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Почему Покровск остался без подкрепления в 2025 г: военные назвали причину

Виталий Кирсанов
10 ноября 2026, 14:16
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Подкрепление тогда отправили под Доброполье, иначе противник мог захватить широкий участок фронта на оперативную глубину.
Почему Покровск остался без подкрепления в 2025 г: военные назвали причину
Одна бригада вместо трех - в ДШВ объяснили, почему Покровск остался без резерва / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Что заявил Ласийчук:

  • Летом 2025-го город удерживала одна бригада
  • Для обороны требовалось около трех бригад и еще одна на зачистку
  • Резерв направили под Доброполье, чтобы не допустить прорыва

Летом 2025 года Покровск на Донетчине фактически удерживала одна бригада, хотя для обороны Покровска командование считало необходимыми около трех. Резерв тогда отправили под Доброполье, где российские оккупанты продвинулись на значительную глубину.

Об этом рассказал командир 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ Евгений Ласийчук в интервью Украинской правде. По его словам, Силы обороны тогда пытались одновременно удерживать Покровск и Мирноград, а это требовало большого количества личного состава.

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Военный уточнил, что в расчетах командования отдельно учитывали силы для удержания города и для его зачистки от проникших россиян.

"Мы считали, что на сам населенный пункт, на его удержание, нужно было три бригады. На зачистку, думаю, хотя бы одна действенная бригада ДШВ, то есть подготовленная и обученная", - сказал Ласийчук.

Почему Покровск остался без подкрепления

Командир корпуса объяснил, что в тот момент возникла угроза на Добропольском направлении, где противник пытался развить успех. Решение о том, куда направить резерв, по его словам, принимало военное руководство.

"Выбирая между Покровском и Добропольем, то есть куда направлять резерв, было выбрано Доброполье - и это правильно. Иначе противник завладел бы широким фронтом на оперативную глубину", - подчеркнул Ласийчук.

Он добавил, что стратегический план дальнейших действий до корпуса тогда не доводили, поэтому Покровск удерживали теми силами и средствами, которые уже находились в этом районе.

Сколько войск было в самом Покровске

По словам Ласийчука, многослойную линию обороны с глубинными укрытиями построили южнее города, а основные подразделения стояли в среднем в 10 километрах от него.

"Там были пункты управления, позиции пилотов и одна бригада, которая удерживала именно населенный пункт. Все (пехота - ред.) были ниже", - рассказал командир корпуса.

Несмотря на нехватку сил, он считает оборону города оправданной, ведь бои в Покровске сковали противника на улицах.

"Операция в Покровске была очень тяжелой. Но в то же время я считаю, что она была очень важной для сдерживания активных действий со стороны противника", - отметил Ласийчук.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Почему Россия так долго не могла захватить Покровск?

Командир Грузинского национального легиона Мамука Мамулашвили в интервью Главреду в феврале 2026 года называл Покровск и Мирноград одним из самых горячих направлений фронта и важным логистическим узлом.

"Россия восемь месяцев пыталась захватить Бахмут и уже больше года пытается захватить Покровск, а это говорит об истощении и о том, что она не может воевать", - заявил Мамулашвили.

Говоря о темпах наступления армии РФ, он обратил внимание на цену, которую агрессор платит за каждое продвижение.

"Российские войска не могут продвигаться - они идут маленькими шажками, которые стоят им 600-1200 человек убитыми в день", - пояснил командир легиона.

Покровск - новости

Как сообщал Главред, в мае 2026 года в 7-м корпусе ДШВ заявляли, что Силы обороны еще удерживают отдельные позиции на северных окраинах Покровска. Старший офицер отдела коммуникаций корпуса Сергей Лефтер опроверг сообщения о полной оккупации города. Присутствие украинских военных в Покровске тогда подтвердил и офицер 25-й отдельной воздушно-десантной бригады.

В феврале 2026 года ситуация на севере Мирнограда и Покровска резко осложнилась. Начальник отдела коммуникаций 7-го корпуса ДШВ Владимир Полевой сообщил, что россияне заняли господствующие высоты на севере обоих городов. По его словам, это существенно осложнило украинскую логистику и работу оборонных подразделений.

Еще в декабре 2025 года Ласийчук рассказывал об изменении тактики врага. По словам командира корпуса, оккупанты перешли от механизированных штурмов к непрерывным пехотным атакам на Мирноград и Покровск. Для этого противник привлек 76-ю десантно-штурмовую дивизию.

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О персоне: Евгений Ласийчук

Евгений Ласийчук - украинский военачальник, бригадный генерал ВСУ и Герой Украины. С июля 2025 года занимает должность командира 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск (ДШВ).

Ласийчук родился в 1989 году в Николаеве. Окончил Николаевский национальный университет (2010), а позже получил оперативно-тактическое образование в Национальном университете обороны Украины (2022).

Принимает участие в российско-украинской войне с 2014 года (АТО, ООС и отражение полномасштабного вторжения).

С 2023 по июль 2025 года возглавлял 25-ю отдельную воздушно-десантную Сичеславскую бригаду, которая вела тяжелые бои на восточном направлении.

В июле 2025 года пошел на повышение и возглавил новосформированный 7-й корпус быстрого реагирования ДШВ.

В ноябре 2025 года указом президента ему присвоено воинское звание бригадного генерала.

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