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Лавров пожаловался на Трампа и выдвинул новые претензии: что не устраивает РФ

Мария Николишин
31 октября 2026, 11:53
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У Кремля нет оснований рассчитывать на смягчение американской политики даже после заключения соглашения о дизельном топливе.
Лавров пожаловался на Трампа и выдвинул новые претензии: что не устраивает РФ
Лавров выдвинул претензии к администрации Трампа / коллаж: Главред, фото: МИД РФ, whitehouse.gov

Кратко:

  • Лавров выступил на встрече глав МИД стран G20 в Атланте
  • Кремль жалуется на неизменное санкционное давление со стороны США
  • Фундаментальные разногласия между Москвой и Вашингтоном не устранены

Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров заявил, что в отношениях между Москвой и Вашингтоном до сих пор не произошло ни одного реального сближения. Об этом он сказал в кулуарах встречи министров иностранных дел стран G20, сообщает STERN.de.

В частности, глава российского МИД высказал резкие претензии в адрес США и дал понять, что у Кремля нет оснований рассчитывать на смягчение американской политики.

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"На практике пока не видно никакого реального прогресса в отношениях с США. Не стоит питать иллюзий относительно договоренностей о дизельном топливе", - заявил Лавров.

Дизельное соглашение Трампа и Путина
Дизельное соглашение Трампа и Путина / Инфографика: Главред

По его словам, "фундаментальные вопросы" в отношениях двух стран остаются нерешенными.

Кроме того, он пожаловался, что санкционное давление на Россию не ослабевает. Лавров подчеркнул, что администрация действующего президента США Дональда Трампа продлевает все ограничения, введенные при его предшественнике Джо Байдене, а также вводит новые санкции против российских нефтяных гигантов "Лукойл" и "Роснефть".

Лавров пожаловался на Трампа и выдвинул новые претензии: что не устраивает РФ
Какое влияние оказывают санкции на Россию / Инфографика: Главред

Что Путин может предложить Трампу

Руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины, дипломат Владимир Огрызко, заявил, что Кремль может предложить президенту США Дональду Трампу покупку "Газпрома", чтобы превратить российский газ в американский и вновь продавать его Европе.

По его словам, других рычагов влияния на Белый дом у диктатора Владимира Путина не осталось. Поэтому Москва и в дальнейшем будет уступать собственные активы, чтобы сохранить благосклонность американского президента.

"Он может пообещать Трампу не только "Лукойл", но и, например, "Газпром", который сейчас находится на дне и чье будущее туманно. Почему бы не сделать так, чтобы российский газ стал американским? А так, американцы купят "Газпром", через "Газпром" газ будет поступать в Европу, и европейцев можно будет заставить снова покупать этот газ. Поэтому я вижу возможности для предложений, которые фактически являются нескрываемой экономической взяткой. И Трамп на это ведется. Других способов у России влиять на Трампа нет", - подчеркнул он.

Лавров пожаловался на Трампа и выдвинул новые претензии: что не устраивает РФ
Газопроводы из РФ в Европу / Инфографика: Главред

Санкции против РФ - что известно

Как сообщал Главред, администрация президента США Дональда Трампа и российские власти обсуждают возможность отмены американских санкций в отношении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который владеет активами на миллиарды долларов. Такое решение может стать очередной уступкой Вашингтона Москве на фоне переговоров о прекращении войны в Украине.

Издание Kyiv Independent писало, что администрация президента США Дональда Трампа может рассмотреть возможность дальнейшего смягчения санкций против России, в частности ограничений, затрагивающих отрасль производства удобрений.

Кроме того, администрация президента США рассматривает возможность смягчения санкций в отношении судов так называемого теневого флота, которые перевозили нефть и нефтепродукты из России, Ирана и Венесуэлы.

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О персоне: Владимир Огрызко

Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007–2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года возглавляет аналитико-информационный Центр исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время" и "Украинская правда". С 2022 года - проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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