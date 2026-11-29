Пенсионный фонд может применить старый показатель средней зарплаты, из-за чего ожидаемое повышение приведет к уменьшению выплаты.

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Пенсия может уменьшиться после перехода на другой вид выплат: что нужно знать / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Когда переход на пенсию по возрасту не дает надбавки

Какую среднюю зарплату учитывают при переводе

Как оформить переход онлайн с помощью КЭП

Пенсионеры в Украине могут получить меньшую выплату после перехода с одного вида пенсии на другой, даже если рассчитывают на повышение. Причина заключается в особенностях пенсионного законодательства: при переводе Пенсионный фонд Украины, как правило, использует показатель средней зарплаты, который применялся при предыдущем назначении или перерасчете пенсии. В то же время для отдельных категорий пенсионеров предусмотрены исключения.

В Центре помощи пенсионерам "Пенсион" рассказали, от чего зависит размер выплат, кому доступен расчет по новым показателям и что нужно проверить перед обращением в ПФУ.

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Как рассчитывают пенсию в Украине в 2026 году

При первоначальном назначении пенсии по возрасту Пенсионный фонд учитывает общеукраинский показатель средней заработной платы за три календарных года, предшествующих году обращения. Для тех, кто оформляет пенсию в 2026 году, речь идет о 2023–2025 годах.

По официальным данным ПФУ, средний показатель заработной платы за этот период составляет 17 482,87 грн. Его используют для определения заработка, на основе которого рассчитывают пенсию, с учетом индивидуального коэффициента заработной платы человека. Далее расчет зависит также от коэффициента страхового стажа.

"Это не средняя зарплата конкретного человека, а базовый общеукраинский показатель, который далее корректируется с учетом индивидуального коэффициента заработка и страхового стажа", - уточнили в Центре помощи пенсионерам "Пенсион".

Почему после перехода на другой вид пенсии выплаты могут уменьшиться

Переход, например, с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту в большинстве случаев считается переводом на другой вид пенсии, а не её новым назначением.

В соответствии с частью третьей статьи 45 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", при таком переводе по желанию пенсионера может учитываться заработная плата за определенные законом периоды страхового стажа с применением показателя средней зарплаты, который использовался при назначении или предыдущем перерасчете предыдущего вида пенсии.

Особенно ощутимой эта разница может быть для людей, которым выплаты назначили много лет назад. Даже если сегодня общеукраинский показатель значительно выше, автоматического перехода на новую расчетную базу не происходит.

"Если пенсию назначили много лет назад, эта расчетная база может быть заметно ниже той, которую сегодня применяют для новых пенсионеров", - пояснили в Центре помощи пенсионерам "Пенсион".

Разница между показателями может существенно повлиять на окончательную сумму выплат. Поэтому сам факт приобретения права на другой вид пенсии еще не означает, что переход будет финансово выгодным.

Когда при переходе на пенсию по возрасту применяется новая средняя зарплата

Законодательство предусматривает исключение для пенсионеров, которые после назначения пенсии по инвалидности продолжали работать. Если человек приобрел не менее 24 месяцев страхового стажа после назначения или предыдущего перерасчета пенсии, при первом переходе с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту применяются правила расчета, предусмотренные для нового назначения пенсии.

В таком случае учитывается актуальный показатель средней заработной платы за три календарных года, предшествующих году обращения. Для перехода в 2026 году это 17 482,87 грн за 2023–2025 годы.

"При первом переходе с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту в таком случае применяется актуальная средняя зарплата за три календарных года, предшествующих году обращения", - рассказали в Центре помощи пенсионерам "Пенсион".

Важно, что речь идет именно о первом переходе с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту. Сам факт наличия 24 месяцев страхового стажа не дает такого права при любом переводе между видами пенсий.

В то же время даже применение нового показателя средней зарплаты не гарантирует увеличения выплат. Например, при расчете пенсии по инвалидности II группы учитывается 90% пенсии по возрасту, а к страховому стажу может добавляться период со дня установления инвалидности до достижения 60 лет.

Поэтому для людей, которым инвалидность была установлена в молодом возрасте, действующая пенсия по инвалидности иногда может быть выгоднее пенсии по возрасту. Пенсионный фонд рекомендует сравнивать оба варианта расчета перед принятием решения о переходе.

Что нужно проверить перед переходом на другой вид пенсии

Перед подачей документов стоит выяснить, какой будет фактическая сумма после перевода. Для этого необходимо сравнить действующую выплату с прогнозируемой, учтя страховой стаж, индивидуальный заработок и показатель средней зарплаты, который будет применяться ПФУ.

В Центре помощи пенсионерам "Пенсион" советуют не спешить с оформлением нового вида выплат.

