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Как правильно хранить запасы воды дома - важные правила безопасности

Марина Иваненко
8 октября 2026, 02:22
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Сколько воды следует иметь дома на случай чрезвычайной ситуации? Рассказываем о правилах хранения, требованиях к таре и способах подготовки ёмкостей.
Как правильно хранить запас питьевой воды
Как правильно хранить запас питьевой воды / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Как правильно хранить запас питьевой воды
  • Сколько дней можно хранить воду дома
  • Почему важно дезинфицировать тару

Формирование домашнего запаса воды требует не только выбора проверенного источника, но и строгого соблюдения правил её хранения. Неправильный выбор тары или игнорирование сроков годности может сделать воду непригодной для употребления и создать риск для здоровья. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает Запорожский областной центр контроля и профилактики заболеваний, минимальная суточная потребность одного человека составляет 3 литра воды для питья и приготовления пищи, а также 10 литров для гигиенических нужд. Специалисты рекомендуют иметь дома неприкосновенный запас как минимум на три суток.

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Какую тару выбрать и как долго хранить воду

Для сохранения качества воды необходимо соблюдать четкие правила относительно тары и сроков хранения.

Сроки хранения: питьевую воду рекомендуется хранить не дольше трех суток, а техническую - до 10 дней.

Допустимые материалы: следует использовать емкости с плотной крышкой объемом до 20 литров, изготовленные из пищевого пластика (PET, HDPE, PP), стекла или нержавеющей стали.

Категорические запреты: нельзя использовать бутылки из-под соков, сладких напитков, алкоголя или химических средств. Не стоит доливать свежую воду к остаткам старой и держать емкости под прямыми солнечными лучами.

Видео о том, как правильно хранить питьевую воду, можно посмотреть здесь:

Как подготовить емкость перед наполнением

Перед каждым новым набором воды тару необходимо тщательно вымыть и продезинфицировать.

Сначала емкость моют теплой водой с мылом, уделяя особое внимание внутренним стенкам, дну и крышке.

После этого её дезинфицируют хлорсодержащим раствором без ароматизаторов. Средство наливают внутрь, встряхивают, оставляют примерно на 30 секунд, а затем сливают.

После дезинфекции емкость промывают чистой водой и оставляют полностью высохнуть на воздухе.

Как правильно хранить запасы воды
Как правильно хранить запасы воды / Инфографика: Главред

Как контролировать качество запаса

На каждой бутылке или емкости специалисты советуют указывать дату наполнения. Это поможет контролировать срок хранения и своевременно заменять воду.

Емкости следует хранить в прохладном месте, защищенном от прямых солнечных лучей, отдельно от бытовой химии и других веществ с резким запахом.

При малейших сомнениях относительно качества воды её не стоит употреблять в сыром виде. Перед использованием для питья или приготовления пищи воду можно дополнительно прокипятить.

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Об источнике: Запорожский областной центр контроля и профилактики заболеваний

Запорожский областной центр контроля и профилактики заболеваний - это государственное медицинское учреждение, подчиняющееся Министерству здравоохранения Украины, которое обеспечивает эпидемиологический надзор, контроль за инфекционными и неинфекционными заболеваниями, а также осуществляет мониторинг безопасности питьевой воды, почвы и окружающей среды в регионе.

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