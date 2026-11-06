Россия готовит удар по Киеву и еще трем областям: мониторы предупредили об угрозе

Эксперты рекомендуют зарядить портативные зарядные устройства, запастись водой и во время тревоги соблюдать правило "двух стен".

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Россия готовит новую массированную атаку / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Главред, УНИАН

Кратко:

Мониторы предупредили об угрозе массированной ракетной атаки

Под прицелом Киев, Киевская, Львовская и Ивано-Франковская области

Возможны удары по мостам столицы и энергообъектам

Страна-агрессор Россия может в ближайшее время нанести новые комбинированные массированные удары по Украине с применением баллистических и крылатых ракет. Наибольшая угроза - для Киева, Киевской, Львовской и Ивано-Франковской областей. Об угрозе предупредил мониторинговый канал "єРадар".

Какие объекты могут атаковать россияне

По данным мониторинга, в поле зрения врага остаются объекты критической, энергетической и транспортной инфраструктуры, а также гражданские зоны. Для обстрела россияне подготовили баллистические и крылатые ракеты.

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Отдельно в канале обратили внимание на риск ударов по логистике столицы.

"В ближайшее время возможны попытки ударов по ключевым логистическим узлам (мосты в Киеве), а также по энергообъектам", - говорится в сообщении.

Как подготовиться к массированной атаке

Мониторы советуют во время воздушной тревоги придерживаться правила "двух стен", если есть такая возможность. Также стоит заранее зарядить портативные зарядные устройства и средства связи, сделать базовый запас воды и необходимых вещей.

В канале подчеркнули, что силы обороны работают на пределе возможностей.

"Угроза постоянна, однако наши силы обороны и ПВО находятся в полной готовности и делают всё, что в их силах", - отметили наблюдатели.

Ракета "Филин" / Инфографика: Главред

Как Россия пытается измотать украинскую ПВО - объяснение эксперта

Россия меняет тактику запуска ударных беспилотников, пытаясь истощить украинскую противовоздушную оборону. Вместо массированных одновременных атак враг рассредотачивает дроны во времени и пространстве, запуская их небольшими группами.

"Они пытаются запускать их не сразу, массово, чтобы они не шли волной, а один за другим, небольшими группами, таким образом они рассредоточиваются", - пояснил представитель Воздушных сил Юрий Игнат в эфире "Новости.Live".

Такая тактика затрудняет работу украинской авиации, ведь истребителям F-16 приходится преодолевать значительные расстояния, чтобы перехватывать даже небольшие группы беспилотников. К уничтожению воздушных целей привлекаются также другие самолеты и наземные средства ПВО.

По словам Игната, российская тактика создает дополнительные трудности для всех компонентов украинской противовоздушной обороны.

"Все это очень сложно делать в условиях воздушного боя", - подчеркнул он.

Массированные удары по Украине - новости

Как сообщал Главред, ранее в Украине предупреждали о массированных ударах зимой. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко предупредил, что наибольший риск ожидается для Киева, Харькова, Днепра и Одессы.

Между тем в Кремле заговорили о возможном прекращении ударов по энергетике. Посланник Кремля Кирилл Дмитриев заявил, что энергетическое перемирие могут объявить до Нового года. Среди условий Москва называет прекращение украинских атак по объектам гражданской инфраструктуры.

В то же время российские удары уносят жизни украинцев. Президент Владимир Зеленский сообщил, что в поселке Комышуваха в результате российского удара могли погибнуть почти 100 человек. Из-под завалов извлекли 43 тела, еще 53 человека числятся пропавшими без вести.

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Об источнике: єРадар "єРадар" (єРадар | Воздушная тревога | Ракетная опасность) - это украинский военно-аналитический и мониторинговый Telegram-канал, специализирующийся на: мониторинге воздушной обстановки;

предупреждениях о ракетных и дронных атаках;

аналитике запусков ракет, взлетов авиации, активности БПЛА;

оперативных сводках во время массовых атак. Канал позиционирует себя как волонтерский информационный ресурс, а не как официальный государственный источник. Подписчики: около 300 тысяч человек.

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