"Не подавайте заявление о переходе на другой вид пенсии автоматически только потому, что возникло такое право", - подчеркнули в Центре помощи пенсионерам "Пенсион".

Перед обращением в Пенсионный фонд рекомендуют:

запросить предварительный расчет обоих вариантов пенсии;

выяснить количество месяцев страхового стажа, накопленного после назначения или предыдущего перерасчета выплат;

сравнить текущую сумму с прогнозируемой после перехода;

проверить, какой именно показатель средней зарплаты будет применяться при расчете;

выяснить, учитывается ли дополнительный страховой стаж, если речь идет о пенсии по инвалидности.

Как перейти на другой вид пенсии онлайн через портал ПФУ

Заявление о переводе с одного вида пенсии на другой можно подать лично в сервисном центре Пенсионного фонда или дистанционно через веб-портал электронных услуг ПФУ.

Для онлайн-обращения понадобится квалифицированная электронная подпись (КЭП).

Алгоритм подачи заявления следующий:

Перейдите на веб-портал Пенсионного фонда Украины и авторизуйтесь с помощью КЭП.

В личном кабинете откройте раздел "О пенсионном обеспечении".

Выберите опцию "Заявление о перерасчете пенсии".

Заполните обязательные поля и укажите в графе "Вид перерасчета" вариант "переход на другой вид пенсии".

Заполните информацию о назначении и выплате пенсии в соответствии с другим законом, другого вида или в другом государстве.

При необходимости добавьте отсканированные копии документов. В частности, паспорта, идентификационного кода и документов о страховом стаже за периоды до 1 января 2004 года, если они ранее не прилагались к пенсионному делу.

Дайте согласие на обработку персональных данных и нажмите "Сформировать заявление".

Проверьте сформированный документ, подпишите его с помощью КЭП и нажмите "Подписать и отправить в ПФУ".

Отсканированные документы необходимо изготавливать с оригиналов в цветном формате. Изображения должны быть четкими, с полными страницами, реквизитами, подписями и печатями. Допустимые форматы - JPG или PDF, размер одного файла не должен превышать 1 МБ. Рекомендуемое качество сканирования - 300 dpi.

Проверить результат обработки обращения можно в личном кабинете на портале ПФУ в разделе "Мои обращения".

Какую среднюю зарплату учитывают при переходе на другую пенсию

Отдельное разъяснение относительно расчетной базы Пенсионный фонд приводил на примере человека, который вышел на пенсию государственного служащего в 2010 году, но после этого продолжил работать. Пенсионер имел 49 лет стажа и хотел перейти на пенсию в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

В таком случае ПФУ ссылается на часть третью статьи 45 этого закона. Она предусматривает, что переход с одного вида пенсии на другой происходит со дня подачи заявления на основании документов о страховом стаже, заработной плате и других материалов пенсионного дела.

По желанию пенсионера при таком переводе может учитываться заработок за определенные законом периоды страхового стажа с применением показателя средней заработной платы, который использовался при назначении или предыдущем перерасчете предыдущего вида пенсии.

В приведенном ПФУ примере для перевода с пенсии государственного служащего на пенсию по общеобязательному государственному пенсионному страхованию применяется показатель средней заработной платы за 2014–2016 годы.

Он составляет 3 764,40 грн. Этот показатель предусмотрен пунктом 4-3 раздела XV "Заключительные положения" Закона № 1058, которым регулировался перерасчет пенсий с 1 октября 2017 года.

Это конкретный пример перехода с пенсии по специальному закону на пенсию по общеобязательному государственному пенсионному страхованию. Показатель 3 764,40 грн не является универсальным для всех пенсионеров, переходящих на другой вид выплат.

Какие документы нужно подать для выхода на пенсию / Инфографика: Главред

Пенсии в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области пояснило, что из-за отсутствующих в реестре периодов работы пенсия может быть ниже. В ведомстве посоветовали проверять данные о стаже перед оформлением нового вида выплат. По данным ПФУ, в 2026 году показатель средней зарплаты за 2023–2025 годы составляет 17 482,87 грн.

Пенсионный фонд Украины подчеркнул, что надбавки к пенсиям назначаются на основаниях, определенных законодательством. Ведомство также разъяснило процедуры оформления и необходимые документы, в частности, кому полагаются доплаты. ПФУ указал, что за отсрочку пенсии ежемесячно добавляется до 0,75% и что при отсрочке на шесть лет общее повышение может достигать 54%.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Киевской области сообщило, что для пенсионеров, временно находящихся за границей или на временно оккупированных территориях, предусмотрена ежегодная физическая идентификация. В ведомстве предупредили, что отсутствие такой идентификации может привести к прекращению выплат. Идентификацию необходимо пройти до 31 декабря 2026 года, а для видеоидентификации регистрация доступна через веб-портал ПФУ и контакт-центр.

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