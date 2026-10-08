Как сократить расходы на отопление зимой: 5 способов сохранить тепло

Как сократить расходы на отопление зимой без крупных вложений? Пять простых способов сохранить тепло, уменьшить сквозняки и повысить энергоэффективность дома.

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Как сэкономить на отоплении без дорогостоящего ремонта / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Как уменьшить теплопотери через окна зимой

Зачем менять уплотнители и регулировать окна

Как сохранить больше тепла возле радиаторов

С наступлением морозов и началом отопительного сезона суммы в коммунальных счетах существенно растут. Основная причина высоких расходов - теплопотери через окна, вентиляцию и непродуманное использование обогревателей. Однако существует несколько доступных и эффективных мер, которые помогают удерживать тепло в доме и существенно экономить средства. Главред расскажет подробнее.

По данным издания Kertvar.hu, минимальные затраты времени и ресурсов на герметизацию помещения позволяют существенно повысить энергоэффективность жилья.

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Переведите окна в зимний режим

На фурнитурном крае пластиковых рам расположены специальные цапфы - шестигранные винты, с помощью которых можно регулировать прижим створки к раме. Увеличение прижима помогает устранить сквозняки и уменьшить продувание окон.

Перед началом отопительного сезона стоит проверить состояние фурнитуры и при необходимости отрегулировать её.

Замените изношенные уплотнители

Со временем резиновые прокладки на окнах высыхают, трескаются и теряют эластичность. Из-за этого конструкция перестает быть достаточно герметичной, и холодный воздух может проникать в помещение.

Замена уплотнителей помогает восстановить герметичность оконных конструкций и уменьшить теплопотери.

Видео о том, как выгоднее отапливать дом зимой, можно посмотреть здесь:

Не перекрывайте вентиляцию полностью

Через вентиляцию тёплый воздух выходит из помещения, но полностью перекрывать вентиляционные отверстия на зиму не стоит. Это может нарушить воздухообмен и создать дополнительные проблемы с влажностью и качеством воздуха.

Для регулирования воздушного потока можно использовать специальные регулируемые решетки. Важно не закрывать вентиляционный канал наглухо.

Используйте плотные шторы и ролеты

Толстые шторы, блэкаут-занавески или опущенные ролеты создают дополнительный слой воздуха у стекла, который помогает задерживать холод.

В то же время шторы не должны полностью закрывать радиатор отопления, поскольку это препятствует распространению тёплого воздуха по комнате.

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Установите теплоотражающий экран за радиатором

Специальная фольгированная пленка, размещенная на стене за батареей, помогает уменьшить потери тепла через наружную стену и отражает часть теплового излучения обратно в комнату.

Такой экран особенно актуален для радиаторов, установленных на наружных стенах.

Как проверить окна на утечку тепла

Обнаружить скрытые сквозняки можно с помощью обычного листа бумаги. Его нужно зажать створкой окна. Если при закрытом окне лист легко вытягивается, прижим недостаточен и конструкция может пропускать холодный воздух.

Для проверки также иногда используют пламя свечи. Если возле рамы оно начинает заметно колебаться, это может свидетельствовать о движении воздуха и недостаточной герметичности оконного блока. Проводить такую проверку нужно осторожно, вдали от штор и других легковоспламеняющихся материалов.

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