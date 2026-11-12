Обрезать гортензию осенью или оставить до весны: садоводы назвали подходящее время

Засохшие цветы защищают почки от мороза и ледяного ветра, поэтому для большинства сортов обрезку следует отложить до весны.

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Обрезка гортензии осенью / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Когда лучше всего срезать засохшие цветы гортензии

Почему осенью нельзя укорачивать побеги садовой гортензии

Как защитить куст от мороза зимой

Засохшие соцветия гортензии можно срезать в ноябре, однако большинство опытных садоводов советует отложить эту процедуру до весны. Сухие цветы частично защищают расположенные под ними почки от мороза и холодного ветра, поэтому спешить не стоит, особенно когда приближаются регулярные заморозки, сообщает Trojmiasto.pl.

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Если владелец участка все же решил удалить отцветшие соцветия осенью, делать это следует до наступления устойчивых заморозков. Для этого выбирают сухой день без дождя с плюсовой температурой.

Многие приступают к осенней обрезке из эстетических соображений: куст выглядит опрятнее, а весной в саду меньше работы. Кроме того, без тяжелых соцветий ветки реже ломаются под мокрым снегом. В то же время для здоровья растения осенью эта процедура не является обязательной.

Почему сухие цветы лучше оставить на зиму

Засохшие соцветия служат естественным укрытием для нежных побеговых почек. Они также украшают сад зимой, когда на них оседает иней или снег.

Оптимальное время для обрезки, по мнению многих садоводов, наступает ранней весной, как только минуют морозы и ещё до начала вегетации. Это период с конца февраля до конца марта, а местами и до начала апреля. Весной легче определить, какие побеги пережили зиму, а какие погибли.

Сроки также зависят от сорта:

садовая (крупнолистная) гортензия: лучше ранней весной;

метелчатая гортензия: осенью или весной;

вьющаяся гортензия: в начале осени или весной.

У метельчатых гортензий поздней осенью можно срезать только отцветшие соцветия, чтобы тяжелый мокрый снег не сломал жесткие побеги. Садовой гортензии лучше дождаться весны.

Почему гортензии становятся зелеными / Инфографика: Главред

Какая ошибка может лишить куст цветов

Радикальное укорачивание ветвей перед зимой может серьезно навредить растению.

"Популярная садовая гортензия цветет на прошлогодних побегах, а ее цветочные почки развиваются еще до наступления зимы. Поэтому сильная обрезка ветвей осенью может лишить ваш сад цветов в следующем году", - предупреждает издание.

Метелчатая и древовидная гортензии образуют цветы на побегах текущего года, поэтому их можно обрезать сильнее. Однако делать это лучше в конце зимы или ранней весной, до начала активного роста.

Еще одна важная процедура перед наступлением холодов - укрытие. Сильные морозы могут повредить цветочные почки, и тогда следующим летом цветов будет меньше. В первую очередь в защите нуждаются молодые и ослабленные кусты, а также садовая гортензия, которая хуже переносит холод, чем метельчатая. На период сильных морозов растения можно укрыть белым зимним агроволокном.

Основание куста следует окутать, насыпав холмик из коры, компоста, торфа или земли высотой 20–30 см. Так корневая система не промерзнет.

"Никогда не используйте для укрытия полиэтиленовую пленку, которая ограничивает циркуляцию воздуха и может привести к высыханию побегов", - подчеркивают авторы материала.

Меховидные и древовидные гортензии хорошо переносят польские зимы и при отсутствии сильных морозов обходятся без дополнительной защиты. Обычно достаточно укрыть основание молодых кустов.

Смотрите видео о том, как правильно обрезать гортензию осенью:

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