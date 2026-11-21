Украинские беспилотники будут производиться при финансовой поддержке Великобритании.

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Производство дронов для Украины расширяется / Колаж: Главред, фото: СБС, скриншот

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Достигнуто соглашение с Британией я о совместном производстве украинских дронов

Продукция совместных предприятий будет направляться на нужды ВСУ

Министры обороны Украины и Великобритании Евгений Хмара и Уэс Стритинг подписали проектные соглашения о совместном производстве украинских дронов middle strike и deep strike на территории Великобритании.

"Украинские беспилотники, которые уже доказали свою эффективность, будут производиться при финансовой поддержке Великобритании. Продукция совместных предприятий будет направляться на нужды украинских воинов", – говорится в сообщении Минобороны.

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"Объединяем их (оборонные решения и опыт Украины – ред.) с производственными возможностями Великобритании, чтобы быстрее масштабировать проверенные средства для наших Сил обороны", – подчеркнул Хмара.

В ходе встречи стороны обсудили, как укрепить украинскую ПВО, в частности ускорить новые поставки ракет LMM из имеющихся запасов. Речь шла также об усилении дальнобойных возможностей Украины и модернизации ракет украинского производства.

Что предшествовало

Как сообщалось, 19 ноября премьер-министр Великобритании Эндрю Бернем объявил о намерении передать Украине пакет помощи на сумму 260 млн фунтов стерлингов ($342 млн), который будет включать более 1000 ударных дронов дальнего радиуса действия.

/ Инфографика: Главред

Может ли РФ столкнуться с масштабным дефицитом топлива из-за атак на НПЗ

Проблемы с обеспечением топливом в России пока не свидетельствуют о полноценном кризисе, однако указывают на нарастающие трудности в отрасли. Решающим фактором дальнейшего ухудшения ситуации могут стать удары по нефтеперерабатывающим заводам и хранилищам готовой продукции.

"Это симптом, но пока не более того. Говорить о полномасштабном топливном кризисе пока рано", - подчеркнул специалист.

При этом он отметил, что именно повреждение нефтеперерабатывающей инфраструктуры и резервуаров с нефтепродуктами способно усилить перебои с поставками и перевести ситуацию в более критическую стадию.

"Довести эту ситуацию до критического уровня - задача Сил обороны Украины и тех ударов, которые наносятся по нефтеперерабатывающим мощностям и хранилищам готовых нефтепродуктов", - пояснил Гончар.

Как сообщал Главред, Украина систематически наносит удары по нефтеперерабатывающим предприятиям РФ. Дроны атаковали Киришский НПЗ в Ленинградской области. Власти РФ тогда заявили об уничтожении более 20 беспилотников.

Напомним, масштабные атаки затрагивают сразу несколько регионов. В мае взрывы раздавались по всей России, а под ударом оказались завод "Шахедов" и крупный НПЗ. Тревогу тогда объявили в 18 регионах РФ.

Ранее сообщалось, что Киев допускает паузу в ударах по российским НПЗ. Президент Владимир Зеленский озвучил Трампу условие для прекращения таких атак. Речь идет о ракетах Patriot на весь срок паузы.

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