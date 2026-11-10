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Наступление на Крым после освобождения Херсона: Залужный сказал, что сдержало ВСУ

Мария Николишин
10 ноября 2026, 19:02
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Экс-главком связал возможности дальнейших действий Сил обороны с тем, сколько оружия предоставляли западные партнеры.
Наступление на Крым после освобождения Херсона: Залужный сказал, что сдержало ВСУ
Чего не хватило Украине для наступления на Крым после освобождения Херсона / коллаж: Главред, фото: t.me/Zaluzhnui, facebook.com/GeneralStaff.ua, deepstatemap

Главное:

  • Залужный объяснил, почему ВСУ не перешли Днепр в 2022 году
  • Дальнейшее наступление зависело от западного оружия и политических решений
  • Херсонскую операцию он назвал битвой "старой войны"

Дальнейшее наступление ВСУ на левобережье Херсонской области и в направлении Крыма после освобождения Херсона в ноябре 2022 года упиралось в объемы и сроки поставок западного вооружения. Об этом рассказал посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в авторской статье, фрагмент которой он опубликовал в своих соцсетях.

Залужный не утверждает, что на тот момент существовал утвержденный план наступления на полуостров. В то же время он признает, что любые замыслы Сил обороны и их оперативные возможности определялись тем, что и как быстро передавали союзники.

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"Своевременное поступление большего количества высокоточных систем, артиллерийских боеприпасов, бронетехники могло бы создать более благоприятные условия для развития наших действий как в конце 2022 года, так и в начале 2023 года. Однако и это зависело от многих факторов, среди которых основными были политические решения и работа наших дипломатов", - подчеркивает посол.

Саму Херсонскую наступательную операцию экс-глава называет завершающей масштабной битвой "старой войны", в которой победу одержала Украина.

Он также напоминает, с каким противником Силам обороны пришлось иметь дело на юге.

"Наступать в открытой степи было крайне сложно, а Россия оборонялась там тогда еще живой элитой своей армии - десантниками и морской пехотой. Но это не остановило украинскую армию, которая вынудила оккупантов к очередному "жесту доброй воли" на правом берегу Днепра", - вспоминает Залужный.

Отдельно он обратил внимание на то, что обеспечивало кампанию за кулисами фронта, и на тогдашнее единство союзников Украины.

"Херсонская операция стала апогеем еще одной малоизвестной, но крайне важной международной логистической операции. Операции старого мира, в котором демократические страны были едины и готовы воевать", - подытожил Залужный.

Херсон
Херсон / Инфографика: Главред

Как Украина может освободить Крым

Заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник Максим Жорин, заявил, что Россия может утратить контроль над Крымом без прямой военной операции ВСУ на полуострове.

По его словам, такой сценарий возможен, если Украина добьется успехов на других участках фронта.

"Если у нас всё будет хорошо на других участках фронта, можно создать условия, при которых россияне, как уже бывало в истории, сами уйдут из Крыма", - убеждён он.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, в 8-м корпусе ДШВ опровергли заявление российских оккупантов о якобы захвате села Никольское в Сумской области. Населённый пункт остаётся под контролем украинских военных.

Военный обозреватель Денис Попович отмечал, что российские оккупационные войска могут попытаться переправить пехоту из оккупированных Олешек через Днепр к окраинам Херсона или в сам город.

Аналитический проект DeepState обновил интерактивную карту боевых действий, зафиксировав изменения на фронте. Оккупационная армия РФ добивается территориальных успехов на Гуляйпольском направлении.

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О персоне: Валерий Залужный

Вале́рий Фе́дорович Залу́жный (род. 8 июля 1973 года, Новоград-Волынский, ныне Звягель, Житомирская область) - украинский военачальник, генерал. С 2021 по 2024 год был Главнокомандующим Вооружёнными силами Украины. Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия.

Командующий войсками Оперативного командования "Север" (2019-2021), начальник Объединенного оперативного штаба ВС Украины - первый заместитель командующего Объединенными силами (2018), начальник штаба - первый заместитель командующего войсками Оперативного командования "Запад" (2017). Командир 51-й отдельной механизированной бригады (2009-2012).

23 мая 2022 года вошёл в список 100 самых влиятельных людей 2022 года по версии журнала Time, а в октябре 2022 года вошёл в список 25 самых влиятельных украинских военных от НВ.

Посол Украины в Великобритании. Вступил в должность 11 июля 2024 года.

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