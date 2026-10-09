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Как снизить расходы на газ на кухне: простые привычки для экономии

Марина Иваненко
9 октября 2026, 11:02
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Как сократить расход газа без лишних усилий? Простые правила использования плиты, правильный выбор посуды и уход за горелками помогут сэкономить.
Как экономить газ на кухне
Как экономить газ на кухне / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Как сократить расход газа при приготовлении пищи
  • Какие привычки помогают экономить газ на кухне
  • Как правильно пользоваться газовой плитой

Нерациональное использование газовой плиты может незаметно приводить к существенным перерасходам ресурсов и увеличению сумм в ежемесячных счетах. Достаточно выработать несколько простых бытовых привычек, чтобы готовить пищу быстрее, безопаснее и эффективнее. Главред расскажет подробнее.

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Как сообщает издание Deccoria, одним из самых распространенных источников напрасной траты газа является неправильное соотношение размера конфорки и диаметра посуды.

Часто люди ставят маленькую сковороду или кастрюлю на самую большую конфорку, надеясь ускорить приготовление. Однако если пламя выходит за пределы дна и охватывает боковые стенки, тепло рассеивается в воздухе, а газ тратится впустую. В то же время слишком большая кастрюля на маленькой конфорке нагревается неравномерно, что может увеличить время приготовления.

Правильно подбирайте конфорку и посуду

Размер пламени должен соответствовать диаметру дна кастрюли или сковороды. Если конфорка слишком большая, часть тепла не используется для нагрева пищи. Поэтому лучше выбирать горелку соответствующего размера и следить, чтобы пламя не выходило за пределы дна посуды.

Также важно проверять, ровно ли стоит кастрюля на решетке. Это помогает избежать лишних теплопотерь и обеспечивает более равномерный нагрев продуктов.

Видео о том, как правильно пользоваться газовой плитой, можно посмотреть здесь:

Накрывайте кастрюли крышками

Во время приготовления пищи стоит использовать крышки. Они помогают удерживать тепло внутри посуды, благодаря чему вода быстрее закипает, а продукты готовятся эффективнее.

Как только жидкость закипит, пламя можно уменьшить до минимального уровня, достаточного для поддержания кипения. Максимальный огонь после закипания не обязательно ускоряет приготовление, однако может увеличить расход газа.

Используйте скороварку

Скороварка помогает сократить время приготовления благодаря герметичности и повышенному давлению внутри кастрюли. Это особенно удобно для блюд, требующих длительной варки, например мяса, бобовых или некоторых овощей.

При правильном использовании скороварка может существенно сократить время приготовления, а значит, и продолжительность работы газовой конфорки. Важно соблюдать инструкцию производителя и не превышать допустимый уровень наполнения посуды.

Выключайте плиту немного раньше

Некоторые блюда могут доходить до готовности даже после выключения огня благодаря остаточному теплу. Это касается, в частности, соусов и других блюд, которые ещё некоторое время остаются горячими в кастрюле.

Если рецепт и способ приготовления это позволяют, конфорку можно выключить за несколько минут до завершения процесса. При этом нужно учитывать особенности конкретного блюда, чтобы продукты полностью приготовились и были безопасны для употребления.

Регулярно очищайте горелки

Засохший жир, остатки пищи и нагар могут загрязнять отверстия горелок и нарушать равномерность пламени. Из-за этого нагрев может становиться менее эффективным, а приготовление - более длительным.

Поэтому газовую плиту нужно регулярно очищать, следуя рекомендациям производителя. Перед очисткой следует убедиться, что конфорки выключены и остыли. Если пламя неравномерное, желтое или нестабильное, стоит обратиться к квалифицированному специалисту для проверки оборудования.

Какие приборы помогут дополнительно сэкономить

Для кипячения воды на чай или разогрева небольших порций еды иногда выгоднее использовать электрочайник или микроволновую печь, чем газовую плиту или духовку. В то же время фактическая экономия зависит от стоимости электроэнергии и газа, мощности приборов и количества продуктов.

Не менее важно регулярно проверять исправность газового оборудования. Если вы почувствовали запах газа, не включайте и не выключайте электроприборы, не разжигайте огонь, перекройте подачу газа, если это безопасно, проветрите помещение и выйдите на улицу. Из безопасного места позвоните в аварийную газовую службу по номеру 104.

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Об источнике: Deccoria

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