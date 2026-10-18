"Не уверен, что Зеленский понимает": Рубио резко ответил на обвинения о Starlink

Главное из заявления Рубио:
- США не причастны к сбоям в работе Starlink, подчеркнул Рубио
- Украина пока не имеет доступа к военной системе Starshield
- Госсекретарь поставил под сомнение слова Зеленского о преднамеренности
Государственный секретарь США Марко Рубио опроверг причастность Вашингтона к ограничению скорости Starlink для дронов ВСУ. Он также заявил, что Украина пока не имеет доступа к военной спутниковой системе Starshield, сообщает Clash Report.
Позицию американской стороны Рубио объяснил разным статусом двух спутниковых сервисов SpaceX, которыми пользуется украинская армия.
"Starlink - это коммерческий продукт. Он регулируется и рассматривается именно как коммерческий продукт. Starshield - это оборонный, военный продукт. Его используют вооруженные силы Соединенных Штатов. В настоящее время он недоступен для Украины; сейчас обсуждается вопрос о том, как именно она могла бы его использовать", - заявил госсекретарь.
По словам Рубио, Киев обращался к США с просьбой открыть доступ к Starshield, чтобы наносить дальнобойные удары по территории России. Однако такой возможности украинская сторона пока не получила.
"Это не было сделано намеренно"
Наиболее резко госсекретарь отреагировал на вопрос о позиции Владимира Зеленского. Украинский президент считает перебои сознательным решением американской стороны.
"Я не знаю, что именно сказал Зеленский. Не уверен, что он сам понимает, о чем говорит, но это не было сделано намеренно", - ответил Рубио.
Он заверил, что в Белом доме никто не давал распоряжений замедлять интернет или снижать скорость соединения, чтобы помешать работе отдельных беспилотников. По словам Рубио, система уже снова функционирует.
Какой аналог Starlink разрабатывает Украина
Президент Владимир Зеленский говорил, что в настоящее время ведется работа над украинской спутниковой системой, аналогичной Starlink.
"Есть наработки. Мы работаем над similar (подобным, - ред.) Starlink", - сказал он.
В то же время президент подчеркнул, что было бы справедливо предоставить Украине возможность использования спутникового интернета Starlink для нанесения ударов по РФ.
Ограничения на работу Starlink в Украине - что известно
Как сообщал Главред, в ночь на 14 октября украинские военные сообщили об ограничениях в работе терминалов Starlink. При движении со скоростью свыше 160 км/ч связь начала пропадать. Из-за этого был сорван ряд важных миссий.
В то же время администрация Дональда Трампа заявила украинской стороне, что не имеет никакого отношения к ограничениям в работе Starlink в Украине. В Белом доме сказали, что не контролируют компанию Илона Маска.
Аналитики Института изучения войны убеждены, что ограничения скорости для терминалов Starlink и Starshield не повлияют на удары украинских Сил обороны по целям на территории России. Однако они могут серьезно ослабить перехват российских реактивных дронов в преддверии зимы.
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Об источнике: Clash Report
Clash Report - это международный информационный канал, специализирующийся на освещении актуальных событий, в частности в зонах боевых действий, международных конфликтов и политических процессов в мире. Он активно публикует новости и репортажи о ситуации в Украине, США, странах Ближнего Востока и других странах мира.
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