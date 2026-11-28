От счета освобождают только в случае разрушения, аварии на сетях или отключения.

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Кто может не платить за доставку газа / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

Плата за доставку газа начисляется даже при отсутствии потребления

Минимальный объем для расчета - от 39 до 314 кубометров в год

Закон освобождает от оплаты только в трех случаях

Украинцам, которые временно не проживают дома и не пользуются газом, в декабре 2026 года все равно будут начислять плату за его распределение. Закон освобождает от этой платы только в трех случаях. Тариф на сам газ и порядок оплаты не меняются: как и раньше, будут приходить два счета, один за потребленное топливо, второй за доставку. Об этом сообщает Харьковский филиал "Газмережі".

Второй счет обязателен даже в том случае, если показания счетчика за месяц не изменились. В газораспределительной компании объясняют это тем, что сети обслуживаются непрерывно. Таким образом, дом всегда готов к подаче газа, и владельцу не приходится писать заявления или ждать подключения.

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"Поэтому плата за распределение газа начисляется всем потребителям, чьи домовладения подключены к газораспределительной системе", - отмечают в "Газмережах".

Как рассчитывается платеж

Ежемесячную сумму рассчитывают по формуле: годовой объем потребления за предыдущий газовый год делят на 12 и умножают на тариф оператора газораспределительной сети (ГРМ). Если за год не было использовано ни одного кубометра, нулей в счете все равно не будет. Действует обязательная минимальная плата.

Этот минимум зависит от газового оборудования в доме:

39 кубометров в год, если есть только газовая плита;

126 кубометров в год, если газ нужен для приготовления пищи и нагрева воды;

314 кубометров в год, если газом еще и отапливают дом.

Именно этот объем подставляется в формулу ежемесячного платежа.

Когда счета за доставку не будет

Не выставлять счет за распределение газа позволяют только три ситуации:

жилье разрушено или повреждено в результате обстрелов, и пользоваться газом невозможно;

в населенном пункте повреждены газораспределительные сети, и дома поблизости остались без газа;

потребитель расторг договор с газораспределительной компанией, и жилье физически отключили от сети.

С этого момента домохозяйство больше не считается потребителем, поэтому счет ему не выставляется. Если владелец впоследствии захочет снова подключить газ, после прохождения всех процедур плата за доставку вновь станет обязательной.

5 способов снизить плату за коммунальные услуги / Инфографика: Главред

Когда тарифы на коммунальные услуги могут быть пересмотрены

Энергетический эксперт, директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев отмечал, что риск пересмотра коммунальных тарифов в Украине после отмены военных ограничений действительно существует, однако говорить о неизбежном резком скачке пока преждевременно.

По его словам, действующее законодательство запрещает повышать тарифы на распределение газа, тепловую энергию и горячую воду для населения во время военного положения и еще в течение шести месяцев после его окончания.

"Я ожидаю не столько тарифного взрыва, сколько пересмотра всей модели финансирования коммунальной и энергетической инфраструктуры", - отметил он.

Коммунальные тарифы - последние новости

Как сообщал Главред, правительство сохранило действующие льготные цены на газ для населения и производителей тепла до 31 марта 2027 года, то есть фактически до конца отопительного сезона.

Жители Закарпатья, проживающие в квартирах и домах с электроотоплением, имеют право платить за свет в три раза меньше - 1,32 вместо 4,32 грн/кВт·ч. Льготный тариф будет действовать с 1 октября и вплоть до 30 апреля 2027 года, но только на первые 2000 кВт*ч.

В то же время Украина может начать постепенное повышение тарифов на электроэнергию и газ для бытовых потребителей в 2027 году после создания механизмов социальной защиты населения.

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