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Пауки боятся резких запахов - какие ароматы помогают их отпугнуть

Марина Иваненко
6 ноября 2026, 18:44
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Осенью пауки чаще появляются в квартире. Как отпугнуть их без химикатов с помощью эфирных масел, уксуса и простых домашних методов?
Паук
Паук / Коллаж: Главред, фото: freepik, ua.depositphotos.com

О чем вы узнаете:

  • Почему осенью пауки чаще появляются в доме
  • Какие 8 способов помогут отпугнуть пауков
  • Почему не стоит спешить с инсектицидами

Осенью пауки чаще попадаются на глаза жильцам квартир: они появляются в ванных комнатах, подвалах, за шкафами и в темных углах. Из-за этого многие спешат покупать инсектициды, хотя есть способы уменьшить количество таких незваных гостей без применения химических средств. Главред расскажет подробнее.

Как объясняет издание Kertészkedj.hu, большинство домашних пауков ищут тихие, тёмные места, где их редко беспокоят. Осенью они могут становиться более заметными из-за изменения поведения, а также чаще проникать в дом через щели. Несколько простых мер помогут сделать квартиру менее привлекательной для этих членистоногих.

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Почему осенью пауки чаще появляются в доме

Большинство крупных пауков, которых можно увидеть в доме, не переселяются туда осенью, а живут в помещениях в течение всего года. Однако именно в этот период они становятся более заметными. Самцы ищут партнерок для размножения, поэтому активнее передвигаются по комнатам, появляются на стенах и полу.

Кроме того, из-за прохладных ночей некоторые пауки могут проникать в дом из сада. Для этого они используют щели возле окон, дверей и другие небольшие отверстия. В то же время большинство обычных домашних пауков не представляют опасности для человека.

Как не допустить появления пауков в квартире

1. Регулярно убирайте труднодоступные места

Пауки охотно устраивают укрытия там, где их редко беспокоят. Поэтому важно регулярно пылесосить пространство за диванами, шкафами и тумбами, убирать паутину в углах и у потолка.

Особое внимание стоит уделить подвалам и кладовым. Старые коробки, газеты, ненужные вещи и беспорядок создают немало удобных мест для укрытия. Чем меньше таких укрытий остается в помещении, тем меньше шансов, что пауки обустроят там постоянное место обитания.

2. Закройте щели возле окон и дверей

Осмотрите оконные и дверные рамы, плинтусы, пороги и места соединения стен. Даже небольшие трещины и зазоры могут стать путем проникновения пауков в дом.

Щели можно заделать силиконом или подходящим герметиком. Также стоит проверить состояние москитных сеток: в них не должно быть разрывов или отверстий. Особенно важно позаботиться о герметичности окон и дверей перед началом холодного сезона.

Видео о том, как избавиться от пауков в доме, можно посмотреть здесь:

3. Используйте спрей с эфирными маслами

Запахи мяты, эвкалипта, лаванды и мелиссы часто называют природными средствами отпугивания пауков. Для приготовления домашнего спрея можно добавить несколько капель эфирного масла в воду, перелить смесь в пульверизатор и распылить возле оконных и дверных рам, на карнизах и в темных углах.

Однако эффективность таких средств не стоит переоценивать: они не гарантируют полного исчезновения пауков. Также важно учитывать безопасность домашних животных. Эфирные масла эвкалипта и мяты могут быть токсичными для кошек, поэтому использовать такие спреи в местах, доступных для них, нельзя.

4. Попробуйте уксусную воду

Еще одно домашнее средство - смесь уксуса с водой. Ее можно использовать для обработки участков возле окон, дверей и других потенциальных мест проникновения пауков.

Резкий запах уксуса может отпугивать некоторых пауков, однако этот способ не гарантирует эффективности. Перед обработкой поверхностей следует убедиться, что уксус не повредит материал или покрытие.

5. Разложите конские каштаны и цитрусовую кожуру

Некоторые хозяева кладут конские каштаны на подоконники и в углы комнат, надеясь отпугнуть пауков. Для этого также используют кожуру лимонов, апельсинов и лаймов.

Цитрусовые могут оставлять приятный аромат в помещении, однако научных доказательств того, что конские каштаны или кожура надежно отпугивают пауков, нет. Поэтому воспринимать их стоит лишь как дополнительное домашнее средство, а не основной способ защиты.

Натуральные средства от пауков
Натуральные средства от пауков / Инфографика: Главред

6. Выращивайте ароматные растения на подоконнике

Мята, мелисса и лаванда могут стать не только украшением дома, но и естественным источником ароматов, которые не нравятся некоторым насекомым. Поскольку насекомые являются пищей для пауков, уменьшение их количества вблизи окон может сделать эти места менее привлекательными для членистоногих.

В то же время сами растения не гарантируют, что пауки не попадут в квартиру. Лучше всего сочетать их с регулярной уборкой и герметизацией возможных отверстий.

7. Замените яркое белое наружное освещение на теплое

Свет у входа в дом может привлекать ночных насекомых. А там, где собираются насекомые, пауки могут находить больше пищи.

Поэтому для наружного освещения стоит рассмотреть лампы с тёплым желтоватым светом. Они обычно привлекают меньше насекомых, чем некоторые источники яркого белого света. Это может помочь уменьшить количество насекомых у окон и дверей.

8. Уберите растительные остатки возле дома

Пауки могут прятаться не только в помещении, но и в саду рядом с домом. Поэтому стоит обрезать ветки и кусты, которые касаются окон, стен или крыши.

Не рекомендуется складывать у стен дрова, кучи опавших листьев и строительные материалы. Такие места могут стать удобными укрытиями для пауков и других мелких животных. Ухоженная территория вокруг дома поможет уменьшить количество потенциальных укрытий вблизи жилища.

Нужно ли уничтожать домашних пауков

Пауки могут быть полезными обитателями дома, ведь они охотятся на комаров, мух, бабочек и других насекомых. Поэтому, если паук поселился в незаметном уголке и не доставляет неудобств, его можно оставить в покое.

Если же его присутствие неприятно, паука можно осторожно накрыть стаканом, подсунуть под него лист бумаги и вынести на улицу или балкон. Такой способ позволяет избавиться от незваного гостя без применения инсектицидов.

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Об источнике: Kerteszkedj.hu

Kerteszkedj.hu - это венгерский тематический веб-портал, посвящённый садоводству, огородничеству и уходу за растениями. Издание публикует практические советы для садоводов-любителей и домовладельцев, охватывая темы выращивания овощей и фруктов, ухода за комнатными и балконными растениями, борьбы с вредителями, экологичного ведения хозяйства и кулинарных рецептов из собственного урожая. Ресурс принадлежит медиакомпании MeMedia Media Group Kft. и служит популярным источником бытовых и аграрных лайфхаков для венгроязычной аудитории.

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