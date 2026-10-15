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В Белом доме открестились от ограничений Starlink в Украине - Axios

Анна Ярославская
15 октября 2026, 07:47
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США заявили, что не контролируют SpaceX.
Starlink, Белый дом
Белый дом отрицает причастность к ограничениям Starlink в Украине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Офис президента

Главное:

  • Белый дом заявил Киеву, что не контролирует SpaceX
  • Администрация Трампа намерена выяснить, что произошло со Starlink
  • Военные связывают сбои с политикой, Минобороны ищет причину
  • Лимита в 160 км/ч не хватает против реактивных "Шахедов"

Администрация Дональда Трампа заявила украинской стороне, что не имеет никакого отношения к ограничениям в работе Starlink в Украине. В среду ключевые советники Владимира Зеленского провели переговоры с представителями Белого дома, ЦРУ и Пентагона. Они пытались понять, принимал ли Вашингтон такое решение и как исправить ситуацию, сообщает Axios.

По данным собеседников издания, в Белом доме ответили, что не контролируют компанию Илона Маска. Один из источников добавил, что администрация Трампа намерена обратиться в SpaceX и выяснить, что произошло.

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Киев, в свою очередь, добивается полного снятия лимитов. Журналист Радио Свобода Алекс Рауфоглу со ссылкой на источники сообщил в соцсети X, что нынешнего ограничения в 160 км/ч недостаточно для противодействия реактивным дронам типа "Шахед". По его данным, контракт на услугу действует до апреля 2027 года, а оплачивает ее Германия.

"Источник в Киеве сообщил мне, что Украине нужно восстановить неограниченную скорость. Раньше услуга была неограниченной", - написал Рауфоглу.

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Как пишет пишет The Washington Post, компания SpaceX ввела ограничения без предупреждения, и это усилило неразбериху вокруг того, не начали ли США сворачивать разведывательную и военную помощь Киеву. ВСУ используют защищенную военную версию сервиса StarShield для ключевых операций, в том числе для ударов на среднюю дальность по оккупированным территориям. От этой связи также зависят дроны-перехватчики, скорость которых обычно превышает 290 км/ч.

Советник по военным технологиям Сергей Бескрестнов подтвердил, что лимит коснулся терминалов в движении и распространяется на "пакет военных услуг" StarShield. Раньше такие системы работали без каких-либо ограничений.

"Очевидно, что этот шаг не может быть стечением обстоятельств и связан с текущей политической ситуацией", - подчеркнул Бескрестнов.

Сергей Стерненко, основатель фонда, который поставляет дроны военным, и бывший советник министра обороны, сообщил, что позже скорость урезали еще сильнее.

"Вероятно, компания SpaceX прибегла к таким мерам по просьбе администрации Трампа", - заявлял Стерненко.

В Минобороны выводов пока не делают. Сотрудник ведомства рассказал WP, что там еще не установили, стала ли причиной смена политики или технический сбой. При этом, по словам военных, последствия уже ощутимы. Боец подразделения на востоке страны рассказал, что часть личного состава ПВО осталась без связи StarShield и не могла перехватывать дроны и ракеты. Ударные беспилотники, которые бьют по российской логистике и командным пунктам, тоже остались на земле.

Илон Маск публично ситуацию не комментировал, а SpaceX не ответила на запрос WP. Однако на прошлых выходных миллиардер, судя по всему, поддержал призыв Трампа отстранить Зеленского, написав в X, что тот "зашел слишком далеко". В 2023 году Маск уже угрожал отключить украинский военный Starlink, если правительство США не оплатит услугу. Тогда Пентагон согласился платить.

Starlink
Starlink / Инфографика: Главред

Зеленский обратился к Маску из-за ограничений работы Starlink

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к миллиардеру Илону Маску и назвал "большой ошибкой" замедление работы системы спутниковой связи Starlink. Об этом глава Украинского государства заявил 14 октября в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

"Мы понимаем, что происходит… Если вы теряете скорость - значит, они это отключили, это их решение. [Мое сообщение Илону Маску] - это большая ошибка, это решение приведет к большому количеству человеческих жертв. Люди погибнут. Если атаки продолжатся, а Starlink не будет работать - это не помогает", - сказал глава украинского государства.

Зеленский добавил, что официальный Киев "просит включить" Starlink.

"Я надеюсь, что это ошибка, возможно, серьезная техническая проблема, но мы просим включить [Starlink - ред.]. Думаю, это будет честно и по-партнерски", - сказал он.

Starlink терял связь на скорости свыше 160 км/ч, сорван ряд важных миссий - что известно

Как писал Главред, в ночь на 14 октября терминалы Starlink перестали держать соединение во время движения на скорости свыше 160 км/ч. Как сообщил волонтер Сергей Стерненко, вероятно, SpaceX ввела ограничения по запросу администрации президента США Дональда Трампа.

"Из-за этого был сорван ряд важных миссий", - подчеркнул Стерненко.

Советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов (Флеш) также подтвердил, в ночь на 14 октября компания SpaceX ввела ограничение скорости работы терминалов Starlink во время движения.

"Ограничение касается "военного пакета" услуг StarShield и установлено на скорость 100 миль в час. Наши силы обороны не получали предупреждения о таких ограничениях, и это привело к срыву ряда миссий", - отметил Бескрестнов.

Позже экс-глава Минобороны Михаил Федоров заявил, что работа Starlink на скорости до 160 км/ч возобновляется. Это должно позволить украинским ударным дронам и дронам-перехватчикам вновь выполнять полеты.

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Об источнике: Axios

Axios – американский новостной сайт. Основан в 2016 году, начал работу в 2017-м. Ресурс запустили бывшие журналисты Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен и Рой Шварц.

Большинство статей – короче 300 слов и содержат маркированные списки. Также сайт выпускает периодические информационные бюллетени, пишет Википедия.

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