Готовится меньше часа: рецепт ленивого пирога из картофеля, на вкус вау

Рецепт пирога с картофелем, для которого не нужно замешивать тесто.

Рецепт ленивого картофельного пирога / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Пирог с картошкой — довольно популярное блюдо. Но обычно его приготовление требует много времени. Однако есть один рецепт пирога с картошкой, на который нужно потратить минимум времени и усилий.

Главред узнал, как его приготовить менее чем за час. Об этом в TikTok рассказала украинская блогерша под ником valerikiry.

Ленивый картофельный пирог - рецепт

Ингредиенты:

Картофель 3 шт.

Сыр 150 г

Масло 40 мл

Вода 300 мл

Мука 200 г

Соль 1 ч. л.

Разрыхлитель 1 ч. л.

Картофель чистим и натираем на крупной терке. Смешиваем с натертым сыром, маслом, водой, мукой, солью, разрыхлителем и любимыми специями. Выкладываем картофельную массу на смазанный маслом пергамент и дополнительно посыпаем сыром.

Выпекаем пирог в разогретой до 200 градусов духовке в течение 30 минут. После приготовления можно украсить его зеленью.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить ленивый картофельный пирог:

Об источнике: valerikiry valerikiry - профиль в TikTok, который ведет кулинарный блогер. Женщина публикует разнообразные рецепты и делится полезными лайфхаками по приготовлению блюд. На страницу в TikTok подписаны более 55 тысяч пользователей.

