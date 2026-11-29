Постоянное поддержание максимального уровня заряда может ускорять естественный износ батареи и постепенно снижать время автономной работы.

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Раскрыты важные советы по зарядке смартфона / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Почему аккумулятор быстрее изнашивается при полном заряде

Какой уровень заряда считается наиболее щадящим

Как понять, что аккумулятор пора менять

Многие владельцы смартфонов привыкли ставить устройство на зарядку перед сном, чтобы утром получить полностью заряженную батарею. Однако такой подход не всегда полезен для аккумулятора.

Постоянное поддержание максимального уровня заряда может ускорять естественный износ батареи и постепенно снижать время автономной работы, пишет ITmagazin.

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Почему аккумулятор быстрее изнашивается при полном заряде

Современные телефоны оснащаются литий-ионными аккумуляторами. Их особенность заключается в том, что длительное пребывание при максимальном уровне заряда создаёт дополнительную нагрузку на химические элементы батареи.

Когда смартфон регулярно заряжается до 100%, процессы старения аккумулятора могут протекать интенсивнее. По оценкам специалистов, разница в износе по сравнению с ограничением заряда примерно на 90% за весь период эксплуатации может достигать 10–15%.

При этом полностью отказываться от зарядки до максимума не требуется. Если предстоит долгая поездка или день с активным использованием навигации и мобильного интернета, полный заряд вполне оправдан.

Какой уровень заряда считается наиболее щадящим

Для продления срока службы батареи рекомендуется по возможности не допускать постоянных крайностей. Оптимальным ориентиром считается диапазон от 20 до 80%.

Такой режим помогает уменьшить нагрузку на аккумулятор. Если смартфон используется не слишком интенсивно, нет необходимости каждый раз доводить заряд до максимального значения. В большинстве случаев достаточно 85–90%.

Не менее важно избегать регулярного полного разряда. Лучше подключать устройство к питанию, когда индикатор показывает около 20%, а не ждать автоматического выключения.

Производители уже предусмотрели способы упростить уход за батареей. В настройках многих моделей Android и iPhone доступны функции адаптивной или оптимизированной зарядки, а на некоторых устройствах можно самостоятельно установить ограничение максимального уровня заряда.

Что действительно опасно для батареи

Не только привычка заряжать телефон до 100% влияет на состояние аккумулятора. Одним из наиболее серьёзных факторов износа остаётся температура.

Перегрев способен существенно сократить ресурс батареи. Поэтому не стоит оставлять смартфон под прямыми солнечными лучами, в нагретом автомобиле или рядом с источниками тепла. Сильный холод также нежелателен.

Если во время зарядки корпус устройства заметно нагревается, стоит обратить внимание на используемый адаптер и кабель. Предпочтение лучше отдавать качественным аксессуарам, соответствующим требованиям производителя.

Отдельного внимания заслуживает быстрая зарядка. Она удобна, когда необходимо оперативно восстановить запас энергии, однако интенсивная подача питания может сопровождаться дополнительным нагревом. Если время позволяет, можно воспользоваться более медленным режимом.

/ Инфографика Главред

Как понять, что аккумулятор пора менять

Со временем любая батарея теряет первоначальную ёмкость. Проверить её состояние можно в настройках смартфона, если производитель предусмотрел соответствующий раздел. Более точную диагностику при необходимости проведут в сервисном центре.

Одним из ориентиров для замены считается снижение максимальной ёмкости до 80% от первоначального значения. Также о проблемах могут свидетельствовать быстрое расходование заряда, внезапные отключения телефона и заметное сокращение времени работы без подзарядки.

Несколько привычек, которые помогут продлить срок службы смартфона

Чтобы аккумулятор дольше сохранял работоспособность, достаточно соблюдать несколько несложных рекомендаций:

По возможности поддерживать заряд в пределах 20–80%.

Не допускать регулярного отключения смартфона из-за полного разряда.

Защищать устройство от перегрева и сильного охлаждения.

Использовать качественные зарядные устройства и кабели.

Не прибегать к быстрой зарядке без необходимости.

Включить функцию оптимизированной зарядки, если она доступна.

Главное: зарядка до 100% сама по себе не является ошибкой и не приведёт к немедленной поломке аккумулятора. Важнее то, насколько регулярно смартфон подвергается повышенной нагрузке. Если соблюдать разумный баланс между удобством использования и бережным отношением к батарее, можно замедлить её износ без строгих ограничений в повседневной жизни.

Смотрите видео - как правильно заряжать смартфон:

В видео рассказывается о правилах зарядки смартфона, которые помогают продлить жизнь аккумулятора. Рассматриваются распространённые ошибки пользователей, особенности ночной зарядки, выбор безопасных зарядных устройств, возможность подзарядки во время грозы и рекомендации по первой зарядке нового телефона.

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