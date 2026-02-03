РФ готовит крупное наступление на 'крепостной пояс': в ISW назвали направления

Россия пытается реализовать новый план наступательной кампании.

Где хотят наступать россияне / коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, Минобороны РФ

Ключевые тезисы:

Россияне хотят наступать на крепостной пояс Украины

Оккупанты смогут начать такие действия не ранее чем через несколько месяцев

Попытки прорыва могут затянуться на годы

Войска страны-агрессора России не готовы к быстрому наземному наступлению на так называемый крепостной пояс Украины. Оккупанты смогут начать такие действия с севера или востока не ранее чем через несколько месяцев. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что для выхода на Славянск с северного направления российским войскам необходимо завершить захват Лимана и продвинуться примерно на 14 километров, включая форсирование реки Северский Донец. Существует также альтернативный вариант – наступление с востока, которое предполагает преодоление около 30 километров от района Северска до Славянска.

Славянск / Инфографика: Главред

По словам аналитиков, подразделения российского 3-го общевойскового армейского объединения, действующие на Северском направлении, теоретически могут попытаться провести прямое наступление на Славянск с востока, если продвинутся быстрее, чем другие российские группировки на Лиманском направлении. Но темпы боевых действий вблизи Лимана остаются медленными.

"Россия пытается реализовать новый план наступательной кампании, который предусматривает многомесячное ослабление украинской обороны и логистики перед масштабными наземными операциями. Такой подход позволил российским войскам достичь относительно более быстрых результатов на Покровском и Гуляйпольском направлениях, однако в районе Лимана эти усилия пока не дали ожидаемого эффекта", - говорится в отчете.

В ISW подчеркивают, что для ускорения продвижения на Лиманском направлении российскому командованию придется перебросить значительные ресурсы, в частности пехоту и операторов беспилотников. Это, в свою очередь, может ослабить другие участки фронта – в частности наступательные действия возле Покровска или оборону на Купянском направлении.

"Кремль в течение нескольких месяцев пытается убедить Запад в том, что захват крепостного пояса Украины будет быстрым и легким. Но ISW оценивает, что попытки прорыва – как с юга из района Константиновки, так и с севера из района Лимана – могут затянуться на годы", – подытожили аналитики.

Лиман / Инфографика: Главред

Планы россиян в отношении Донбасса

Заместитель главы Офиса президента Павел Палиса говорил, что перед оккупационными войсками стоит задача выйти на админграницы Донбасса до конца марта-начала апреля.

По его словам, эти дедлайны переносились уже много раз, но даже сейчас у россиян нет возможностей выполнить задачу в срок.

"Россия пытается быстро достичь стратегического успеха, в процессе стабилизации фронта – получить оперативный успех. На данный момент оперативный успех смогли реализовать только украинцы", – подчеркнул он.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, спикер Объединенных сил Виктор Трегубов заявлял, что ситуация для Сил обороны на Северо-Слобожанском направлении имеет разный характер: украинские подразделения удерживают город Купянск и его окрестности, тогда как Волчанск находится под длительным давлением оккупантов.

Аналитический проект DeepState сообщил, что российские оккупанты смогли продвинуться вблизи двух населенных пунктов на Запорожском направлении. В частности, армия РФ продвинулась вблизи Доброполья в Гуляйпольском районе и в Приморском в Васильевском районе.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко говорил, что Россия не отказалась от планов захватить Одессу и Николаев, а также стремится установить контроль над Затокой в Одесской области. Поселок имеет стратегическое значение для врага.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, вражеских угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

