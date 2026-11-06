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"Все будут в восторге": Трамп анонсировал сделку по Украине масштаба всей Европы

Анна Ярославская
6 ноября 2026, 06:45
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Президент США не раскрыл деталей разговора с посланником Путина Кириллом Дмитриевым.
'Все будут в восторге': Трамп анонсировал сделку по Украине масштаба всей Европы
Дональд Трамп обещает мир, меняющий безопасность Европы / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот видео, facebook.com/WhiteHouse

Главное из заявления Трампа:

  • Трамп анонсировал сделку, которая может охватить всю Европу
  • Заявление прозвучало после встречи с посланником Путина Дмитриевым
  • С украинской делегацией президент США не встречался

Завершение войны в Украине может обернуться масштабной сделкой, которая выйдет далеко за рамки украинского вопроса и затронет всю Европу. Об этом президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме после встречи с посланником Кремля Кириллом Дмитриевым.

Перспективы урегулирования глава Белого дома оценил с нескрываемым оптимизмом, сообщает Kyiv Post.

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"Будет достигнуто соглашение. Это будет масштабное соглашение, и оно будет касаться не только Украины. Я даже могу сказать, что, возможно, оно затронет всю Европу. Это будет большое, прекрасное соглашение, и все будут в восторге", - сказал Трамп.

Говорить о содержании переговоров с представителем Путина, которые состоялись 5 ноября, американский лидер отказался.

С украинскими официальными лицами Трамп в тот день не встречался, хотя обе делегации находились в Белом доме на мероприятии первой леди Мелании Трамп. Мероприятие было посвящено гуманитарному перемирию в оккупированных Олешках на Херсонщине. Украину на нем представляли омбудсмен Дмитрий Лубинец и нардеп Давид Арахамия.

Во время общения с прессой журналисты напомнили, что Путин, продолжая войну, убивает мирных украинцев в квартирах, автобусах и школах. Трампа спросили, поднимал ли он эту тему в ходе переговоров.

Президент США ответил, что говорит об этом постоянно. При этом, по его словам, он затрагивает и другую сторону проблемы, ведь люди гибнут также и в России.

Как писал Главред, ранее более широкую рамку переговорного процесса ранее обозначил спецпредставитель американского президента и его зять Джаред Кушнер. По его словам, команда под руководством Трампа работает со всеми участниками конфликта и ищет путь к долгосрочному миру.

"Наше внимание сосредоточено не только на прекращении этой ужасной войны, но и на создании более широкой архитектуры безопасности, необходимой для того, чтобы после прекращения боевых действий они никогда не возобновились", - написал Кушнер в соцсети X.

Мирные переговоры - новости

Как писал Главред, Украина и Россия при посредничестве США проведут новый раунд трехсторонних переговоров 10–11 ноября в Абу-Даби. Планируется обсудить договоренности по безопасности, деэскалацию, гуманитарные вопросы и дальнейшие шаги к мирному урегулированию.

Российскую делегацию возглавит помощник российского диктатора Владимира Путина Владимир Мединский. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, на встрече будут обсуждаться гарантии безопасности для России и Украины. В состав делегации войдут представители различных ведомств, в частности МИД РФ.

Президент Владимир Зеленский назвал четыре темы, которые Киев планирует поднять на встрече.

5 ноября стало известно, что первая леди США Мелания Трамп передала личные письма президенту Зеленскому и главе Кремля Путину.

Кремль не настроен на честные переговоры - ISW

Выбор Мединского как представителя на переговорах, по мнению аналитиков, свидетельствует о том, что Кремль по-прежнему не настроен на добросовестные переговоры. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Роль Мединского в качестве главного переговорщика свидетельствует о том, что Кремль по-прежнему не заинтересован в добросовестных переговорах", - отмечают в ISW.

Аналитики напомнили, что в феврале 2026 года Мединский уже возглавлял российскую делегацию на трехсторонних переговорах в Женеве. По оценке ISW, тогда он использовал свою должность, чтобы затягивать переговоры разговорами о так называемых "исторических корнях" войны.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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