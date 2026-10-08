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Экономия на отоплении до 20 %: что нужно сделать со шторами зимой

Марина Иваненко
8 октября 2026, 10:19
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Обычные шторы могут помочь сохранить тепло в доме зимой. Рассказываем, какие шторы лучше всего удерживают тепло и как правильно их использовать.
Как сохранить тепло в доме с помощью штор
Как сохранить тепло в доме с помощью штор / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Почему зимой стоит закрывать плотные шторы
  • Какие материалы помогут уменьшить теплопотери
  • Как правильно использовать шторы для обогрева

С наступлением холодов перед многими украинцами встает вопрос сохранения тепла в домах и оптимизации расходов на отопление. Один из самых простых и эффективных инструментов для этого есть в каждой квартире - обычные шторы. При правильном использовании они действуют как дополнительный изоляционный барьер между комнатой и холодным стеклом. Главред расскажет об этом подробнее.

По данным издания Zaxid.net, использование плотных текстильных штор на окнах позволяет сократить расходы на отопление зимой до 20% в домах со старыми рамочными конструкциями и до 10% - с современными энергоэффективными металлопластиковыми окнами. В то же время эффективность такого способа зависит от материала штор, их длины и того, насколько правильно они закрывают оконный проем.

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Как шторы помогают сохранять тепло

Плотный текстиль создает между комнатой и холодной поверхностью окна дополнительный слой воздуха. Благодаря этому теплый воздух из помещения не так быстро соприкасается с холодным стеклом, а температура в комнате дольше остается стабильной.

Особенно ощутимой такая разница может быть в квартирах со старыми окнами, из-за которых в холодное время года чувствуется сквозняк или заметное похолодание у стекла. В таком случае правильно подобранные шторы могут стать простым дополнением к основному утеплению.

Почему зимой стоит закрывать шторы

Одним из главных преимуществ закрытых штор является сохранение внутреннего тепла. Текстильный слой создает своеобразную защитную воздушную подушку, которая препятствует быстрому охлаждению помещения. Чем плотнее материал, тем лучше он удерживает воздух между окном и комнатой.

Шторы также частично блокируют холодные потоки воздуха. Даже через качественно установленные окна со временем могут проникать небольшие потоки холодного воздуха. Плотная ткань помогает уменьшить их влияние на общую температуру в комнате.

Еще одно преимущество - поддержание более стабильного температурного режима у оконного проема. Это может помочь уменьшить образование конденсата на стекле, а значит, и риск появления влаги, грибка и порчи отделки откосов.

Видео о том, как сохранить тепло в доме, можно посмотреть здесь:

Какие шторы лучше всего подходят для утепления

Для достижения максимального теплоизоляционного эффекта можно использовать различные виды текстильных и защитных материалов.

Термошторы

Специальные термошторы созданы для того, чтобы лучше удерживать тепло в помещении. Благодаря плотной структуре они создают дополнительный барьер между комнатой и холодным окном.

Их рекомендуется закрывать на ночь и во время значительного похолодания. В то же время в солнечные зимние дни шторы лучше раздвигать, чтобы солнечный свет и естественное тепло могли дополнительно прогревать комнату.

отопление, отопительный сезон, как подготовить дом к отопительному сезону инфографика
отопление, отопительный сезон, как подготовить дом к отопительному сезону инфографика / Инфографика: Главред

Сотообразные и ролетные шторы

Сотообразные конструкции имеют внутренние воздушные карманы, благодаря которым могут дополнительно отсекать холодный воздух от стекла. Ролетные шторы также могут использоваться в качестве дополнительного слоя между окном и помещением.

Их преимущество заключается в том, что они не занимают много места и могут плотно прилегать к оконной конструкции.

Теплоизоляционная и пузырчатая пленка

Для тех, кто ищет бюджетный вариант утепления, можно использовать специальную теплоизоляционную или пузырчатую пленку. Она создает дополнительный воздушный слой у стекла и помогает уменьшить теплопотери.

Защитную пленку можно закрепить с помощью двустороннего скотча, а пузырчатый материал - наносить непосредственно на сбрызнутое водой стекло. Такой способ особенно актуален для старых окон, через которые теряется значительная часть тепла.

Как использовать шторы максимально эффективно

В холодное время года важно не только иметь плотные шторы, но и правильно ими пользоваться. На ночь их следует полностью закрывать, чтобы создать между окном и комнатой дополнительный теплоизоляционный слой.

В то же время днём, если в окно попадает солнечный свет, шторы лучше раздвигать. Солнечные лучи естественным образом нагревают помещение, поэтому нет смысла блокировать этот дополнительный источник тепла.

Также следует следить за тем, чтобы шторы не перекрывали радиатор. Если длинная плотная ткань полностью закрывает батарею, тепло может скапливаться между ней и окном и хуже распространяться по комнате.

Грамотное сочетание утепления окон и правильного использования штор позволяет поддерживать комфортный микроклимат в доме и одновременно уменьшить теплопотери. Даже простые меры могут быть полезны в холодное время года, особенно если окна являются одним из главных источников охлаждения дома.

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Об источнике: Zaxid.net

Zaxid.net - это украинское региональное онлайн-СМИ, основанное во Львове в 2007 году. Издание специализируется на новостях Западной Украины, а также освещает общеукраинские общественно-политические события.

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