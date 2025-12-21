Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Непрерывные пехотные атаки: РФ изменила тактику наступления на Мирноград и Покровск

Инна Ковенько
21 декабря 2025, 15:13
770
К Новому году войска РФ попытаются усилить наступление и активно штурмовать с привлечением техники.
Войска РФ изменили тактику наступления на Мирноград и Покровск
Войска РФ изменили тактику наступления на Мирноград и Покровск / Коллаж: Главред, фото: прокуратура Донецкой области, Генштаб

Главное:

  • Сейчас продолжается активная фаза за контроль над Покровском и Мирноградом
  • В Покровске враг увяз в городских боях, а на Мирноград давит с трех направлений
  • Войска РФ применяют тактику непрерывных пехотных атак

Оккупационные войска РФ давят на город Мирноград Донецкой области с трех направлений, а в Покровске они увязли в городских боях.

Враг сейчас применяет тактику непрерывных пехотных атак. Об этом рассказал командир 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Евгений Ласийчук в интервью NV.

видео дня

По его словам, малые пехотные группы оккупантов пытаются "инфильтроваться" на север Покровска во время ухудшения погоды, однако украинские защитники останавливают эти попытки.

Мирноград остается важным узлом обороны. Ситуация в городе сложная - противник оказывает давление сразу с трех направлений.

Командир добавляет, что россияне изменили тактику наступления на этом направлении - месяц назад начали осуществлять механизированные штурмы и сейчас непрерывно атакуют пехотой.

"Замысел противника для нас понятен, его логика читается. И Силы обороны реагируют на изменение тактики. Всего с 1 сентября враг потерял почти 6,5 тыс. личного состава. Это только то, что посчитано. Есть еще неучтенные потери противника", - отметил Ласийчук.

Оккупанты привлекли для ведения боев Псковскую 76-ю десантно-штурмовую дивизию и перебросили некоторые подразделения, которые должны были быть сосредоточены на запорожском направлении, на Покровск.

Командир отметил, что украинские военные ожидают, что до Нового года российские солдаты попытаются усилить наступательные действия и осуществлять активные штурмовые действия с привлечением техники.

Ситуация в Покровске

Народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады, полковник СБУ Роман Костенко говорил, что ситуация на Покровском направлении остается напряженной.

По его словам, главной задачей украинских бойцов остается удержание флангов, чтобы не допустить окружения.

"Все будет зависеть от прочности флангов украинского войска - если один из флангов удержать не удастся, то можно будет говорить об окружении (хотя оно тоже бывает разным - есть случаи, когда его удается пробить)", - подчеркнул он.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, ВСУ недавно продвинулись в центральной части Купянска Харьковской области. А РФ активизировалась в Сумской области. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW). По оценке аналитиков, Силы обороны продвинулись вдоль шоссе П-79 Купянск - Чугуев в центральной части города. В то же время 19 и 20 декабря российские войска продолжали наступательные действия вблизи Купянска.

Напомним, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что Россия нарастила группировку войск в количестве около 710 тысяч человек для ведения стратегической наступательной операции против Украины.

Кроме этого, 3 корпус совместно с ГУР МО Украины проводит штурмовые действия на Лиманском направлении. В результате слаженного взаимодействия уже удалось выровнять линию фронта и улучшить тактическое положение украинских сил в районе. Украинским бойцам удалось ликвидировать полк армии страны-агрессора России, а также взять значительное количество оккупантов в плен.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Читайте также:

Об источнике: Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины

Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный действовать как воздушный десант, а также для выполнения боевых задач в тактическом и оперативном тылу врага. В состав войск входят воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Покровск ДШВ Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украину накроет 12-градусный мороз: синоптики предупреждают о резком похолодании

Украину накроет 12-градусный мороз: синоптики предупреждают о резком похолодании

16:23Синоптик
"ВСУ вынуждены отступить": РФ прорвала границу на новом направлении, какая сейчас ситуация

"ВСУ вынуждены отступить": РФ прорвала границу на новом направлении, какая сейчас ситуация

14:52Фронт
"К нам придут морозы": синоптик назвала точную дату прихода в Украину зимних холодов

"К нам придут морозы": синоптик назвала точную дату прихода в Украину зимних холодов

13:35Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 21 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 21 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

"Мы ее разрушили": Буданов назвал самую большую ошибку Украины во время войны

"Мы ее разрушили": Буданов назвал самую большую ошибку Украины во время войны

За 150 лет сменил три названия: какой город Украины носил имя советского вождя

За 150 лет сменил три названия: какой город Украины носил имя советского вождя

Гороскоп на завтра 22 декабря: Близнецам - напряжение, Водолеям - счастье

Гороскоп на завтра 22 декабря: Близнецам - напряжение, Водолеям - счастье

Боится за свою жизнь: Рыбчинский выдал главную тайну Валерия Леонтьева

Боится за свою жизнь: Рыбчинский выдал главную тайну Валерия Леонтьева

Последние новости

16:26

Тайный смысл помпона на головном уборе: раскрыт главный секрет зимних шапок

16:23

Украину накроет 12-градусный мороз: синоптики предупреждают о резком похолодании

16:17

Спят в разных комнатах: отношения Оли Цибульской с мужем серьезно изменились

15:43

Индексация пенсий в 2026 году обойдет часть украинцев: кому не повысят выплаты

15:37

Какой душ лучше принимать - горячий или холодный: поставлена точка в вопросеВидео

Любые выборы в Украине будут считаться послевоенными, страна к ним не готова - КошельЛюбые выборы в Украине будут считаться послевоенными, страна к ним не готова - Кошель
15:30

"Все очень плохо": в ЕС жестко взялись за Долину из-за поддержки войны

15:13

Непрерывные пехотные атаки: РФ изменила тактику наступления на Мирноград и Покровск

14:52

"ВСУ вынуждены отступить": РФ прорвала границу на новом направлении, какая сейчас ситуация

14:46

Какой 22 декабря церковный праздник: что можно и нельзя делать в этот день

Реклама
14:32

Как спасти замшевую обувь от соли: простой домашний метод, который действительно работает

14:12

Реально ли во время войны провести выборы в Украине - названы важные нюансы

13:57

Скрывала два года: известная блогерка сообщила о мобилизации в ВСУ

13:35

"К нам придут морозы": синоптик назвала точную дату прихода в Украину зимних холодов

13:26

Резкое усиление мобилизации: какие данные о мужчинах получит Минобороны и кого призовут

13:01

"Никогда не говорила на русском": предательство Повалий вылезло боком ее матери

12:58

Крещение в 2026 году будут праздновать по-новому: названа дата и главные запреты

12:18

Американцы во время тайных переговоров передали РФ важное послание - Kyiv Post

12:09

"Появились эти женщины": раскрыта причина разрыва Билык и Никитина

12:00

Любовный гороскоп на неделю с 22 по 28 декабря

11:56

Возможен сюрприз перед праздниками: банкир предупредил, каким будет курс доллара

Реклама
11:56

Финансовый гороскоп на неделю с 22 по 28 декабря

11:25

Битва Украины с "теневым флотом" РФ получила глобальный масштаб - Forbes

10:56

Новогодние продукты взлетели в цене: как накрыть праздничный стол без лишних затрат

10:37

Гороскоп Таро на неделю с 22 по 28 декабря: Ракам - веселье, Бизнецам нужен отдых

10:32

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 21 декабря (обновляется)

10:20

Китайский гороскоп на завтра 22 декабря: Быкам - трудности, Змеям - перерыв

10:16

Снос памятника Булгакову: почему Украина - не российская культурная провинциямнение

10:08

ВСУ продвинулись в центральной части Купянска - ISW

09:57

Reuters узнало детали нового раунда мирных переговоров: что изменится

09:43

Даже не Киев: какой город самый большой в Украине по площади, неожиданный ответВидео

09:28

Гороскоп на неделю с 22 по 28 декабря: Тельцам пора действовать, Львам - спокойствие

09:19

Родился в Киеве, писал песни Киркорову и Леонтьеву: в РФ умер известный поэт и актерВидео

08:56

Кто в ЕС инициировал предоставление Украине 90 млрд евро: Сибига раскрыл детали

08:40

Карта Deep State онлайн за 21 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

08:09

Партизаны парализовали ключевой ж/д узел снабжения РФ в районе Ростова-на-Дону

07:37

Оккупанты пересекли границу на Сумщине: в ВСУ подтвердили вывоз более 50-ти людей

06:30

Судьба подкинет сюрприз: какие знаки зодиака скоро притянут к себе деньги

05:23

Как быстро убрать шерсть с ковра: крутой трюк с пилочкой

04:36

Гороскоп на завтра 22 декабря: Близнецам - напряжение, Водолеям - счастье

03:29

Лучше обычной картошки: что такое батат и с чем его едят

Реклама
02:30

Сенсационное открытие ученых: спутник в Солнечной системе может быть обитаемым

20 декабря, суббота
23:22

Графики отключений света сократят: когда украинцы смогут выдохнуть

22:07

Мирные договоренности могут сорваться: названы главные риски проведения выборов

21:49

Зеленский хочет сменить командующего ЧВК "Юг" Дмитрия Карпенко - почему

21:08

Цены поднимутся до 200 гривен за килограмм: какие овощи станут "деликатесом"

20:41

Навроцкий сделал Зеленскому неоднозначный подарок - что говорят в ОП

20:27

Графики отключения света для Киева и области: ограничения ДТЭК на 21 декабряФото

20:07

Так делает каждый второй: какие привычки водителей незаметно "убивают" авто

19:42

Отец не пережил потерю сына: погиб военный с позывным "Малый"Эксклюзив

19:19

Продается дешевле на 20%: в Украине резко обвалились цены на один вид мяса

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять