Что форма лица расскажет о характере ребенка: родители часто не догадываются

Блогерша рассказала, какие черты в физиогномике связывают с круглым, овальным и квадратным лицом.

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Различные формы лица связывают с определенными чертами характера / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

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Что форма лица может рассказать о характере ребенка

Какие черты приписывают детям с круглым, овальным и квадратным лицом

В физиогномике круглое, овальное и квадратное лицо связывают с различными чертами личности: от доброжелательности и общительности до решительности и лидерских качеств.

Главред узнал, что блогер Mama v temi на своём YouTube-канале рассказала, какие особенности характера приписывают детям с разными формами лица и кем они могут стать во взрослом возрасте.

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Круглое лицо у ребенка

В физиогномике круглую форму лица связывают с открытостью, эмоциональностью и доброжелательностью. Считается, что такие дети легко находят общий язык со сверстниками, любят компанию и чувствуют себя комфортно среди большого количества людей.

"У малыша круглое лицо? В физиогномике таких считают настоящими добродетельными людьми. Они открыты, эмоциональны и легко находят друзей. Такие дети обожают, когда вокруг них много людей. Поэтому во взрослом возрасте они точно не будут одинокими", - подчеркнула автор видео.

Овальное лицо у ребенка

Овальную форму лица в физиогномике ассоциируют с рассудительностью, спокойствием и умением находить подход к другим людям.

"Овальное лицо выдаёт маленького дипломата. Такие дети спокойны, рассудительны и хорошо чувствуют настроение окружающих. Они редко идут наперекор и чаще пытаются добиться желаемого хитростью или договорённостями. Поэтому из них вырастут талантливые политики, бизнесмены или юристы", - отметила блогерша.

Что такое физиогномика? Физиогномика - метод определения типа личности человека, его душевных качеств и состояния здоровья на основе анализа внешних черт лица и его выражения, пишет Википедия. Представители экспериментальной психологии относят физиогномику к числу псевдонаук, ставя её в один ряд с месмеризмом, френологией и спиритуализмом.

Квадратное лицо у ребенка

Квадратную форму лица в физиогномике связывают с решительностью, настойчивостью и стремлением к лидерству.

"Квадратная форма лица ассоциируется с сильным характером и лидерством. Такие малыши упрямы, решительны и очень не любят проигрывать. Если они что-то задумали, то вам не удастся их остановить. Но из-за упрямства они нередко попадают в неприятности", - предупредила автор видео.

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Об источнике: Mama v Temi Mama v Temi - проект в социальных сетях о мамах, детях и детстве. Ведущая рассказывает интересные факты и истории о материнстве, делится лайфхаками, советами, обзорами и трендами.

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