Готовится меньше часа: рецепт ленивого пирога из картофеля, на вкус вау

Пирог с картошкой — довольно популярное блюдо. Но обычно его приготовление требует много времени. Однако есть один рецепт пирога с картошкой, на который нужно потратить минимум времени и усилий.
Главред узнал, как его приготовить менее чем за час. Об этом в TikTok рассказала украинская блогерша под ником valerikiry.
Ленивый картофельный пирог - рецепт
Ингредиенты:
- Картофель 3 шт.
- Сыр 150 г
- Масло 40 мл
- Вода 300 мл
- Мука 200 г
- Соль 1 ч. л.
- Разрыхлитель 1 ч. л.
Картофель чистим и натираем на крупной терке. Смешиваем с натертым сыром, маслом, водой, мукой, солью, разрыхлителем и любимыми специями. Выкладываем картофельную массу на смазанный маслом пергамент и дополнительно посыпаем сыром.
Выпекаем пирог в разогретой до 200 градусов духовке в течение 30 минут. После приготовления можно украсить его зеленью.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить ленивый картофельный пирог:
@valerikiry Рецепт из рубрики "за 5 мин" ? Называйте это блюдо как хотите, но оно точно вкусное, простое и быстрое, а с чесночным соусом будет ? ням. #рецепт#быстрыйрецепт#простойрецепт#рецептза5минут#вкусно#рецептынаукраинском#готовимдома#рецепты#фудблог#еда#перекус#ужин#завтрак♬ Idea 15 - Gibran Alcocer
Об источнике: valerikiry
valerikiry - профиль в TikTok, который ведет кулинарный блогер. Женщина публикует разнообразные рецепты и делится полезными лайфхаками по приготовлению блюд. На страницу в TikTok подписаны более 55 тысяч пользователей.
