Сколько времени дети могут смотреть мультфильмы каждый день

Специалистка объяснила, почему чрезмерное просмотр мультфильмов может стать проблемой для малыша.

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Сколько времени в день можно отводить детям на просмотр мультфильмов / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Сколько времени можно смотреть мультики детям разного возраста

Почему 5–6 часов перед экраном - это слишком много

Как выключать мультфильмы без лишних конфликтов

Мультфильмы давно стали частью повседневной жизни многих детей. Родители включают их, чтобы развлечь малыша, занять его во время домашних дел или просто дать себе немного времени на отдых.

Но Главред узнал, что чрезмерное время перед экраном может стать проблемой, поэтому важно знать, сколько мультфильмов можно смотреть ребенку в зависимости от возраста и как правильно устанавливать ограничения. Об этом на YouTube-канале LUCI рассказала детский психиатр и педиатр Виктория Саминина.

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Сколько мультфильмов можно смотреть ребенку в зависимости от возраста

Время, проводимое перед экраном в раннем детстве, должно быть ограниченным. По словам специалиста, детям до полутора лет вообще не рекомендуется показывать мультфильмы. После достижения 18 месяцев правила меняются, но продолжительность просмотра все равно должна оставаться небольшой.

"С 18 месяцев до трёх лет по 30 минут", - подчеркнула психиатр.

Почему ребенку нельзя долго смотреть мультики

Чрезмерное увлечение мультфильмами и компьютерными играми - одна из крайностей, которой следует избегать в воспитании детей. Родителям важно контролировать, сколько времени малыш проводит перед телевизором, смартфоном или планшетом.

Эксперт подчеркивает, что длительное пребывание перед экраном нельзя считать нормальной частью детского досуга. Особенно это касается ситуаций, когда мультфильмы занимают значительную часть дня.

"Действительно, 5–6 часов смотреть мультики или играть в компьютерные игры - это точно не нормально", - отметила она.

Как правильно ограничить просмотр мультфильмов ребенком

В отношениях с детьми именно взрослые должны устанавливать правила и отвечать за их соблюдение. Ребенок еще не способен самостоятельно оценивать, сколько времени ему стоит проводить перед экраном, поэтому решение о завершении просмотра должны принимать родители.

Об ограничениях стоит говорить заранее. Например, можно предупредить малыша, что через 10 минут планшет нужно будет выключить.

"Если вы сказали, что это последняя серия, и предлагаете альтернативу: "Ты выключишь или я выключу?" Это звучит очень смешно, но на самом деле это и есть альтернатива", - пояснила специалист.

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О персоне: Виктория Саминина Виктория Саминина - детский психиатр, педиатр. В соцсетях рассказывает о потребностях семьи и малышей. В Instagram у неё более 17 тысяч подписчиков.

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