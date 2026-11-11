Большинство неправильно использует нижнюю полку холодильника: что там должно быть

Неправильное размещение продуктов может сократить срок их хранения. Эксперты рассказали, для чего предназначена каждая полка холодильника.

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Как правильно раскладывать продукты в холодильнике: что нужно хранить на нижней полке / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чём идёт речь в материале:

Как правильно раскладывать продукты в холодильнике

Что хранить на нижней полке холодильника

Где хранить сырое мясо и рыбу

Расположение продуктов в холодильнике напрямую влияет на то, как долго они останутся свежими. Нижняя полка предназначена не для овощей и фруктов, а для сырого мяса и рыбы. Блогер Андрей Сова и диетолог Карина Харатин рассказали, как правильно использовать пространство холодильника, где хранить различные продукты и что не стоит класть на его дверцу.

Почему важно правильно распределять продукты и как организовать их хранение, чтобы они дольше оставались свежими, - выяснил Главред.

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Для чего нужна нижняя полка холодильника

Каждая зона холодильника имеет свои особенности температурного режима. Нижняя полка обычно самая холодная, поэтому именно там рекомендуют хранить продукты, требующие особых условий.

Блогер Андрей Сова в видео на Facebook обратил внимание на распространённую ошибку при расстановке продуктов. Он подчеркнул, что нижнюю полку лучше всего использовать для сырого мяса и рыбы.

"Верхняя полка. Здесь обычно температура более стабильная. Сюда можно ставить готовые блюда, зелень, сыр, колбасу. Средняя полка. Отличное место для молока, йогурта, творога. А самая нижняя полка - самая холодная. Сюда лучше всего ставить рыбу или мясо", - рассказал Андрей Сова.

Смотрите видео о том, можно ли хранить яйца на дверце холодильника, по ссылке.

Сырое мясо и рыбу важно хранить в закрытых контейнерах. Это поможет избежать попадания сока от этих продуктов на другие продукты и предотвратить их загрязнение.

Где хранить молоко, яйца и готовые блюда в холодильнике

Для молочных продуктов и яиц лучше выбирать средние полки. Там температура остается более стабильной, что создает подходящие условия для их хранения.

Готовые блюда, остатки еды в контейнерах и продукты, не требующие дополнительного приготовления, можно размещать на верхней полке.

Диетолог Карина Харатин в своём видео в Instagram также обратила внимание на важность правильного распределения продуктов в зависимости от температурных условий.

"Что касается сырого мяса и рыбы, клади их на нижнюю полку. Там самое холодное место, которое идеально подходит для сохранения свежести. Готовую еду отправляем чуть выше, на верхнюю полку. Умеренная температура - более длительное хранение. А молочные продукты и яйца держи на средних полках", - советует диетолог.

Почему нельзя хранить молоко и яйца на дверцах холодильника

Дверца холодильника - зона с наиболее нестабильной температурой. Из-за регулярного открывания холодильника воздух здесь быстрее нагревается, поэтому продукты, чувствительные к температурным колебаниям, лучше переставить внутрь холодильника.

Карина Харатин предостерегает от привычки оставлять молочные продукты и яйца на дверцах. Зато для этой части холодильника есть другие варианты использования.

"Ты тоже хранишь яйца и молочные продукты на дверцах холодильника? Да, мы все так делали. Но именно здесь температура самая высокая и постоянно меняется из-за открывания холодильника. Поэтому на дверцах лучше ставить соусы, напитки или джемы. Они не так требовательны к температуре", - отмечает Карина Харатин.

В частности, на дверцах можно размещать кетчуп, горчицу, соусы, соки и другие напитки. Такие продукты лучше переносят температурные колебания.

Смотрите видео о том, как правильно хранить овощи и фрукты, по ссылке.

Где хранить овощи и фрукты в холодильнике

Для овощей, фруктов и зелени предусмотрены специальные нижние ящики. Они помогают поддерживать необходимый уровень влажности, благодаря чему продукты медленнее высыхают и дольше сохраняют свежесть.

Диетолог советует использовать эти отделения по назначению, а по возможности разделять овощи и фрукты.

"Овощи и фрукты - в нижнем ящике. Влажность и немного тепла помогают овощам не высыхать, а фруктам - не портиться. Авокадо и бананы скажут тебе спасибо", - отмечает Карина Харатин.

Что нельзя хранить в холодильнике / Инфографика: Главред

Какая температура должна быть в холодильнике

Помимо правильного распределения продуктов, важно следить за общей температурой внутри холодильника. Оптимальный показатель - около +4 °C или ниже.

Также не стоит чрезмерно заполнять полки. Между продуктами должно оставаться достаточно места для свободной циркуляции холодного воздуха.

Правильное использование полок и ящиков помогает создать надлежащие условия для хранения различных категорий продуктов и дольше сохранять их свежесть.

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О персоне: Карина Харатин Карина Харатин - украинская блогерша, специализирующаяся на темах здорового питания, нутрициологии, поддержания физической формы и образа жизни. Она ведёт страницу в Instagram, где публикует материалы о пищевых привычках, рационе, физической активности и собственном опыте материнства. Более широкое внимание в СМИ Карина привлекла в августе 2025 года, когда стала диетологом ровенского футбольного клуба "Верес". Клуб сообщил о её привлечении к работе с командой и ответственности за питание футболистов.

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