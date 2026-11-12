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Холодно даже при включенном отоплении: 6 признаков плохой теплоизоляции

Марина Иваненко
12 ноября 2026, 15:18
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Даже при работающем отоплении в доме может быть холодно. Шесть признаков плохой теплоизоляции, которые помогут выявить причины теплопотерь.
Утепление дома
Утепление дома / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Шесть признаков недостаточной теплоизоляции дома
  • Почему растут расходы на отопление
  • Как проверить, откуда уходит тепло

С приближением холодов поддерживать комфортную температуру в доме становится сложнее. Иногда отопление работает на полную мощность, но помещение все равно остается холодным. Одной из причин может быть устаревшая или недостаточная теплоизоляция. Главред расскажет об этом подробнее.

Как отмечает издание meglepetes.hu, из-за плохого утепления тепло постоянно уходит из дома, поэтому система отопления вынуждена работать интенсивнее. Это не только снижает комфорт, но и увеличивает потребление энергии и расходы на коммунальные услуги.

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По данным британской организации Energy Saving Trust, значительная часть тепла в домах без надлежащей изоляции теряется через крышу, стены и пол. Поэтому важно вовремя заметить признаки проблемы.

В разных комнатах разная температура

Если в гостиной тепло, а в спальне приходится постоянно ходить в теплой одежде, это может свидетельствовать о недостаточной или неравномерной теплоизоляции.

Качественное утепление помогает поддерживать стабильную температуру в разных помещениях. Если же отдельные комнаты быстро охлаждаются, стоит проверить состояние наружных стен, окон и перекрытий.

Счета за отопление постоянно растут

Если потребление энергии увеличивается, хотя привычки и режим отопления не изменились, причиной могут быть теплопотери.

Из-за недостаточной теплоизоляции система отопления постоянно компенсирует тепло, уходящее наружу. В результате оборудование работает дольше, а расходы на обогрев помещения растут.

Стены и пол остаются холодными

Зимой хорошо утепленные стены обычно не должны казаться ледяными на ощупь. Если наружные стены постоянно холодные, а пол остается прохладным даже при работающем отоплении, это может быть признаком недостаточной теплозащиты дома.

Особенно стоит обратить внимание на помещения над неотапливаемым подвалом или непосредственно над грунтом.

Ощущаются сквозняки при закрытых окнах

Причиной сквозняков могут быть не только старые окна или неплотные уплотнители. Холодный воздух также может проникать через щели в стенах, потолке и местах соединения строительных конструкций.

Такие проблемы ухудшают теплоизоляцию и заставляют отопление работать интенсивнее. Поэтому важно проверить не только окна и двери, но и другие возможные места проникновения холодного воздуха.

На крыше образуются сосульки и ледяные наросты

По данным американского издания Terrain Insulation, появление ледяных наростов на крыше может свидетельствовать о недостаточном утеплении чердака.

Это происходит, когда тепло из дома проникает под крышу и нагревает её поверхность. Из-за этого снег начинает таять, а вода стекает к более холодным краям кровли, где снова замерзает.

Так постепенно образуются сосульки и ледяные наросты. Помимо проблем с теплоизоляцией, они могут создавать дополнительную нагрузку на кровлю и водостоки.

Значительная часть тепла уходит через крышу, стены и пол

По данным Energy Saving Trust, в неутепленном доме около 25 % тепла может теряться через крышу, 33 % - через стены, а еще 10–20 % - через пол.

Эти показатели демонстрируют, насколько важно позаботиться о теплоизоляции всех основных частей дома. Даже если окна хорошо сохраняют тепло, недостаточно утепленные стены или крыша могут приводить к значительным теплопотерям.

Видео о том, какие ошибки чаще всего допускают при утеплении дома, можно посмотреть здесь:

Как проверить состояние теплоизоляции

Важно не только утеплить стены, но и устранить щели, через которые уходит тепло. Герметизация окон и дверей, утепление чердака и пола могут помочь уменьшить теплопотери.

Чтобы точнее определить проблемные места, можно воспользоваться тепловизионным обследованием. Оно помогает выявить участки, через которые дом теряет больше всего тепла. Также полезно проверить энергетический сертификат здания.

Если в доме заметны сразу несколько перечисленных признаков, стоит проверить теплоизоляцию до начала отопительного сезона. Это поможет выявить причины теплопотерь и спланировать необходимые работы.

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