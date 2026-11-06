Россия готовит удар по Киеву и еще трем областям: мониторы предупредили об угрозе

Кратко:
- Мониторы предупредили об угрозе массированной ракетной атаки
- Под прицелом Киев, Киевская, Львовская и Ивано-Франковская области
- Возможны удары по мостам столицы и энергообъектам
Страна-агрессор Россия может в ближайшее время нанести новые комбинированные массированные удары по Украине с применением баллистических и крылатых ракет. Наибольшая угроза - для Киева, Киевской, Львовской и Ивано-Франковской областей. Об угрозе предупредил мониторинговый канал "єРадар".
Какие объекты могут атаковать россияне
По данным мониторинга, в поле зрения врага остаются объекты критической, энергетической и транспортной инфраструктуры, а также гражданские зоны. Для обстрела россияне подготовили баллистические и крылатые ракеты.
Отдельно в канале обратили внимание на риск ударов по логистике столицы.
"В ближайшее время возможны попытки ударов по ключевым логистическим узлам (мосты в Киеве), а также по энергообъектам", - говорится в сообщении.
Как подготовиться к массированной атаке
Мониторы советуют во время воздушной тревоги придерживаться правила "двух стен", если есть такая возможность. Также стоит заранее зарядить портативные зарядные устройства и средства связи, сделать базовый запас воды и необходимых вещей.
В канале подчеркнули, что силы обороны работают на пределе возможностей.
"Угроза постоянна, однако наши силы обороны и ПВО находятся в полной готовности и делают всё, что в их силах", - отметили наблюдатели.
Как Россия пытается измотать украинскую ПВО - объяснение эксперта
Россия меняет тактику запуска ударных беспилотников, пытаясь истощить украинскую противовоздушную оборону. Вместо массированных одновременных атак враг рассредотачивает дроны во времени и пространстве, запуская их небольшими группами.
"Они пытаются запускать их не сразу, массово, чтобы они не шли волной, а один за другим, небольшими группами, таким образом они рассредоточиваются", - пояснил представитель Воздушных сил Юрий Игнат в эфире "Новости.Live".
Такая тактика затрудняет работу украинской авиации, ведь истребителям F-16 приходится преодолевать значительные расстояния, чтобы перехватывать даже небольшие группы беспилотников. К уничтожению воздушных целей привлекаются также другие самолеты и наземные средства ПВО.
По словам Игната, российская тактика создает дополнительные трудности для всех компонентов украинской противовоздушной обороны.
"Все это очень сложно делать в условиях воздушного боя", - подчеркнул он.
Массированные удары по Украине - новости
Как сообщал Главред, ранее в Украине предупреждали о массированных ударах зимой. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко предупредил, что наибольший риск ожидается для Киева, Харькова, Днепра и Одессы.
Между тем в Кремле заговорили о возможном прекращении ударов по энергетике. Посланник Кремля Кирилл Дмитриев заявил, что энергетическое перемирие могут объявить до Нового года. Среди условий Москва называет прекращение украинских атак по объектам гражданской инфраструктуры.
В то же время российские удары уносят жизни украинцев. Президент Владимир Зеленский сообщил, что в поселке Комышуваха в результате российского удара могли погибнуть почти 100 человек. Из-под завалов извлекли 43 тела, еще 53 человека числятся пропавшими без вести.
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Об источнике: єРадар
"єРадар" (єРадар | Воздушная тревога | Ракетная опасность) - это украинский военно-аналитический и мониторинговый Telegram-канал, специализирующийся на:
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