Кратко:
- Плата за доставку газа начисляется даже при отсутствии потребления
- Минимальный объем для расчета - от 39 до 314 кубометров в год
- Закон освобождает от оплаты только в трех случаях
Украинцам, которые временно не проживают дома и не пользуются газом, в декабре 2026 года все равно будут начислять плату за его распределение. Закон освобождает от этой платы только в трех случаях. Тариф на сам газ и порядок оплаты не меняются: как и раньше, будут приходить два счета, один за потребленное топливо, второй за доставку. Об этом сообщает Харьковский филиал "Газмережі".
Второй счет обязателен даже в том случае, если показания счетчика за месяц не изменились. В газораспределительной компании объясняют это тем, что сети обслуживаются непрерывно. Таким образом, дом всегда готов к подаче газа, и владельцу не приходится писать заявления или ждать подключения.
"Поэтому плата за распределение газа начисляется всем потребителям, чьи домовладения подключены к газораспределительной системе", - отмечают в "Газмережах".
Как рассчитывается платеж
Ежемесячную сумму рассчитывают по формуле: годовой объем потребления за предыдущий газовый год делят на 12 и умножают на тариф оператора газораспределительной сети (ГРМ). Если за год не было использовано ни одного кубометра, нулей в счете все равно не будет. Действует обязательная минимальная плата.
Этот минимум зависит от газового оборудования в доме:
- 39 кубометров в год, если есть только газовая плита;
- 126 кубометров в год, если газ нужен для приготовления пищи и нагрева воды;
- 314 кубометров в год, если газом еще и отапливают дом.
Именно этот объем подставляется в формулу ежемесячного платежа.
Когда счета за доставку не будет
Не выставлять счет за распределение газа позволяют только три ситуации:
- жилье разрушено или повреждено в результате обстрелов, и пользоваться газом невозможно;
- в населенном пункте повреждены газораспределительные сети, и дома поблизости остались без газа;
- потребитель расторг договор с газораспределительной компанией, и жилье физически отключили от сети.
С этого момента домохозяйство больше не считается потребителем, поэтому счет ему не выставляется. Если владелец впоследствии захочет снова подключить газ, после прохождения всех процедур плата за доставку вновь станет обязательной.
Когда тарифы на коммунальные услуги могут быть пересмотрены
Энергетический эксперт, директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев отмечал, что риск пересмотра коммунальных тарифов в Украине после отмены военных ограничений действительно существует, однако говорить о неизбежном резком скачке пока преждевременно.
По его словам, действующее законодательство запрещает повышать тарифы на распределение газа, тепловую энергию и горячую воду для населения во время военного положения и еще в течение шести месяцев после его окончания.
"Я ожидаю не столько тарифного взрыва, сколько пересмотра всей модели финансирования коммунальной и энергетической инфраструктуры", - отметил он.
Коммунальные тарифы - последние новости
Как сообщал Главред, правительство сохранило действующие льготные цены на газ для населения и производителей тепла до 31 марта 2027 года, то есть фактически до конца отопительного сезона.
Жители Закарпатья, проживающие в квартирах и домах с электроотоплением, имеют право платить за свет в три раза меньше - 1,32 вместо 4,32 грн/кВт·ч. Льготный тариф будет действовать с 1 октября и вплоть до 30 апреля 2027 года, но только на первые 2000 кВт*ч.
В то же время Украина может начать постепенное повышение тарифов на электроэнергию и газ для бытовых потребителей в 2027 году после создания механизмов социальной защиты населения.
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