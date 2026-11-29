В Запорожье спасатели извлекли из-под завалов 14-летнюю девочку, а в Одессе ночной взрыв в многоэтажном доме унес жизнь женщины.

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Более 1960 дронов и 1600 КАБ за неделю: Зеленский назвал главную цель РФ / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Запорожья, ГСЧС Винницкой области

Главное из заявления:

Россия наносит удары по энергетике, пользуясь приближением холодов

В Одессе и Запорожье под ударами оказались жилые дома

Президент призвал партнеров к новым пакетам помощи для ПВО

За прошедшую неделю армия страны-агрессора РФ выпустила по Украине более 1960 ударных дронов, более 1600 управляемых авиабомб и 8 ракет. Россияне пытаются воспользоваться приближением холодов и атаковать энергетику и другую критическую инфраструктуру. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

По словам главы государства, российские войска пытаются использовать приближение холодов для усиления ударов по украинской энергетике. Среди регионов, где были поражены подстанции, он назвал Винницкую, Кировоградскую, Ровенскую, Харьковскую и Одесскую области.

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"За эту неделю Россия выпустила по Украине более 1960 ударных дронов, более 1600 управляемых авиабомб и 8 ракет. Россияне пытаются воспользоваться приближением холодов и атаковать энергетику и другую критическую инфраструктуру", - сообщил Зеленский.

Российские атаки на Одессу и Запорожье: есть погибшие

Отдельно президент сообщил о последствиях ночных ударов по жилой застройке. В Одессе российский беспилотник попал в многоэтажный дом, в результате чего погибла женщина.

В Запорожье после сброса российских управляемых авиабомб на жилой квартал продолжались поисково-спасательные работы. Пятеро человек получили ранения, среди них 14-летняя девочка, которую спасатели извлекли из-под завалов. Ее мать погибла.

"К сожалению, много ударов приходится и по жилым домам. Этой ночью в Одессе российский дрон нанес удар по многоэтажному дому. К сожалению, погибла женщина. В Запорожье ночью продолжались поисково-спасательные работы на месте сброса российских КАБ среди жилых домов. Вокруг не было ни одного военного объекта. Пятеро человек ранены. Среди них - 14-летняя девочка. ГСЧС удалось спасти её из-под завалов. Но, к сожалению, этим ударом Россия убила её маму", - написал президент.

Зеленский призвал усилить поддержку украинской ПВО

Президент поблагодарил ремонтные бригады и службы, работающие над ликвидацией последствий российских атак, а также военных, защищающих украинское небо.

Он подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления оборонного потенциала Украины и привлечения дополнительной международной помощи.

"Очень важно, что повсюду нашим людям оказывается своевременная помощь. Хочу поблагодарить и воинов, защищающих украинское небо. Каждый день мы работаем над тем, чтобы поддержки было больше. Дополнительные финансовые и оборонные пакеты, прежде всего для укрепления ПВО, - это спасенные жизни. Благодарен всем, кто помогает", - отметил Зеленский.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Сможет ли Украина защититься от массированных атак дронов

Командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимир с позывным "Лука" в интервью Главреду назвал два способа противодействия российскому террору с воздуха.

"Противостоять такому террору можно только зеркальными ответами - ударами вглубь России. Чтобы обезопасить население, нужно усиливать противовоздушную оборону", - подчеркнул военный.

В то же время комбат обратил внимание, что ресурсы врага для массированных ударов не безграничны и зависят от темпов производства.

"Масштабные атаки происходят лишь один-два раза в неделю, поэтому для врага критически важно создать запасы", - пояснил он.

Обстрелы Украины - последние новости по теме

Как сообщал Главред, днем 28 ноября россияне атаковали Киев ударными беспилотниками. В результате удара по столице в Соломенском районе погибла женщина, а в Шевченковском районе пострадал пятилетний мальчик. Возле детского сада и пятиэтажного жилого дома выбило стекла в окнах.

В тот же день оккупанты нанесли удар дроном по Кременчугу в Полтавской области. Вражеский беспилотник попал во двор многоквартирного дома, в результате чего погибла женщина. Еще шесть человек получили травмы, пятеро из них госпитализированы.

В ночь на 29 ноября под ударом оказались также Запорожье, Одесса и Харьков. По предварительным данным, в Запорожье и Одессе погибли люди. В Харькове дрон атаковал парковку в Шевченковском районе, где загорелись автомобили.

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