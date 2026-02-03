Укр
Что будет с ценами на крупы и масло: эксперт предупредил украинцев о нюансе

Анна Косик
3 февраля 2026, 04:22
Хотя крупы и масло не портятся так быстро, как мясо или овощи. Но цены на них также могут вырасти.
Супермаркет, деньги
Повысятся ли цены на крупы в Украине

Что сказал Гопка:

  • Цены на крупы и масло остаются стабильными
  • Два фактора могут повлиять на резкое повышение цен на рис, гречку и макаронные изделия

Из-за длительных отключений света в Украине повысились цены на некоторые скоропортящиеся продукты. Но стоит ли ожидать повышения цен, например, на крупы и масло, спрогнозировал в комментарии РБК-Украина аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка.

По его словам, несмотря на то, что и крупы, и масло быстро не портятся, они все равно имеют свои технологические процессы хранения. В частности, сырье для макарон и гречки хранится на элеваторах.

"Там должны быть выдержаны определенные технические операции. На складах сырье может храниться несколько месяцев, поэтому эти затраты закладываются в цене для дальнейшей реализации", - пояснил он.

В течение последнего месяца цены на крупы и масло в Украине остаются относительно стабильными, но если произойдут какие-либо изменения в работе элеваторов или логистики, это быстро отразится на рынке.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Чего ждать от цен на овощи в Украине - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам экономиста, исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, цены на овощи традиционно вызывают волну эмоций, особенно зимой, когда на прилавках доминирует тепличная продукция. Однако существенного подорожания цен на них ожидать не стоит.

Он отметил, что отсутствие свежих помидоров не является критическим для граждан, ведь тепличные овощи сейчас существенно подорожали из-за невысокого спроса и занимают менее 1% в потребительской корзине украинцев.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что тепличные огурцы в Украине снова дорожают. Стабильно высокий спрос и существенное сокращение предложения данной продукции стимулируют рост цен.

Ранее сообщалось, что несмотря на ожидания стабилизации цен, оснований для их снижения в Украине пока нет. Больше всего украинцев будет радовать цена на хлеб.

Накануне стало известно, что по состоянию на первый день февраля 2026 года средние цены на белый и репчатый лук, а также чеснок значительно выше, чем среднемесячные показатели за предыдущий месяц.

О персоне: Максим Гопка

Максим Гопка — аналитик, работающий в Украинском клубе аграрного бизнеса. Он специализируется на исследованиях в сфере аграрного сектора, анализе рынков и трендов в аграрной экономике Украины.

Работа мечты на краю света: в Антарктиде открыли набор за солидную зарплату

16:05

Ударят морозы под -30°C: синоптик назвала дату экстремального похолодания

16:03

Человечество могло навсегда исчезнуть с лица Земли: что произошло 900 тысяч лет назад

