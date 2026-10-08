Как сократить расходы на отопление зимой: 5 способов сохранить тепло

О чём вы узнаете:
- Как уменьшить теплопотери через окна зимой
- Зачем менять уплотнители и регулировать окна
- Как сохранить больше тепла возле радиаторов
С наступлением морозов и началом отопительного сезона суммы в коммунальных счетах существенно растут. Основная причина высоких расходов - теплопотери через окна, вентиляцию и непродуманное использование обогревателей. Однако существует несколько доступных и эффективных мер, которые помогают удерживать тепло в доме и существенно экономить средства. Главред расскажет подробнее.
По данным издания Kertvar.hu, минимальные затраты времени и ресурсов на герметизацию помещения позволяют существенно повысить энергоэффективность жилья.
Переведите окна в зимний режим
На фурнитурном крае пластиковых рам расположены специальные цапфы - шестигранные винты, с помощью которых можно регулировать прижим створки к раме. Увеличение прижима помогает устранить сквозняки и уменьшить продувание окон.
Перед началом отопительного сезона стоит проверить состояние фурнитуры и при необходимости отрегулировать её.
Замените изношенные уплотнители
Со временем резиновые прокладки на окнах высыхают, трескаются и теряют эластичность. Из-за этого конструкция перестает быть достаточно герметичной, и холодный воздух может проникать в помещение.
Замена уплотнителей помогает восстановить герметичность оконных конструкций и уменьшить теплопотери.
Видео о том, как выгоднее отапливать дом зимой, можно посмотреть здесь:
Не перекрывайте вентиляцию полностью
Через вентиляцию тёплый воздух выходит из помещения, но полностью перекрывать вентиляционные отверстия на зиму не стоит. Это может нарушить воздухообмен и создать дополнительные проблемы с влажностью и качеством воздуха.
Для регулирования воздушного потока можно использовать специальные регулируемые решетки. Важно не закрывать вентиляционный канал наглухо.
Используйте плотные шторы и ролеты
Толстые шторы, блэкаут-занавески или опущенные ролеты создают дополнительный слой воздуха у стекла, который помогает задерживать холод.
В то же время шторы не должны полностью закрывать радиатор отопления, поскольку это препятствует распространению тёплого воздуха по комнате.
Установите теплоотражающий экран за радиатором
Специальная фольгированная пленка, размещенная на стене за батареей, помогает уменьшить потери тепла через наружную стену и отражает часть теплового излучения обратно в комнату.
Такой экран особенно актуален для радиаторов, установленных на наружных стенах.
Как проверить окна на утечку тепла
Обнаружить скрытые сквозняки можно с помощью обычного листа бумаги. Его нужно зажать створкой окна. Если при закрытом окне лист легко вытягивается, прижим недостаточен и конструкция может пропускать холодный воздух.
Для проверки также иногда используют пламя свечи. Если возле рамы оно начинает заметно колебаться, это может свидетельствовать о движении воздуха и недостаточной герметичности оконного блока. Проводить такую проверку нужно осторожно, вдали от штор и других легковоспламеняющихся материалов.
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Об источнике: Kertvár.hu
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