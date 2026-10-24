Трамп и Маск не гарантируют поддержку Украине: The Independent назвал способ спасти Киев

Европа должна совместно с Украиной ускорить разработку собственных решений, способных заменить Starlink и Starshield.

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Трамп и Маск не гарантируют поддержку Украине / Коллаж: Главред, фото: ОП, instagram.com/elonmusk

Что написано в материале The Independent:

Украина демонстрирует значительные успехи во внедрении военных инноваций

Именно Европе теперь предстоит взять на себя основную ответственность за помощь Украине

Европе необходимо ускорить создание альтернатив американским спутниковым системам Starlink и Starshield, чтобы Украина не зависела от решений миллиардера Илона Маска и непредсказуемой политики президента США Дональда Трампа. Об этом пишет британское издание The Independent.

По мнению журналистов, ситуация вокруг Starlink, соглашение США о поставках российского дизельного топлива и отмена части санкций против РФ свидетельствуют о том, что ни Маск, ни Трамп не заинтересованы в победе Украины.

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В то же время сохранение доступа к американским разведывательным данным и спутниковой связи показывает, что Трамп не готов безоговорочно обеспечить России легкую победу, отмечает издание.

"Но, как бы то ни было, Украина и ее более решительные союзники знают: неразумно полагаться на непредсказуемых людей в Вашингтоне, когда речь идет о защите независимости Украины", - говорится в материале.

В этой ситуации Европа должна совместно с Украиной ускорить разработку собственных решений, способных заменить Starlink и Starshield. Работа в этом направлении уже ведется, а Украина демонстрирует значительные успехи во внедрении военных инноваций.

Однако, как подчеркивает The Independent, серьезным препятствием остаются медленные темпы действий европейских стран. По мнению авторов публикации, промедление повышает риск окончательной катастрофы - победы России, которая может быть достигнута не столько за счет территориальных захватов на поле боя, сколько вследствие истощения мирного населения Украины.

Отдельно журналисты обратили внимание на необходимость пересмотреть контроль над технологиями, имеющими стратегическое значение для безопасности Запада.

"Также очевидно, что такое жизненно важное для безопасности Запада средство, как Starshield, - а это касается и самих Соединенных Штатов, - не может находиться под контролем одного человека и использоваться по его собственному усмотрению, даже если этот человек является самым богатым на планете", - отмечается в статье.

Авторы материала также назвали постепенное отстранение США от поддержки Украины одним из наиболее позорных и необъяснимых эпизодов американской внешней политики со времен окончания Второй мировой войны.

По мнению издания, сложившаяся ситуация стала определяющим геополитическим фактором для Европы. Журналисты считают, что именно европейским странам теперь предстоит взять на себя основную ответственность за помощь Украине, в том числе обеспечить необходимые технологические возможности. Это потребует значительных усилий и финансовых затрат.

"Настало время "коалиции желающих" - если это понятие еще имеет какое-то значение, - сделать то, чего американцы не могут или не хотят делать", - резюмировали в The Independent.

Starlink / Инфографика: Главред

Трамп нашел слабое место Путина: мнение эксперта

Оперная певица, общественная деятельница и экс-депутат Госдумы РФ Мария Максакова считает, что Дональд Трамп нашел действенные рычаги давления Владимира Путина, которые могут заставить российское руководство согласиться на переговоры с Украиной. Речь идет о санкциях, которые начали наносить непосредственный ущерб окружению российского президента. Об этом она заявила во время чата на Главреде.

Одним из ключевых инструментов давления Максакова назвала ограничения в отношении платежной сети А7, которую Россия и Иран использовали для обхода финансовых санкций в качестве альтернативы SWIFT. По её мнению, именно эти меры затронули финансовые интересы окружения Путина.

"Мне кажется, что именно санкции против А7 (А7 - это глобальная платежная сеть, которую использовали Россия и Иран для обхода финансовых ограничений, она работала как альтернатива SWIFT, - ред.) стали тем, что непосредственно затронуло активы путинской группировки. Только сейчас они начали нести прямые убытки", - отметила Максакова.

Ограничения Starlink в Украине - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 14 октября украинские военные сообщили об ограничении работы терминалов Starlink. При движении со скоростью свыше 160 км/ч связь начала пропадать. Из-за этого был сорван ряд важных миссий.

Администрация Дональда Трампа заявила украинской стороне, что не имеет никакого отношения к ограничениям в работе Starlink в Украине. В Белом доме сказали, что не контролируют компанию Илона Маска.

Государственный секретарь США Марко Рубио также опроверг причастность Вашингтона к ограничению скорости Starlink для дронов ВСУ. Он также заявил, что Украина пока не имеет доступа к военной спутниковой системе Starshield.

Впоследствии The Wall Street Journal, ссылаясь на источники среди американских чиновников, написала, что Илон Маск лично принял решение ограничить скорость работы военной версии спутникового интернета Starlink, от которого критически зависят Силы обороны Украины.

Спутниковая связь Starlink, которой пользуются украинские военные, снова стабильно работает во время движения со скоростью более 400 км/ч. Перебоев пока нет, заявил 24 октября министр обороны Евгений Хмара.

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Об источнике: The Independent The Independent - британская интернет-газета. Она была основана в 1986 году как национальная утренняя печатная газета. Получив название "Инди", она начала выходить как широкоформатная газета, а в 2003 году перешла на таблоидный формат. Последний печатный выпуск вышел в субботу 26 марта 2016 года, оставив только онлайн-версию, сообщает Википедия.

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