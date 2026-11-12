Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Обрезать гортензию осенью или оставить до весны: садоводы назвали подходящее время

Дарья Пшеничник
12 ноября 2026, 04:41
google news Подпишитесь
на нас в Google
Засохшие цветы защищают почки от мороза и ледяного ветра, поэтому для большинства сортов обрезку следует отложить до весны.
Обрезать гортензию осенью или оставить до весны: садоводы назвали подходящее время
Обрезка гортензии осенью / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

  • Когда лучше всего срезать засохшие цветы гортензии
  • Почему осенью нельзя укорачивать побеги садовой гортензии
  • Как защитить куст от мороза зимой

Засохшие соцветия гортензии можно срезать в ноябре, однако большинство опытных садоводов советует отложить эту процедуру до весны. Сухие цветы частично защищают расположенные под ними почки от мороза и холодного ветра, поэтому спешить не стоит, особенно когда приближаются регулярные заморозки, сообщает Trojmiasto.pl.

видео дня

Если владелец участка все же решил удалить отцветшие соцветия осенью, делать это следует до наступления устойчивых заморозков. Для этого выбирают сухой день без дождя с плюсовой температурой.

Многие приступают к осенней обрезке из эстетических соображений: куст выглядит опрятнее, а весной в саду меньше работы. Кроме того, без тяжелых соцветий ветки реже ломаются под мокрым снегом. В то же время для здоровья растения осенью эта процедура не является обязательной.

Почему сухие цветы лучше оставить на зиму

Засохшие соцветия служат естественным укрытием для нежных побеговых почек. Они также украшают сад зимой, когда на них оседает иней или снег.

Оптимальное время для обрезки, по мнению многих садоводов, наступает ранней весной, как только минуют морозы и ещё до начала вегетации. Это период с конца февраля до конца марта, а местами и до начала апреля. Весной легче определить, какие побеги пережили зиму, а какие погибли.

Сроки также зависят от сорта:

  • садовая (крупнолистная) гортензия: лучше ранней весной;
  • метелчатая гортензия: осенью или весной;
  • вьющаяся гортензия: в начале осени или весной.

У метельчатых гортензий поздней осенью можно срезать только отцветшие соцветия, чтобы тяжелый мокрый снег не сломал жесткие побеги. Садовой гортензии лучше дождаться весны.

Почему гортензии становятся зелеными
Почему гортензии становятся зелеными / Инфографика: Главред

Какая ошибка может лишить куст цветов

Радикальное укорачивание ветвей перед зимой может серьезно навредить растению.

"Популярная садовая гортензия цветет на прошлогодних побегах, а ее цветочные почки развиваются еще до наступления зимы. Поэтому сильная обрезка ветвей осенью может лишить ваш сад цветов в следующем году", - предупреждает издание.

Метелчатая и древовидная гортензии образуют цветы на побегах текущего года, поэтому их можно обрезать сильнее. Однако делать это лучше в конце зимы или ранней весной, до начала активного роста.

Еще одна важная процедура перед наступлением холодов - укрытие. Сильные морозы могут повредить цветочные почки, и тогда следующим летом цветов будет меньше. В первую очередь в защите нуждаются молодые и ослабленные кусты, а также садовая гортензия, которая хуже переносит холод, чем метельчатая. На период сильных морозов растения можно укрыть белым зимним агроволокном.

Основание куста следует окутать, насыпав холмик из коры, компоста, торфа или земли высотой 20–30 см. Так корневая система не промерзнет.

"Никогда не используйте для укрытия полиэтиленовую пленку, которая ограничивает циркуляцию воздуха и может привести к высыханию побегов", - подчеркивают авторы материала.

Меховидные и древовидные гортензии хорошо переносят польские зимы и при отсутствии сильных морозов обходятся без дополнительной защиты. Обычно достаточно укрыть основание молодых кустов.

Смотрите видео о том, как правильно обрезать гортензию осенью:

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Trojmiasto.pl

Trojmiasto.pl - один из крупнейших и самых популярных региональных новостных порталов в Польше, специализирующийся на регионе Гданьска, Гдыни и Сопота. Издание служит основным источником местной информации для жителей и туристов, посещающих регион. Сайт поддерживает несколько тематических порталов, включая спорт, бизнес, культуру, развлечения, дом, детей, кино, науку.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
цветы гортензия сад
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Прогремели мощные взрывы: россияне ударили баллистикой по Киеву и области

Прогремели мощные взрывы: россияне ударили баллистикой по Киеву и области

01:17Регионы
Россия должна предложить США соглашение: о чем Уиткофф будет говорить с Путиным

Россия должна предложить США соглашение: о чем Уиткофф будет говорить с Путиным

23:24Политика
Война может закончиться до конца года: Зеленский заявил об "окне возможностей"

Война может закончиться до конца года: Зеленский заявил об "окне возможностей"

22:40Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Кто умеет лучше других поддерживать окружающих: названы четыре даты рождения

Кто умеет лучше других поддерживать окружающих: названы четыре даты рождения

Доллар, евро и злотый синхронно обвалились: курс валют на 12 ноября

Доллар, евро и злотый синхронно обвалились: курс валют на 12 ноября

Китайский гороскоп на завтра, 12 ноября: Змеям - осмотрительность, Лошадям - команда

