Хакеры слили данные о настоящих потерях РФ: The Economist предупреждает о новом рекорде

Утечка данных российской статистической службы совпала с оценками западных спецслужб

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Число погибших россиян удваивается каждый год / Коллаж: Главред, фото: ГУР Минобороны Украины, Генеральный штаб ВСУ/Facebook

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Silent Crow насчитала в базе Росстата 450 100 погибших россиян

Война унесла жизни более 1% россиян в возрасте 35–49 лет

Украина потеряла 115 952 погибших и 105 788 пропавших без вести

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Потери российской армии в 2026 году могут составить около 230 тысяч погибших - это станет самым высоким годовым показателем с начала полномасштабного вторжения. Такой прогноз основан на собственной математической модели и данных Росстата, похищенных хакерами, сообщает The Economist.

Анализ утечек показал, что число погибших россиян примерно удваивалось с каждым годом войны. Если динамика сохранится, нынешний год станет рекордным по количеству безвозвратных потерь.

Массив данных получили хакерские группировки Silent Crow и "Киберпартизаны BY". О взломе они заявили 1 ноября, а подробности о погибших обнародовали 7–8 ноября.

По подсчетам Silent Crow, в базе Росстата зафиксировано 450 100 смертей, связанных с войной. С учётом задержек в регистрации реальные потери по состоянию на 28 августа хакеры оценивают в 504 тысячи военнослужащих. "Киберпартизаны", применившие более строгие критерии, насчитали 393 881 погибшего, сообщает Kyiv Independent.

Утечённые цифры совпали с оценками разведок

Данные из базы Росстата подтверждают предварительные расчеты The Economist, основанные на информации иностранных спецслужб и фронтовых источников. Ранее издание оценивало общее количество погибших россиян в диапазоне от 374 до 770 тысяч.

Агентство Bloomberg проанализировало структуру похищенного массива данных и не обнаружило признаков подделки, хотя подлинность всей базы криптографическими методами подтвердить не удалось. Сам Росстат признал факт кибератаки, однако отрицает утечку защищенной информации.

Если слитые данные верны, Владимир Путин прекрасно понимает, какой человеческой ценой обходится развязанная им война, отмечают в The Economist. Впрочем, аналитики издания сомневаются, что даже такие цифры заставят Кремль изменить курс.

Демографический удар и потери Украины

По оценке Silent Crow, с начала вторжения погибло не менее 0,9% российских мужчин в возрасте до 60 лет от довоенной численности этой группы. Среди мужчин 35–49 лет доля погибших превысила 1%.

Украине удалось удержать линию фронта ценой значительно меньших абсолютных потерь, отмечает издание. В то же время в относительных показателях картина иная: по данным проекта UALosses, собранным из открытых источников, погибли 115 952 украинских военнослужащих, или 1,1% довоенного мужского населения в возрасте до 60 лет. Еще 105 788 военнослужащих числятся пропавшими без вести.

Почему Россия не способна увеличить численность армии

Главред писал, что, по словам директора программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павла Лакийчука, враг подготовил законодательную и нормативную базу, в частности в отношении мобилизационных действий и подготовки силовиков.

Но сама исполнительная машина остаётся без изменений. Полигоны, склады, которые должны обеспечить подготовку этого контингента. Она сейчас остаётся такой же, как и раньше, в размере 300–350 тысяч.

Потери авиации РФ – новости

Как сообщал Главред, в ночь на 11 ноября беспилотники атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области РФ. Губернатор Александр Дрозденко заявил о 150 сбитых БПЛА и назвал портовую зону целью атаки. В результате попаданий вспыхнул пожар, трое работников получили травмы.

В конце октября в России жаловались на самую масштабную атаку дронов с начала войны. Минобороны РФ заявило о перехвате 1214 беспилотников в ночь на 29 октября. Только в направлении Москвы и области, по данным ведомства, летели 613 БПЛА.

Российская военная авиация и ранее несла потери вдали от линии фронта. 1 октября в Воронежской области РФ разбился военный вертолёт, погибли все трое членов экипажа. Тип вертолёта и обстоятельства катастрофы в сообщениях не раскрывались.

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Об источнике: The Economist The Economist - влиятельный еженедельный англоязычный журнал. Издается в Англии с 1843 года. В 2006 году тираж превысил миллион экземпляров, более половины которых было продано в Северной Америке. Из-за глобальной ориентации The Economist не считается исключительно британским изданием. Традиционно издание считает себя газетой и не подписывает публикации, пишет Википедия.

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