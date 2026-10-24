Трамп может пойти на новые уступки Путину по санкциям - Kyiv Independent

Украинские чиновники опасаются, что Вашингтон предложит Москве новые экономические уступки.

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Трамп может пойти на новые уступки Путину по санкциям / Коллаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Кратко:

Договоренности по дизельному топливу вызвали вопросы в США

Зеленский опасается новых энергетических соглашений

Администрация президента США Дональда Трампа может рассмотреть возможность дальнейшего смягчения санкций против России, в том числе ограничений, затрагивающих отрасль производства удобрений. Украинские чиновники опасаются, что Вашингтон предложит Москве новые экономические уступки, несмотря на продолжающуюся войну против Украины и отсутствие признаков отказа Кремля от максималистских требований. Об этом сообщает Kyiv Independent со ссылкой на украинских и американских чиновников, знакомых с ситуацией.

По данным издания, после договоренностей о поставках российского дизельного топлива американская администрация может изучить другие варианты экономического сближения с Россией. Одним из возможных направлений называют производство удобрений.

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Источники Kyiv Independent утверждают, что украинская сторона опасается ослабления ограничений в отношении судов, компаний, банков и физических лиц, связанных с этой отраслью. При этом собеседники издания не уточнили, какие именно санкции могут быть отменены. Пока возможная договоренность остается на уровне предположений.

Почему Россия добивается смягчения ограничений

Москва уже длительное время пытается добиться более благоприятных условий для экспорта сельскохозяйственной продукции. Российская сторона утверждает, что банковские, страховые и судоходные ограничения затрудняют ее доступ к международным рынкам.

Представитель украинской разведки в комментарии Kyiv Independent заявил, что Россия неоднократно поднимала вопрос об удобрениях на переговорах с США и европейскими странами.

"История с удобрениями довольно давняя, и россияне давно пытались ее продвинуть", - отметил собеседник издания.

По его словам, Москва также добивалась ослабления соответствующих ограничений в рамках Черноморской зерновой инициативы. В июле 2023 года Россия вышла из соглашения, заявив, что достигнутого прогресса в выполнении ее требований недостаточно.

При этом США не вводили прямого запрета на импорт российских удобрений и не применяли прямые санкции против всей российской отрасли их производства. Однако потенциальные договоренности могут затронуть другие ограничения, влияющие на работу связанных с ней компаний и финансовых организаций.

Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Главред - инфографика

Договоренности по дизельному топливу вызвали вопросы в США

9 октября Дональд Трамп заявил, что Россия согласилась поставлять дизельное топливо на американский и международные рынки. По его словам, первоначальный объем должен был превысить 300 тысяч тонн, в ноябре планировались дополнительные 500 тысяч тонн, а затем - еще 1 миллион тонн.

Объявленные договоренности вызвали вопросы относительно их законности. Один из представителей Сената США заявил Kyiv Independent, что считает такую сделку противоречащей закону, принятому Конгрессом в 2022 году.

Этот закон запрещает импорт энергетических продуктов российского происхождения, в том числе дизельного топлива. Вместе с тем правовой статус объявленных договоренностей остается предметом дискуссии.

По информации издания, представители Демократической партии также обращались к американским промышленным предприятиям, участвовавшим в содействии заключению соглашения. Они хотели выяснить, осознают ли компании возможные юридические последствия и риски расследований.

На фоне этих вопросов украинские чиновники опасаются, что администрация Трампа может рассматривать и другие варианты предоставления России экономических преимуществ.

Дизельное соглашение Трампа и Путина / Инфографика: Главред

Зеленский опасается новых энергетических соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский ранее назвал договоренности по дизельному топливу "слабым шагом" и предупредил, что они могут стать началом более масштабного ослабления санкционного давления на Россию.

16 октября он заявил, что опасается появления новых соглашений в энергетической сфере.

"По моему мнению, мы не можем принять эти соглашения. Потому что дальше будут газовые соглашения. И я абсолютно уверен в этом. После газа они снимут санкции и по другим вопросам", - сказал Зеленский.

В Киеве опасаются, что Вашингтон может начать предлагать Москве экономические стимулы еще до прекращения боевых действий.

По оценке украинских чиновников, уступки без предварительного прекращения огня вряд ли заставят российского диктатора Владимира Путина пересмотреть свои цели. При этом Россия может получить дополнительные экономические преимущества, продолжая войну против Украины.

Один из высокопоставленных украинских чиновников заявил изданию, что подобный подход фактически поощряет Кремль: Москва получает возможность продолжать боевые действия и одновременно добиваться смягчения санкций.

Путин вновь отверг возможность прекращения огня

22 октября Владимир Путин, выступая перед российскими СМИ, вновь подтвердил территориальные претензии России к Украине.

Отвечая на вопрос о возможности прекращения огня при условии, что Украина сохранит контроль над территориями, которые удерживает, российский президент заявил: "Это не их территория; это территория исторической России".

Трамп нашел слабое место Путина: мнение эксперта

Оперная певица, общественная деятельница и экс-депутат Госдумы РФ Мария Максакова считает, что Дональд Трамп нашел действенные рычаги давления Владимира Путина, которые могут заставить российское руководство согласиться на переговоры с Украиной. Речь идет о санкциях, которые начали наносить непосредственный ущерб окружению российского президента. Об этом она заявила во время чата на Главреде.

Одним из ключевых инструментов давления Максакова назвала ограничения в отношении платежной сети А7, которую Россия и Иран использовали для обхода финансовых санкций в качестве альтернативы SWIFT. По её мнению, именно эти меры затронули финансовые интересы окружения Путина.

"Мне кажется, что именно санкции против А7 (А7 - это глобальная платежная сеть, которую использовали Россия и Иран для обхода финансовых ограничений, она работала как альтернатива SWIFT, - ред.) стали тем, что непосредственно затронуло активы путинской группировки. Только сейчас они начали нести прямые убытки", - отметила Максакова.

Санкции против России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, администрация президента США рассматривает возможность смягчения санкций в отношении танкеров так называемого теневого флота. Этот шаг был обоснован стремлением снизить рекордные ставки фрахта путем смягчения санкций в отношении теневого флота и разрешения на перевозку легальной нефти. Компании, желающие использовать такие суда, должны подавать заявки в Министерство финансов США.

Президент США Дональд Трамп отложил введение предусмотренных законом Грэма пошлин и связанных с ними ограничений в отношении России. Белый дом обосновал это тем, что решение соответствует национальным интересам, и официально приостановил пошлины и санкции на определенный срок. Документ предоставлял президенту 30 дней на введение 100-процентных пошлин на импорт из нескольких стран и содержал положения о повышенных тарифах и санкциях против ряда российских структур.

Госсекретарь Марко Рубио пояснил, что приостановка мер связана с необходимостью оценить их экономические последствия для мировой экономики. Он отметил, что администрация воспользуется 60-дневной паузой для анализа влияния этих мер. Указ Трампа был подписан 16 октября, а сам закон Грема президент подписал 18 сентября.

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Об источнике: The Kyiv Independent The Kyiv Independent - англоязычное украинское онлайн-СМИ, основанное в ноябре 2021 года, за три месяца до российского вторжения в Украину в 2022 году, бывшими сотрудниками Kyiv Post и медиа-консалтинговой компании Jnomics Media, сообщает Википедия.

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