"Моральные дегенераты": Сибига о предложении FIFA насчет отмены бойкота РФ

679 украинских девушек и парней никогда не смогут играть в футбол — Россия их убила, напомнил Андрей Сибига.

https://glavred.info/ukraine/moralnye-degeneraty-sibiga-o-predlozhenii-fifa-naschet-otmeny-boykota-rf-10737485.html Ссылка скопирована

Андрей Сибига отреагировал на скандальное заявление Джанни Инфантино / Коллаж: Главред, фото: Facebook/fifa, Facebook/andrij.sybiha

Главное:

Сибига отреагировал на скандальное заявление Инфантино

Сотни украинских спортсменов убила РФ, напомнил глава МИД

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на заявление президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино о возвращении России в международный футбол.

В соцсети Х он напомнил, что 679 украинских девушек и парней никогда не смогут играть в футбол — Россия их убила.

видео дня

"И она продолжает убивать еще больше, пока моральные дегенераты предлагают отменить запреты. Несмотря на то, что Россия не прекратила войну. Будущие поколения будут считать это позором, подобным Олимпиаде 1936 года", - подчеркнул глава МИД.

Что предшествовало

Накануне президент ФИФА Джанни Инфантино выступил против отстранения сборной России от участия в международных турнирах. По его мнению, санкции вызвали "разжигание ненависти".

Отмена бойкота РФ: что известно

Подход международных спортивных структур начал корректироваться. Международный олимпийский комитет допустил российских спортсменов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе, а ряд международных федераций пошёл ещё дальше, полностью отменив ранее введённые ограничения.

Ранее сообщалось о том, что ФИФА отказала Зеленского выступить с речью о мире. Международная федерация футбола отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому, когда он попросил выступить на финале чемпионата мира по футболу.

Как ранее сообщал Главред, ранее в ФИФА показали карту Украины без Крыма: МИД резко отреагировало. Спикер МИД Украины заявил, что ФИФА подыграла российской пропаганде и должна публично извиниться.

Другие новости:

О персоне: Андрей Сибига Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред