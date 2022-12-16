ФИФА отказалась пустить Зеленского выступить с речью о мире в финале ЧМ-2022 по футболу - CNN

Международная федерация футбола отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому, когда он попросил выступить на финале чемпионата мира по футболу.

ФИФА отказалась пустить Зеленского выступить с речью о мире в финале ЧМ-2022 по футболу / скриншот из видео и УНИАН

Международная федерация футбола (FIFA) отклонила просьбу украинского лидера Владимира Зеленского дать разрешение на его выступление с посланием о мире в Украине на финальном матче ЧМ-2022 по футболу в Катаре в воскресенье 18 декабря (между сборными Аргентины и Франции). Об этом сообщает американский канал CNN со ссылкой на собственные источники.

По их данным, Офис президента Украины предложил ФИФА, чтобы Зеленский появился в видеообращении перед болельщиками на стадионе перед началом матча. И на Банковой очень были удивлены отрицательным ответом.

"Мы думали, что ФИФА хочет использовать свою платформу для большего блага", − говорят украинские чиновники. Также достоверно неизвестно, хотел ли Зеленский выступить в прямом эфире либо заранее записать видео.

Источник отмечают, однако, что переговоры между ОП и FIFA все еще продолжаются.

Напомним, ранее, 5 апреля, президент Украины Владимир Зеленский выступил на заседании Совета безопасности ООН и жестко рассказал о попытка России избежать ответственности за военные преступления в ранее оккупированных регионах Украины.

"Вы прекрасно знаете, что будут говорить представители России на эти обвинения в преступлениях. Они это уже неоднократно говорили... Они будут обвинять всех, лишь бы оправдать себя. Будут говорить, что есть разные версии, а правдивую невозможно установить. Будут говорить, что тела подбросили, а видео постановочные", – заявил он тогда.

Позднее, 20 июля, первая леди Украины Елена Зеленская выступила перед Конгрессом США. В своей речи она призвала передать украинским военным системы ПВО.

"США, к сожалению, знают на собственном опыте, что такое террористические атаки и их последствия, и умеют бороться с террористами. Помогите нам остановить этот террор против украинского народа", - заявила Зеленская.

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