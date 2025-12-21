Непрерывные пехотные атаки: РФ изменила тактику наступления на Мирноград и Покровск

К Новому году войска РФ попытаются усилить наступление и активно штурмовать с привлечением техники.

https://glavred.info/front/nepreryvnye-pehotnye-ataki-rf-izmenila-taktiku-nastupleniya-na-mirnograd-i-pokrovsk-10725956.html Ссылка скопирована

Войска РФ изменили тактику наступления на Мирноград и Покровск / Коллаж: Главред, фото: прокуратура Донецкой области, Генштаб

Главное:

Сейчас продолжается активная фаза за контроль над Покровском и Мирноградом

В Покровске враг увяз в городских боях, а на Мирноград давит с трех направлений

Войска РФ применяют тактику непрерывных пехотных атак

Оккупационные войска РФ давят на город Мирноград Донецкой области с трех направлений, а в Покровске они увязли в городских боях.

Враг сейчас применяет тактику непрерывных пехотных атак. Об этом рассказал командир 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Евгений Ласийчук в интервью NV.

видео дня

По его словам, малые пехотные группы оккупантов пытаются "инфильтроваться" на север Покровска во время ухудшения погоды, однако украинские защитники останавливают эти попытки.

Мирноград остается важным узлом обороны. Ситуация в городе сложная - противник оказывает давление сразу с трех направлений.

Командир добавляет, что россияне изменили тактику наступления на этом направлении - месяц назад начали осуществлять механизированные штурмы и сейчас непрерывно атакуют пехотой.

"Замысел противника для нас понятен, его логика читается. И Силы обороны реагируют на изменение тактики. Всего с 1 сентября враг потерял почти 6,5 тыс. личного состава. Это только то, что посчитано. Есть еще неучтенные потери противника", - отметил Ласийчук.

Оккупанты привлекли для ведения боев Псковскую 76-ю десантно-штурмовую дивизию и перебросили некоторые подразделения, которые должны были быть сосредоточены на запорожском направлении, на Покровск.

Командир отметил, что украинские военные ожидают, что до Нового года российские солдаты попытаются усилить наступательные действия и осуществлять активные штурмовые действия с привлечением техники.

Ситуация в Покровске

Народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады, полковник СБУ Роман Костенко говорил, что ситуация на Покровском направлении остается напряженной.

По его словам, главной задачей украинских бойцов остается удержание флангов, чтобы не допустить окружения.

"Все будет зависеть от прочности флангов украинского войска - если один из флангов удержать не удастся, то можно будет говорить об окружении (хотя оно тоже бывает разным - есть случаи, когда его удается пробить)", - подчеркнул он.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, ВСУ недавно продвинулись в центральной части Купянска Харьковской области. А РФ активизировалась в Сумской области. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW). По оценке аналитиков, Силы обороны продвинулись вдоль шоссе П-79 Купянск - Чугуев в центральной части города. В то же время 19 и 20 декабря российские войска продолжали наступательные действия вблизи Купянска.

Напомним, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что Россия нарастила группировку войск в количестве около 710 тысяч человек для ведения стратегической наступательной операции против Украины.

Кроме этого, 3 корпус совместно с ГУР МО Украины проводит штурмовые действия на Лиманском направлении. В результате слаженного взаимодействия уже удалось выровнять линию фронта и улучшить тактическое положение украинских сил в районе. Украинским бойцам удалось ликвидировать полк армии страны-агрессора России, а также взять значительное количество оккупантов в плен.

Покровск / Инфографика: Главред

Читайте также:

Об источнике: Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный действовать как воздушный десант, а также для выполнения боевых задач в тактическом и оперативном тылу врага. В состав войск входят воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред