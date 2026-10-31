Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Что форма лица расскажет о характере ребенка: родители часто не догадываются

Анна Косик
31 октября 2026, 12:59
google news Подпишитесь
на нас в Google
Блогерша рассказала, какие черты в физиогномике связывают с круглым, овальным и квадратным лицом.
Что форма лица расскажет о характере ребенка: родители часто не догадываются
Различные формы лица связывают с определенными чертами характера / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

  • Что форма лица может рассказать о характере ребенка
  • Какие черты приписывают детям с круглым, овальным и квадратным лицом

В физиогномике круглое, овальное и квадратное лицо связывают с различными чертами личности: от доброжелательности и общительности до решительности и лидерских качеств.

Главред узнал, что блогер Mama v temi на своём YouTube-канале рассказала, какие особенности характера приписывают детям с разными формами лица и кем они могут стать во взрослом возрасте.

видео дня

Круглое лицо у ребенка

В физиогномике круглую форму лица связывают с открытостью, эмоциональностью и доброжелательностью. Считается, что такие дети легко находят общий язык со сверстниками, любят компанию и чувствуют себя комфортно среди большого количества людей.

"У малыша круглое лицо? В физиогномике таких считают настоящими добродетельными людьми. Они открыты, эмоциональны и легко находят друзей. Такие дети обожают, когда вокруг них много людей. Поэтому во взрослом возрасте они точно не будут одинокими", - подчеркнула автор видео.

Овальное лицо у ребенка

Овальную форму лица в физиогномике ассоциируют с рассудительностью, спокойствием и умением находить подход к другим людям.

"Овальное лицо выдаёт маленького дипломата. Такие дети спокойны, рассудительны и хорошо чувствуют настроение окружающих. Они редко идут наперекор и чаще пытаются добиться желаемого хитростью или договорённостями. Поэтому из них вырастут талантливые политики, бизнесмены или юристы", - отметила блогерша.

Что такое физиогномика?

Физиогномика - метод определения типа личности человека, его душевных качеств и состояния здоровья на основе анализа внешних черт лица и его выражения, пишет Википедия.

Представители экспериментальной психологии относят физиогномику к числу псевдонаук, ставя её в один ряд с месмеризмом, френологией и спиритуализмом.

Квадратное лицо у ребенка

Квадратную форму лица в физиогномике связывают с решительностью, настойчивостью и стремлением к лидерству.

"Квадратная форма лица ассоциируется с сильным характером и лидерством. Такие малыши упрямы, решительны и очень не любят проигрывать. Если они что-то задумали, то вам не удастся их остановить. Но из-за упрямства они нередко попадают в неприятности", - предупредила автор видео.

Больше новостей:

Об источнике: Mama v Temi

Mama v Temi - проект в социальных сетях о мамах, детях и детстве. Ведущая рассказывает интересные факты и истории о материнстве, делится лайфхаками, советами, обзорами и трендами.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
характер ребенок дети
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Силы обороны нанесли удары "Нептунами" и дронами по России — куда попали

Силы обороны нанесли удары "Нептунами" и дронами по России — куда попали

14:49Война
Свет отключают почти на весь день: РФ атаковала ТЭЦ, ситуация в Киеве критическая

Свет отключают почти на весь день: РФ атаковала ТЭЦ, ситуация в Киеве критическая

12:12Энергетика
Эвакуированные жители Олешек прибыли в Беларусь: когда они вернутся в Украину

Эвакуированные жители Олешек прибыли в Беларусь: когда они вернутся в Украину

11:17Война
Реклама

Популярное

Ещё
Россия потеряла свой крупнейший атомный крейсер "Петр Великий" — что произошло

Россия потеряла свой крупнейший атомный крейсер "Петр Великий" — что произошло

Орхидея оживет и пустит цветоносы: рецепт домашней подкормки

Орхидея оживет и пустит цветоносы: рецепт домашней подкормки

Ноябрь начнётся с затяжной магнитной бури: какой силы будет шторм

Ноябрь начнётся с затяжной магнитной бури: какой силы будет шторм

Почему на зеркалах авто нарисована линия: о ее функции знают единицы

Почему на зеркалах авто нарисована линия: о ее функции знают единицы

Налет на серебряной цепочке исчезнет без труда: поможет простой домашний способ

Налет на серебряной цепочке исчезнет без труда: поможет простой домашний способ

Последние новости

14:54

До 18 часов в сутки: сколько продлятся жесткие отключения света в Киеве

14:49

Силы обороны нанесли удары "Нептунами" и дронами по России — куда попали

14:31

Хит Blondie спустя десятилетия остается популярным: что известно о "Heart of Glass"Видео

14:26

Съедят в первую очередь: простой рецепт домашней вареной колбасы

14:23

Чего нельзя делать на Рождество: какие привычки могут привести к неприятностям

Мобилизация, субсидии и дорогие продукты: что изменится для украинцев с 1 ноябряМобилизация, субсидии и дорогие продукты: что изменится для украинцев с 1 ноября
14:07

Мучнистая роса исчезнет с листьев: чем нужно обработать комнатные растенияВидео

14:02

Финансовый гороскоп на неделю со 2 по 8 ноября: Львам — бонусы, Весам — риски

13:49

"Приравняла тягу к еде с педофилией": Alyona Alyona попала в громкий скандал

13:47

Зачем класть кусочек хлеба в коробку с печеньем: неожиданный эффект

Реклама
13:41

Три даты рождения наделяют людей особым магнетизмом и обаянием

13:24

Как сделать искусственную елку пышной: полезный лайфхак перед зимними праздниками

13:20

НПЗ могут отойти на второй план: какие объекты РФ станут новыми целями

13:00

"Роды могли ухудшить": Тышкевич раскрыла диагноз, который привел к кесаревому

12:59

Что форма лица расскажет о характере ребенка: родители часто не догадываются

12:52

Куда пропал Джек Николсон: Майкл Дуглас рассказал о коллеге-затворнике

12:51

Состарят даже молодую: Андре Тан назвал вещи, которым пора на модную пенсию

12:22

Комната будет прогреваться быстрее: что нужно поставить над батареейВидео

12:12

Свет отключают почти на весь день: РФ атаковала ТЭЦ, ситуация в Киеве критическая

11:59

Китайский гороскоп на завтра, 1 ноября: Лошадям - польза, Обезьянам - юмор

11:55

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке танцующей девушки за 69 с

Реклама
11:53

Лавров пожаловался на Трампа и выдвинул новые претензии: что не устраивает РФ

11:34

Как отпугнуть мышей без химикатов: неожиданный помощник найдётся дома

11:17

Эвакуированные жители Олешек прибыли в Беларусь: когда они вернутся в Украину

11:08

Любовный гороскоп на 2–8 ноября: Стрельцам — новые чувства, Весам — выбор

10:59

"Замена себе есть": Сергей Танчинец растрогал талантом 17-летней дочериВидео

10:55

Гололед и ледяные дожди вместо снега: какая погода будет в Украине зимой

10:55

Гороскоп Таро на завтра 1 ноября: Близнецам - вопросы, Тельцам - счастье

10:46

Три знака зодиака могут вскоре разбогатеть: кого ждет финансовый успех

10:42

Китайский гороскоп на 2–8 ноября: Обезьянам — успех, Крысам — неожиданности

10:24

Гороскоп Таро на неделю со 2 по 8 ноября: Скорпионам — решительность, Львам — удача

10:20

Как быстрее высушить постиранную одежду и сэкономить место на сушилке

10:15

Вячеслав из "Мастер Шеф" вышел на связь: что с ним случилось

09:58

Кого из российских артистов-путинистов догнала карма: смерти и самоубийства

09:53

К дому Пугачевой проникли и оставили послание — детали

09:41

РФ ночью атаковала Украину дронами с шести направлений: сколько целей сбила ПВО

09:33

Путин настроен на саммит с Трампом и Си, чтобы разделить мир, но есть один нюанс

09:03

В Уфе горит завод одного из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов РФ

08:54

The Economist подсчитал возможные потери России в войне против Украины

08:25

Ноябрь начнётся с затяжной магнитной бури: какой силы будет шторм

08:10

Почему несколько миллионов украинцев могут потерять деньги: Денисенко о взломе Binanceмнение

Реклама
08:08

Сикорский поставил РФ условие по энергоносителям для Европы: что должна сделать Москва

07:31

Войска РФ атаковали Сумы ударными дронами: вспыхнули пожары

05:55

"Не мог встать с постели": известного актера поразила неизлечимая болезнь

05:22

Орхидея оживет и пустит цветоносы: рецепт домашней подкормки

04:41

Опасная привычка: почему не стоит мыть сырое мясо перед приготовлением

04:00

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке туриста у костра за 57 с

03:23

Как выбрать имя для ребенка: нумеролог объяснил, на что стоит обратить внимание

03:00

Богатство придет неожиданно: какие китайские знаки зодиака скоро озолотятся

02:00

Передача ракет Patriot Украине: Зеленский сделал неожиданное предложение США

00:55

Уничтожение Су-34: опубликованы спутниковые снимки аэродрома РФ

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаСтиркаАвтоКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять