Главное:
- Достигнуто соглашение с Британией я о совместном производстве украинских дронов
- Продукция совместных предприятий будет направляться на нужды ВСУ
Министры обороны Украины и Великобритании Евгений Хмара и Уэс Стритинг подписали проектные соглашения о совместном производстве украинских дронов middle strike и deep strike на территории Великобритании.
"Украинские беспилотники, которые уже доказали свою эффективность, будут производиться при финансовой поддержке Великобритании. Продукция совместных предприятий будет направляться на нужды украинских воинов", – говорится в сообщении Минобороны.
"Объединяем их (оборонные решения и опыт Украины – ред.) с производственными возможностями Великобритании, чтобы быстрее масштабировать проверенные средства для наших Сил обороны", – подчеркнул Хмара.
В ходе встречи стороны обсудили, как укрепить украинскую ПВО, в частности ускорить новые поставки ракет LMM из имеющихся запасов. Речь шла также об усилении дальнобойных возможностей Украины и модернизации ракет украинского производства.
Что предшествовало
Как сообщалось, 19 ноября премьер-министр Великобритании Эндрю Бернем объявил о намерении передать Украине пакет помощи на сумму 260 млн фунтов стерлингов ($342 млн), который будет включать более 1000 ударных дронов дальнего радиуса действия.
Может ли РФ столкнуться с масштабным дефицитом топлива из-за атак на НПЗ
Проблемы с обеспечением топливом в России пока не свидетельствуют о полноценном кризисе, однако указывают на нарастающие трудности в отрасли. Решающим фактором дальнейшего ухудшения ситуации могут стать удары по нефтеперерабатывающим заводам и хранилищам готовой продукции.
"Это симптом, но пока не более того. Говорить о полномасштабном топливном кризисе пока рано", - подчеркнул специалист.
При этом он отметил, что именно повреждение нефтеперерабатывающей инфраструктуры и резервуаров с нефтепродуктами способно усилить перебои с поставками и перевести ситуацию в более критическую стадию.
"Довести эту ситуацию до критического уровня - задача Сил обороны Украины и тех ударов, которые наносятся по нефтеперерабатывающим мощностям и хранилищам готовых нефтепродуктов", - пояснил Гончар.
Как сообщал Главред, Украина систематически наносит удары по нефтеперерабатывающим предприятиям РФ. Дроны атаковали Киришский НПЗ в Ленинградской области. Власти РФ тогда заявили об уничтожении более 20 беспилотников.
Напомним, масштабные атаки затрагивают сразу несколько регионов. В мае взрывы раздавались по всей России, а под ударом оказались завод "Шахедов" и крупный НПЗ. Тревогу тогда объявили в 18 регионах РФ.
Ранее сообщалось, что Киев допускает паузу в ударах по российским НПЗ. Президент Владимир Зеленский озвучил Трампу условие для прекращения таких атак. Речь идет о ракетах Patriot на весь срок паузы.
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