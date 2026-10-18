"Не уверен, что Зеленский понимает": Рубио резко ответил на обвинения о Starlink

Госсекретарь также сообщил, что Киев просил предоставить доступ к военной спутниковой системе для нанесения ударов вглубь России, но пока его не получил.

https://glavred.info/world/ne-uveren-chto-zelenskiy-ponimaet-rubio-rezko-otvetil-na-obvineniya-o-starlink-10805087.html Ссылка скопирована

Зеленский призвал США открыть доступ к Starlink для Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Главное из заявления Рубио:

видео дня

США не причастны к сбоям в работе Starlink, подчеркнул Рубио

Украина пока не имеет доступа к военной системе Starshield

Госсекретарь поставил под сомнение слова Зеленского о преднамеренности

Государственный секретарь США Марко Рубио опроверг причастность Вашингтона к ограничению скорости Starlink для дронов ВСУ. Он также заявил, что Украина пока не имеет доступа к военной спутниковой системе Starshield, сообщает Clash Report.

Позицию американской стороны Рубио объяснил разным статусом двух спутниковых сервисов SpaceX, которыми пользуется украинская армия.

"Starlink - это коммерческий продукт. Он регулируется и рассматривается именно как коммерческий продукт. Starshield - это оборонный, военный продукт. Его используют вооруженные силы Соединенных Штатов. В настоящее время он недоступен для Украины; сейчас обсуждается вопрос о том, как именно она могла бы его использовать", - заявил госсекретарь.

По словам Рубио, Киев обращался к США с просьбой открыть доступ к Starshield, чтобы наносить дальнобойные удары по территории России. Однако такой возможности украинская сторона пока не получила.

"Это не было сделано намеренно"

Наиболее резко госсекретарь отреагировал на вопрос о позиции Владимира Зеленского. Украинский президент считает перебои сознательным решением американской стороны.

"Я не знаю, что именно сказал Зеленский. Не уверен, что он сам понимает, о чем говорит, но это не было сделано намеренно", - ответил Рубио.

Он заверил, что в Белом доме никто не давал распоряжений замедлять интернет или снижать скорость соединения, чтобы помешать работе отдельных беспилотников. По словам Рубио, система уже снова функционирует.

Терминал Starlink / Инфографика: Главред

Какой аналог Starlink разрабатывает Украина

Президент Владимир Зеленский говорил, что в настоящее время ведется работа над украинской спутниковой системой, аналогичной Starlink.

"Есть наработки. Мы работаем над similar (подобным, - ред.) Starlink", - сказал он.

В то же время президент подчеркнул, что было бы справедливо предоставить Украине возможность использования спутникового интернета Starlink для нанесения ударов по РФ.

Ограничения на работу Starlink в Украине - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 14 октября украинские военные сообщили об ограничениях в работе терминалов Starlink. При движении со скоростью свыше 160 км/ч связь начала пропадать. Из-за этого был сорван ряд важных миссий.

В то же время администрация Дональда Трампа заявила украинской стороне, что не имеет никакого отношения к ограничениям в работе Starlink в Украине. В Белом доме сказали, что не контролируют компанию Илона Маска.

Аналитики Института изучения войны убеждены, что ограничения скорости для терминалов Starlink и Starshield не повлияют на удары украинских Сил обороны по целям на территории России. Однако они могут серьезно ослабить перехват российских реактивных дронов в преддверии зимы.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Clash Report Clash Report - это международный информационный канал, специализирующийся на освещении актуальных событий, в частности в зонах боевых действий, международных конфликтов и политических процессов в мире. Он активно публикует новости и репортажи о ситуации в Украине, США, странах Ближнего Востока и других странах мира.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред