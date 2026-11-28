Министр обороны Борис Писториус за закрытыми дверями предупредил Киев, что атаки в Балтийском море могут поставить под угрозу немецкую военную помощь.

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В Берлине обеспокоены ударами Украины по РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента Украины

Что известно:

Берлин просит Киев не переносить удары на Балтику

Писториус предупредил Хмару о рисках для помощи

Часть депутатов ХДС против ограничений для Украины

Правительство Германии опасается, что война страны-агрессора России против Украины распространится на Балтийское море, и в течение последних недель на различных уровнях призывало украинскую сторону к сдержанности. Тревогу в Берлине вызвали удары украинских дронов по российским судам, в частности по грузовому судну Sparta II в Финском заливе и по корвету "Меркурий" в ливийском Бенгази. Об этом со ссылкой на источники в немецких кругах безопасности пишет Der Spiegel.

По данным издания, 23 ноября министр обороны Германии Борис Писториус за закрытыми дверями объяснил своему украинскому коллеге Евгению Хмаре, что расширение атак на российские цели на Балтике создает значительный риск эскалации и может подорвать поддержку масштабной немецкой военной помощи Киеву.

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Собеседники издания в немецких кругах безопасности оценивают такой сценарий как очень опасный.

"Расширение зоны боевых действий на Балтийское море несет в себе непредсказуемый риск эскалации войны", - отмечают источники Der Spiegel.

Что Писториус и Хмара заявили после встречи в Берлине

На пресс-конференции после встречи Писториус ограничился общей формулой. Он признал, что Украина имеет право наносить удары по военным целям в России, ведь это ослабляет российские удары по Украине, однако Киев, по его словам, несет "особую ответственность".

"Война не должна распространиться на Балтийское море", - заявил министр обороны Германии.

Аналогично в тот же день высказались канцлер Фридрих Мерц и глава МИД Йоханн Вадефуль. Впрочем, Хмара, в отличие от своего немецкого коллеги, не исключил Балтику из зоны боевых действий. По его словам, на каждый удар РФ последует украинский ответ, который будет "сильнее исходного удара", и такие контрудары Киев будет и в дальнейшем наращивать.

Почему Балтика для России важнее Средиземного моря

С точки зрения немецкого правительства, Балтийский регион для России значительно важнее, чем Средиземноморье. Через него проходит почти весь нефтяной экспорт теневого флота, а для российского ВМФ это один из стратегически важнейших выходов в океан.

Если Украина будет топить там российские корабли, Москва может расценить это как удар по жизненно важной артерии и жестко ответить, возможно, даже по кораблям НАТО. В Берлине также опасаются, что Россия обвинит Альянс в помощи украинцам.

Особенно уязвимым считается район Калининграда, окруженный территорией НАТО. Анклав граничит с Сувальским коридором шириной всего 60 километров, а по данным европейских спецслужб, Россия разместила там ядерное оружие и подразделения радиоэлектронной борьбы.

Сувалкский коридор / Инфографика: Главред

Эскалация ударила бы и по торговле, поскольку ежедневно по Балтике проходят сотни судов, и страховщики сразу подняли бы цены на полисы. Часть немецкого правительства уже проводит параллели с напряженной ситуацией в Ормузском проливе.

Как немецкие политики оценивают удары Украины на море

В правящей коалиции единого мнения по этому поводу нет. Представитель СДПГ по вопросам внешней политики в Бундестаге Адис Ахметович призвал к осторожности.

"Мы поддерживаем Украину, которая защищается от агрессивной войны со стороны России. Однако военные операции в регионе Балтийского моря требуют особой осторожности; безопасность прибрежных государств и свобода судоходства должны быть гарантированы", - заявил он.

Председатель комитета по обороне Бундестага Томас Рёвекамп (ХДС), напротив, выступил против каких-либо ограничений для Украины и подчеркнул, что ответственность за эскалацию несет Россия, а не Киев.

"Любой, кто сейчас публично призывает Киев к сдержанности, посылает неверный сигнал и рискует предоставить агрессору безопасное убежище для его военной логистики", - сказал Рёвекамп.

Пресс-секретарь фракции ХДС/ХСС по вопросам внешней политики Юрген Хардт также защитил право Украины действовать против российских военных кораблей и поставок оружия. По его словам, такие действия повышают цену войны для Москвы и являются важным условием для переговорного решения.

Почему Калининград и Прибалтика - уязвимые точки России

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач в интервью Главреду отметил, что настоящим противником Москва считает Запад, прежде всего Европу.

"Украина рассматривается лишь как поле боя, а противником, с которым они на самом деле ведут войну, является Запад. На данном этапе - прежде всего Европа, которую они обвиняют во всех грехах, поскольку с американцами сейчас ведут переговоры", - подчеркнул эксперт.

Говоря о Балтийском регионе, аналитик обратил внимание на слабые места самой России, в частности на изолированность её эксклава.

"У России в этом регионе есть две уязвимые точки. Первая - Калининградская область, которая является эксклавом и не имеет прямого сухопутного сообщения с Российской Федерацией. С моря её можно изолировать с помощью кораблей и авиации и таким образом нейтрализовать её потенциал", - пояснил Горбач.

Война на Балтике - новости по теме

Как сообщал Главред, вечером 21 ноября в Калининградской области прозвучали сирены. Возле базы Балтийского флота РФ были зафиксированы многочисленные взрывы и звуки беспилотников. Мобильные операторы рассылали предупреждения о возможном ограничении мобильного интернета.

В ночь на 11 ноября дроны атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области. По словам губернатора, целью атаки была портовая зона, где вспыхнул пожар. Местные власти заявили о 150 сбитых беспилотниках и трёх пострадавших работниках.

Украинские морские дроны также атаковали российский корабль в порту ливийского Бенгази. В ВМС ВСУ заявили, что поврежденный корвет "Меркурий" вряд ли удастся вернуть к месту базирования. Удар был нанесен на расстоянии более 1500 километров от украинского побережья.

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