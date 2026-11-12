Тает на глазах: сильно похудевшую Пугачеву подловили на прогулке с Галкиным

Кратко:
- Как сейчас выглядит Алла Пугачева
- Почему забеспокоились ее поклонники
77-летняя Алла Пугачева вновь оказалась в центре внимания после редкого появления на публике.
Как пишут российские пропагандисты, певицу заметили во время прогулки в Лимасоле на Кипре, где она живет вместе с мужем Максимом Галкиным и младшими детьми. Однако обсуждать пользователи стали не столько сам выход артистки, сколько заметные изменения в ее внешности.
Свежий снимок Пугачевой появился в фанатских сообществах в социальных сетях. На фотографии Примадонна позирует в светлой свободной блузке и солнцезащитных очках. Певица улыбается и выглядит приветливо, однако многие комментаторы обратили внимание на ее фигуру: по мнению пользователей, Алла Борисовна за последнее время сильно похудела.
Реакция аудитории оказалась неоднозначной. Одни поклонники традиционно восхищались стилем и внешностью артистки, другие выразили беспокойство из-за ее заметной худобы. Некоторые предположили, что певица выглядит ослабленной.
Почему Пугачева редко появляется на публике
В последние годы артистка ведет довольно закрытый образ жизни. Вместе с семьей она проживает на Кипре, в Лимасоле, и нечасто выходит за пределы частной территории. Поэтому каждое новое фото певицы, сделанное во время прогулки или случайной встречи с поклонниками, быстро привлекает внимание.
На этот раз Пугачева появилась на снимке рядом с мужем Максимом Галкиным*. Контраст между супругами также стал предметом обсуждения в социальных сетях: пользователи сравнивали внешний вид артистки и ее супруга, которому в этом году исполнилось 50 лет.
Сама Алла Борисовна не комментировала разговоры о похудении и не объясняла, с чем связаны изменения ее внешности.
Что известно о проблемах со здоровьем Пугачевой
Ранее певица рассказывала о серьезной травме, полученной после неудачного падения. По информации российских пропагандистских СМИ, летом она сломала ногу и повредила тазобедренный сустав. Из-за этого артистке пришлось надолго ограничить подвижность, а затем проходить реабилитацию. В тот период ее замечали на прогулках с тростью.
Позже в прессе появились фотографии Пугачевой с зафиксированной рукой. Однако подробностей о характере этой травмы певица также публично не раскрывала.
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О персоне: Алла Пугачева
Алла Пугачёва - советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
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