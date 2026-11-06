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Путин выдвигает новые территориальные требования к Украине: речь не только о Донбассе

Дарья Пшеничник
6 ноября 2026, 20:49
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В то же время Москва готовит массированные зимние удары по энергетике, чтобы ослабить позиции Киева на переговорах.
Путин выдвигает новые территориальные требования к Украине: речь не только о Донбассе
Путин требует оставшуюся часть Донбасса в качестве платы за перемирие / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины

Главное из публикации:

видео дня
  • Путин требует от Украины оставшуюся часть Донбасса в качестве условия перемирия
  • Кремль ждет новых уступок в обмен на гарантии НАТО
  • Москва делает ставку на зимние удары по энергетике

Кремлевский диктатор Владимир Путин требует, чтобы Украина отдала России оставшуюся часть Донбасса, и ставит это условием для прекращения огня. Кроме того, Кремль рассчитывает, что в обмен на любые гарантии безопасности от стран НАТО Киев пойдет на дальнейшие территориальные уступки, сообщает Financial Times.

По данным одного из источников издания, перенос внимания с территорий на гарантии безопасности Москва воспринимает как инструмент для затягивания переговоров. Пока диалог буксует, Россия продолжает ослаблять военные позиции Украины.

Ставка на зимние удары

Еще один собеседник FT утверждает, что Путин стремится перехватить инициативу с помощью масштабных зимних атак на украинскую энергетическую систему. Источник издания привел и слова, которыми в Кремле описывают цель этой кампании.

"Я уничтожу всю вашу инфраструктуру, пока вы не согласитесь. К следующему году у Украины не останется инфраструктуры. Все мосты, порты, железные дороги, энергетическая инфраструктура, электростанции будут уничтожены", - так собеседник FT пересказал позицию Путина.

Европа насторожена планами Вашингтона

Параллельно в европейских столицах растет тревога из-за намерений Белого дома. Чиновников ЕС беспокоят планы администрации Дональда Трампа договориться с Москвой о новой архитектуре безопасности в Европе в рамках мирного урегулирования войны против Украины.

трамп хроника
Хроника окончания войны Трампом / Инфографика: Главред

Какой козырь может потерять Путин на переговорах

Главред писал, что, по словам руководителя Центра исследований России, бывшего министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко, после промежуточных выборов в США Дональд Трамп может ослабить давление на Украину, а переговорные позиции российского диктатора Владимира Путина - ослабнуть.

США и Россия и в дальнейшем будут пытаться склонить Киев к уступкам. Однако после выборов Трамп может ослабить давление на Украину, из-за чего Кремлю будет сложнее настаивать на ультимативных требованиях.

Мирные переговоры - новости по теме

Напомним, Главред писал, что президент США Дональд Трамп заявил о приближении масштабного соглашения по российско-украинской войне. По его словам, оно коснется не только Украины, но и, потенциально, всей Европы.

Ранее первая леди США Мелания Трамп передала личные письма президенту Украины Владимиру Зеленскому и главе Кремля Владимиру Путину по итогам локального перемирия в Олешках.

Накануне в Кремле заявили, что Россия намерена обеспечить свои интересы в Украине либо военным путем, продолжая так называемую "СВО", либо мирным - если в Киеве "найдётся кто-то" с политической волей.

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Об источнике: Financial Times

Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом формате и посвященная текущим событиям в сфере бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Великобритании, Соединённых Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, что вызывает как критику, так и одобрение, пишет Википедия.

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