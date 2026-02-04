Трамп заявил о соблюдении Россией перемирия - в МИД указали на важный нюанс

Россия нарушила обещания об энергетическом перемирии и использовала время договоренностей для подготовки новых массированных ударов по Украине, указали в МИД.

В МИД ответили Трампу и указали на важный нюанс / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

В МИД подчеркнули, что энергетическое перемирие длилось менее одной недели

Спикер ведомства приветствовал дипломатические усилия президента Трампа

В МИД Украины отреагировали на слова президента США Дональда Трампа о якобы соблюдении страной-агрессором Россией договоренностей об энергетическом перемирии и указали на важный нюанс соглашения. Соответствующее заявление сделал спикер украинского МИД Георгий Тихий во время брифинга, передает Новости.LIVE.

Тихий заявил, что Россия не проявляет готовности выполнять взятые на себя обязательства по энергетическому перемирию.

"В пятницу договоренность вступила в силу, сегодня среда. Поэтому, по нашему мнению, эта неделя не прошла, и россияне не сдержали своих обещаний по энергетическому перемирию. Они использовали больше этого времени для того, чтобы накопить еще ракет и еще дронов, и нанести более массированный удар", — заявил спикер.

В то же время он подчеркнул, что Украина положительно оценивает усилия президента США, направленные на поиск путей деэскалации конфликта, и выразил благодарность за попытки наладить диалог с российской стороной. По его словам, сам факт получения определенных заверений со стороны РФ свидетельствует о вовлеченности президента США в процесс и его стремлении достичь решений, которые могли бы привести к деэскалации

"Украина тоже, со своей стороны, стремится к шагам деэскалации для того, чтобы дипломатия была более успешной. По нашему мнению, дипломатические усилия в условиях таких жестоких ударов очень затруднены", — заявил спикер МИД.

Тихий также отметил, что вести дипломатические переговоры в условиях постоянных жестоких ударов крайне сложно, однако любые шаги к деэскалации являются желательными. В то же время он подчеркнул, что Россия не заинтересована в деэскалации, ведь даже заявленные ею договоренности об энергетическом перемирии были нарушены.

"Мы имеем дело, к сожалению, с террористами и лжецами, которые не просто терроризируют гражданских людей, но и лгут миру о якобы готовности к какой-то деэскалации. Конечно, (если иметь дело, - ред.) с лжецами и террористами, то ответ (на российские удары, - ред.) только один - это сила, то есть дипломатия силы", - резюмировал он.

Как Россия использовала энергетическое перемирие - мнение эксперта

В период так называемого энергетического перемирия российские войска проводили дополнительную разведку с целью подготовки нового удара с привлечением большего количества сил и средств. Об этом в эфире телеканала"Киев 24" сообщил капитан 1-го ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко.

По его словам, во время этой паузы россияне выясняли, какие объекты в городах продолжают работать, используя для этого различные методы.

"Не только дроны. Я думаю, они использовали другие средства для того, чтобы обновить ситуацию. И для того, чтобы, действительно, возможно, в этом ударе сконцентрировать больше сил и средств", - сказал Рыженко.

Откуда и какими типами ракет Россия наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Энергетическое перемирие - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что договоренность с Россией о так называемом энергетическом перемирии действовала только в течение одной недели. При этом он отметил, что Владимир Путин якобы выполнил взятые на себя обязательства.

В то же время пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, комментируя массированный обстрел Украины в ночь на 3 февраля, подчеркнула, что эти действия РФ не стали неожиданностью для Трампа.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Путин не выполнил обещание воздерживаться от ударов по Украине в течение недели. По его словам, массированная атака в ночь на 3 февраля фактически разрушила достигнутые договоренности и свидетельствовала о нарушении энергетического перемирия со стороны России.

О персоне: Георгий Тихий Георгий Тихий - украинский журналист, советник по коммуникациям министра иностранных дел Украины (2020-2024), спикер Министерства иностранных дел Украины (с 15 июля 2024 года), пишет Википедия.

