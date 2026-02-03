Графики изменены – как будут отключать свет в Днепре и области в среду, 4 февраля

ДТЭК и ЦЭК обнародовали графики отключений электроэнергии для всех очередей и отдельное расписание для Павлограда.

Следите за обновлениями графиков отключений в вашем регионе / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Кратко:

4 февраля по всей Украине введут почасовые отключения света

Графики плановых отключений от ДТЭК и ЦЭК опубликованы

Павлоград будет иметь отдельные специальные очереди отключений

В среду, 4 февраля, во всех регионах Украины ограничат потребление электроэнергии из-за сложной ситуации в энергетике после российских обстрелов. В Днепропетровской области, как и по всей стране, введут почасовые графики плановых отключений, поэтому жителям придется подстраиваться под новый режим.

ДТЭК опубликовал предварительное распределение по очередям — ограничения коснутся всех потребителей. Энергетики советуют следить за обновлениями и планировать день в соответствии с графиком, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Графики отключений от ДТЭК для каждой очереди

1.1 Очередь: 01:30 – 10:00 12:00 – 19:00 22:30 – 24:00

01:30 – 10:00 12:00 – 19:00 22:30 – 24:00 1.2 Очередь: 01:30 – 08:30 10:00 – 19:00 22:30 – 24:00

01:30 – 08:30 10:00 – 19:00 22:30 – 24:00 2.1 Очередь: 01:30 – 08:30 12:00 – 21:00 22:30 – 24:00

01:30 – 08:30 12:00 – 21:00 22:30 – 24:00 2.2 Очередь: 01:30 – 08:30 12:00 – 19:00 21:00 – 24:00

01:30 – 08:30 12:00 – 19:00 21:00 – 24:00 3.1 Очередь: 00:00 – 01:30 05:00 – 12:00 15:30 – 22:30

00:00 – 01:30 05:00 – 12:00 15:30 – 22:30 3.2 Очередь: 00:00 – 01:30 05:00 – 13:30 15:30 – 22:30

00:00 – 01:30 05:00 – 13:30 15:30 – 22:30 4.1 Очередь: 00:00 – 01:30 05:00 – 12:00 13:30 – 22:00

00:00 – 01:30 05:00 – 12:00 13:30 – 22:00 4.2 Очередь: 00:00 – 01:30 05:00 – 12:00 15:30 – 22:30

00:00 – 01:30 05:00 – 12:00 15:30 – 22:30 5.1 Очередь: 00:00 – 05:00 08:30 – 15:30 19:00 – 24:00

00:00 – 05:00 08:30 – 15:30 19:00 – 24:00 5.2 Очередь: 00:00 – 05:00 08:30 – 17:00 19:00 – 24:00

00:00 – 05:00 08:30 – 17:00 19:00 – 24:00 6.1 Очередь: 00:00 – 05:00 08:30 – 15:30 17:00 – 24:00

00:00 – 05:00 08:30 – 15:30 17:00 – 24:00 6.2 Очередь: 00:00 – 05:00 08:30 – 15:30 19:00 – 24:00

Чтобы узнать точное время отключений по своему адресу, жители Днепра могут воспользоваться специальной онлайн-формой на сайте ДТЭК.

Графики отключений от ЦЭК

Как сообщают в диспетчерском центре НЭК "Укрэнерго", для абонентов ЦЭК 4 февраля с 00:00 до 24:00 будут действовать отключения по определенным очередям.

Очередь 1.1 00:00 – 01:00 03:30 – 10:30 12:30 – 19:30 21:30 – 24:00

00:00 – 01:00 03:30 – 10:30 12:30 – 19:30 21:30 – 24:00 Очередь 1.2 00:00 – 01:00 03:30 – 10:30 12:30 – 19:30 21:30 – 24:00

00:00 – 01:00 03:30 – 10:30 12:30 – 19:30 21:30 – 24:00 Очередь2.1 00:00 – 03:30 06:30 – 12:30 14:30 – 21:30

00:00 – 03:30 06:30 – 12:30 14:30 – 21:30 Очередь 2.2 00:00 – 01:30 05:00 – 12:30 14:30 – 21:30

00:00 – 01:30 05:00 – 12:30 14:30 – 21:30 Очередь 3.1 00:00 – 05:00 07:30 – 14:30 17:30 – 22:00

00:00 – 05:00 07:30 – 14:30 17:30 – 22:00 Очередь 3.2 00:00 – 05:00 08:00 – 14:30 17:30 – 24:00

00:00 – 05:00 08:00 – 14:30 17:30 – 24:00 Очередь 4.1 00:00 – 03:30 05:00 – 12:30 14:30 – 21:30

00:00 – 03:30 05:00 – 12:30 14:30 – 21:30 Очередь 4.2 00:00 – 03:30 07:30 – 14:30 17:30 – 24:00

00:00 – 03:30 07:30 – 14:30 17:30 – 24:00 Очередь 5.1 01:30 – 07:30 10:30 – 17:30 19:30 – 24:00

01:30 – 07:30 10:30 – 17:30 19:30 – 24:00 Очередь 5.2 03:30 – 10:30 12:30 – 19:30 21:30 – 24:00

График для Павлограда

Отдельно отмечается, что для жителей Павлограда, которые временно отключаются по другому графику, будут применены специальные очереди.

1 очередь: 04:00 - 09:00; 14:00 - 19:00.

04:00 - 09:00; 14:00 - 19:00. 2 очередь: 00 :00 - 04:00; 09:00 - 14:00; 19:00 - 24:00.

Очереди отключений электроэнергии / Инфографика: Главред

Расположение "Пунктов несокрушимости"

В Днепропетровской области продолжают работать "Пункты несокрушимости", где жители могут получить помощь и актуальную информацию. Адреса и график работы доступны на сайте ОВА и портале nezlamnist.gov.ua.

Как ранее сообщал Главред, 4 февраля в пределах Запорожской области будут действовать ограничения потребления электроэнергии для населения, промышленности и бизнеса. О том, когда будет свет в Запорожской области 4 февраля, сообщило "Запорожьеоблэнерго".

Кроме того, в ночь на 3 февраля страна-агрессор Россия нанесла самый мощный удар по энергетике Украины с начала года. Под атакой оказались объекты генерации и распределения электроэнергии. Об этом сообщили в ДТЭК.

Также в Харькове враг бил именно по энергетическим узлам, стремясь максимально повредить систему теплоснабжения и оставить город без тепла в период сильных морозов.

Об источнике: ДТЭК ДТЭК (ранее — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

