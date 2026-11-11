Дроны атаковали один из крупнейших портов РФ на Балтике: пожар виден из Эстонии

Губернатор Ленинградской области заявил о 150 сбитых за ночь дронах, а в Усть-Луге аварийно отключилась трансформаторная подстанция.

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Усть-Луга снова горит: спутники NASA фиксируют несколько очагов пожара в порту / Коллаж: Главред, фото: Exilenova+, Astra

Коротко:

Дроны атаковали портовую зону Усть-Луги в Ленобласти

Губернатор заявил о 150 сбитых над регионом БПЛА

Спутники NASA FIRMS фиксируют несколько очагов пожара в порту

Усть-Луга - один из ключевых нефтеэкспортных узлов России

В ночь на 11 ноября беспилотники атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области РФ. Это один из крупнейших морских торговых портов России на Балтике. В портовой зоне вспыхнул пожар, трое работников получили травмы. Кроме того, в Усть-Луге аварийно отключилась трансформаторная подстанция, сообщает Astra.

Утром губернатор Александр Дрозденко подвел итоги ночи и назвал объект, на который был направлен удар.

видео дня

"По предварительным данным, за ночь над Ленинградской областью сбито 150 БПЛА противника. Целью атаки была портовая зона Усть-Луга в Кингисеппском районе. В результате попадания нескольких БПЛА произошло возгорание, пострадали трое работников, угрозы жизни нет", - сообщил Дрозденко.

После отражения налета были сняты ограничения в петербургском аэропорту Пулково. Первые данные о последствиях губернатор обнародовал еще ночью, когда ПВО продолжала работу, а число уничтоженных над областью дронов составляло 146.

"Предварительно в результате атаки БПЛА есть попадание в портовой зоне Усть-Луга, произошло возгорание, необходимые силы и средства приступили к тушению. Также произошло аварийное отключение трансформаторной подстанции в Усть-Луге. Дальнейшая информация уточняется", - заявил Дрозденко.

Масштаб пожара подтверждают спутниковые данные. Система NASA FIRMS, отслеживающая температурные аномалии, на снимках за 11 ноября зафиксировала в порту свежий тепловой след, причем датчики указывают сразу на несколько крупных очагов.

В Усть-Луги видны несколько очагов пожара

Мониторинговый канал Exilenova+ также пишет, что сервис NASA FIRMS фиксирует очаги пожара в порту Усть-Луга и в акватории.

"Вероятно, горят также танкеры", - говорится в сообщении.

Пожар в Усть-Луге / Exilenova+

Мониторы также отмечают, что пожар в порту Усть-Луга виден из Эстонии.

Пожар в порту виден из Эстонии / Exilenova+

Смотрите видео пожара из Кингисеппского района по ссылке.

Ключевой экспортный узел на Балтике

Усть-Луга расположена в Финском заливе, примерно в 100–150 км от Санкт-Петербурга, и работает с 2001 года. Терминалы порта переваливают нефть и нефтепродукты, уголь, серу, минеральные удобрения, газовый конденсат, СПГ и контейнерные грузы. Объект имеет стратегическое значение для экономики РФ и ее военно-промышленного комплекса.

Порт отгружает около 700 тыс. баррелей нефти в сутки, а также нафту, мазут и вакуумный газойль. Экспорт нефтепродуктов через Усть-Лугу в 2025 году превысил 32,8 млн тонн.

Порт атакуют не впервые

14 августа Генштаб ВСУ заявил о поражении комплекса "НОВАТЭК-Усть-Луга" в Слободке Ленинградской области. Там зафиксировали пожар, а по предварительным данным, были поражены две перерабатывающие установки. Комплекс специализируется на фракционировании и переработке стабильного газового конденсата, его мощность достигает почти 8 млн тонн сырья в год.

1 сентября Дрозденко снова сообщал о повреждениях и возгорании в портовой зоне после атаки БПЛА. Позже он заявил, что огонь ликвидирован, а пострадавших нет. Еще раньше, в конце марта, дроны несколько раз за неделю били по Усть-Луге. По данным Милитарного, во время удара 27 марта был уничтожен как минимум один нефтеналивной причал, еще один получил повреждения.

НПЗ в России, НПЗ / Инфографика: Главред

Атаки по территории РФ - новости

Как сообщал Главред, в ночь на 10 ноября в Новгородской области страны-агрессора РФ прогремела серия взрывов. Вероятной целью атаки мог стать 123-й авиационный ремонтный завод в городе Старая Русса, который ремонтирует и модернизирует военно-транспортную авиацию России, в частности самолеты Ил-76 и Ил-78.

9 ноября беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ) в городе Кириши Ленинградской области - один из крупнейших НПЗ России с мощностью переработки около 20 млн тонн нефти в год. После серии взрывов на предприятии начался масштабный пожар.

В ночь на 7 ноября ракетные войска, задействовав береговые ракетные комплексы "Нептун" ВМС ВСУ, нанесли удар по предприятию российского ВПК АО "Протон-Электротекс" в Орле Орловской области РФ.

Также в ночь на 7 ноября в стране-агрессоре РФ под удар дронов попал стратегический объект - в Саратове вспыхнул нефтеперерабатывающий завод "Роснефти". Над городом видны клубы черного дыма.

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Об источнике: Exilenova+ Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах. Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus. Аудитория - более 100 тысяч подписчиков. Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот. Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются. Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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