое стекло может обмерзать медленнее.

Если лёд уже образовался, можно воспользоваться самодельным средством для его удаления. Для этого смешайте две части изопропилового спирта с одной частью воды. Перелейте смесь в бутылку с распылителем и нанесите на замерзшее стекло.

Видео о том, как избавиться от льда на замерзшем автомобильном стекле, можно посмотреть здесь:

Каких ошибок следует избегать

Не пытайтесь растопить лёд горячей водой. Из-за резкого перепада температур стекло может треснуть. Не рекомендуется также использовать солевые растворы или уксус: они могут повредить лакокрасочное покрытие автомобиля.

Не стоит соскребать лёд банковской картой, лопаткой или металлическими предметами. Они могут оставить царапины на стекле. Для очистки лучше использовать специальный автомобильный скребок или средство для размораживания стекол.

Как правильно хранить автомобильные шины
Как правильно хранить автомобильные шины / Инфографика: Главред

После очистки автомобиля важно помнить и об осторожности на дороге. Зимой следует избегать резких маневров, соблюдать безопасную дистанцию и учитывать, что на скользком покрытии тормозной путь увеличивается.

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