Китайский гороскоп на завтра, 12 ноября: Змеям - осмотрительность, Лошадям - команда

Будет украшать сад даже в мороз: какое растение стоит посадить осенью

Будет украшать сад даже в мороз: какое растение стоит посадить осенью

Батарея горячая сверху, но холодная снизу: почему не стоит сразу спускать воздух

Батарея горячая сверху, но холодная снизу: почему не стоит сразу спускать воздух

Последние новости

05:55

"Жестко": Билозир раскрыла секрет стройной фигуры в 69 лет

05:02

Привычные 21 °C — уже не норма: какая температура должна быть в каждой комнатеВидео

04:41

Обрезать гортензию осенью или оставить до весны: садоводы назвали подходящее время

04:29

Спатифиллум будет пышно расти даже зимой: что нужно сделать в ноябре

04:04

Комнатные растения готовятся к зиме: какие изменения в уходе нельзя игнорировать

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с мячом за 49 с

03:46

Луковицы цветов советуют положить в холодильник – зачем и сколько держать

01:17

Прогремели мощные взрывы: россияне ударили баллистикой по Киеву и области

01:04

Как ездить по дорогам с ямами без вреда для шин: водителям раскрыли секрет

Реклама
00:37

РФ потеряла МиГ-31 и два вертолета при отражении атаки дронов - СМИ

11 ноября, среда
23:58

Как заметно снизить расходы на отопление дома: главный секрет прямо на видуВидео

23:29

"Это как Эльдорадо": дипломат объяснил, почему Трамп пошел на поводу у Путина

23:24

Россия должна предложить США соглашение: о чем Уиткофф будет говорить с Путиным

23:01

Яйца могут храниться до года: раскрыт идеальный вариант, доступный кажомуВидео

22:41

"Запасаемся водой": у Зеленского призвали готовиться к долгой войне с РФ

22:40

Война может закончиться до конца года: Зеленский заявил об "окне возможностей"

22:35

Хакеры слили данные о настоящих потерях РФ: The Economist предупреждает о новом рекорде

22:20

Тест на IQ: нужно найти цыплёнка среди кроликов за 5 секунд

22:02

Россия отказалась от перемирия в Абу-Даби: Зеленский назвал следующий шаг

21:55

Секрет идеального бургера McDonald's: что советуют добавить сами сотрудники

Реклама
21:53

Дрова высохнут на 40% быстрее: в чём секрет скандинавского способа укладки

21:17

Бесплатные саженцы будут уже весной: какие растения можно размножить в ноябре

21:02

"Выполнить в течение суток": Зеленский дал задание Воздушным силам на фоне атак РФ

20:58

В вазонах появились чёрные мушки: какой простой продукт может быстро их отпугнуть

20:58

Батареи заработают на максимуме: что поможет теплу наполнить комнатыВидео

20:01

Плесень атакует комнатные растения: как спасти цветы и предотвратить бедуВидео

19:40

Россияне имитировали переговоры в Абу-Даби: в NTV раскрыли мотивы Путина

19:26

В Украине смягчили отключения света: какими будут графики 12 ноября

19:21

Поражён носитель "Калибров": появились новые подробности атаки СБУ на порт Усть-Луга

19:10

"Не Москва, так Минск": Тышкевич о новой игре Лукашенко вокруг переговоровмнение

19:06

Жизнь станет спокойнее: четыре знака китайского зодиака почувствуют облегчение

18:59

Батарея горячая сверху, но холодная снизу: почему не стоит сразу спускать воздухВидео

18:58

Есть погибший, раненые и большие разрушения: РФ ударила по Яготину под Киевом

18:43

РФ может запустить десятки ракет в течение 48 часов – какие регионы под угрозой

18:34

Крысы могут быть совсем рядом: 8 признаков появления грызунов в доме

18:26

"Переговоры были непростыми": Буданов рассказал, чего добилась Украина

18:10

У Путина сделали заявление об обмене территориями с Украиной и выдвинули ультиматум

17:51

Особый шанс в ноябре: четыре знака зодиака смогут изменить свою жизнь

17:48

Будет украшать сад даже в мороз: какое растение стоит посадить осенью

17:43

Посланцы Трампа летят к Путину с важной просьбой: на какое согласие рассчитывают США

Реклама
17:43

В России бьют тревогу из-за гибели сразу трёх экипажей пилотов — что произошло

17:27

Взрывы в Омске не утихали несколько часов: под ударом оказался крупнейший НПЗ

17:22

Вступление Украины в ЕС могут отложить на 10 лет: что говорят дипломаты

17:21

Что категорически нельзя сжигать в печи: 9 опасных материалов

16:58

"Пятый год жду": Илона Гвоздева обратилась к Зеленскому из-за отсутствия наград

16:55

Зачем водители кладут наполнитель для кошачьего туалета в багажник: зимний трюк

16:49

Россия предложила странам НАТО пакты о ненападении: что задумал Кремль

16:41

Пепел может заменить сразу несколько средств — как использовать его дома

16:39

Погода готовит резкий поворот: после дождей и снега в Украине потеплеет до +20 °C

16:34

Звезд "Великолепного века" не узнать: как выглядят Ибрагим и Хатидже сейчас

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Регионы
Новости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости ЗапорожьяНовости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости Днепра
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять