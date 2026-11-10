Можно ли оставлять опавшие яблоки под деревьями: эксперты назвали скрытые риски

Гниющие плоды привлекают грызунов и крупных хищников, а также могут отравить домашних питомцев.

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Стоит ли убирать падалицу осенью / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Чем падалица опасна для людей и животных

Почему опавшие фрукты стоит убирать

Каждую осень с деревьев на землю падают яблоки, сливы, груши и другие фрукты. Многие люди оставляют их на земле, чтобы животные могли ими полакомиться. Однако такое решение может обернуться проблемой.

Главред решил разобраться, можно ли оставлять опавшие яблоки на земле.

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Почему стоит убирать опавшие фрукты

Упавшие фрукты, которые владельцы садов оставляют на земле в качестве подкормки для диких животных, способны принести больше вреда, чем пользы. Гниющие плоды привлекают грызунов, насекомых-вредителей и крупных млекопитающих, повышают риск опасных столкновений с людьми и представляют угрозу для домашних питомцев, поэтому специалисты советуют убирать падалицу как можно скорее, пишет Martha Stewart.

То, что животные не съели, со временем разлагается и превращается в органику, питающую почву. Однако именно эта доступность корма и влечет за собой непредсказуемые последствия.

"Хотя это делается с благими намерениями, оставлять упавшие фрукты на земле - это скорее вредно, чем полезно для диких животных, обитающих рядом с вашим домом. Несмотря на то, что упавшие плоды могут служить для животных источником энергии, существует целый перечень негативных последствий", - утверждают эксперты.

Какие животные могут появиться в саду

Круг "гостей", которых привлекают плоды под деревьями, оказывается на удивление широким, а его состав зависит от того, что именно растет на участке.

"Грызуны, как правило, едят любые фрукты, лежащие в свободном доступе. Олени и медведи часто наведываются в яблоневые сады, но, по сути, любые фрукты, которые кажутся вкусными вам, придутся по вкусу и диким животным", - говорят специалисты.

Еще одна проблема - искусственный рост популяций грызунов, и не только местных.

"Помимо диких животных, к источнику пищи могут привлекаться грызуны - как местные виды (например, мыши, белки), так и чужеродные (в частности, крысы и домовые мыши). Это приводит к искусственному росту их численности, что, в свою очередь, вызывает повреждение имущества и повышает риск распространения болезней", - предупреждают эксперты.

Где нельзя сажать фруктовые деревья / Инфографика: Главред

Как гнилые фрукты влияют на сад и домашних питомцев

Страдает и сам сад: процесс перегнивания затягивается, сопровождается неприятным запахом и становится рассадником насекомых.

"Гнилые или мумифицированные плоды могут служить местом зимовки для определенных насекомых и возбудителей болезней, что впоследствии может создать проблемы в следующем вегетационном сезоне", - предупреждают специалисты.

Плоды могут быть опасны и непосредственно для животных. Гнилые фрукты способны отравить мелких собак, ведь плесень выделяет микотоксины, которые могут оказаться смертельными для домашних питомцев.

Что делать с опавшими фруктами – видео:

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Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти отточенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, простые советы по развлечениям, а также различные рекомендации по уходу за красотой. Цель заключается в том, чтобы обучать, вдохновлять и предлагать идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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