В воскресенье на большей части территории страны сохранится плюсовая температура.

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Прогноз погоды в Украине на 22 ноября / фото: УНИАН

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Какая будет погода в Украине в воскресенье

Когда температура опустится до -7 градусов

В Украину надвигается похолодание: к следующим выходным ночная температура может опуститься до -3...-7 градусов. Пока же в воскресенье, 22 ноября, на большей части страны будет держаться плюсовая температура, а на западе и севере пройдут дожди с мокрым снегом. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По её словам, в воскресенье днём воздух прогреется до +2...+5 градусов, а теплее всего будет на юге и юго-востоке - до +5...+8. Ночью столбики термометров будут колебаться от -2 до +3.

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Осадки ожидаются в западных и северных областях: там пройдут дожди с мокрым снегом. Дожди пройдут также в Крыму, тогда как остальная территория обойдется без существенных осадков.

На западе и севере также ожидается сильный западный ветер, в других регионах он будет умеренным.

Погода в Украине 22 ноября / фото: meteoprog

Какая будет погода в Киеве

В столице воскресенье выдастся пасмурным и неуютным, а температура ночью будет держаться около нулевой отметки.

"В Киеве 22 ноября будет облачно, сыро, небольшой дождь, временами с мокрым снегом. Ветер западный, порывистый. Ближайшей ночью около нуля, днем +4 градуса", - уточнила синоптик.

Прогноз погоды в Киеве / фото: meteoprog

Когда погода начнет меняться

Диденко добавила, что в ближайшие дни погода начнет постепенно меняться на зимнюю, причем наиболее заметно это будет ощущаться именно ночью.

"Холодный воздух постепенно готовится к приходу в Украину. Сначала, завтра, например, ещё преимущественно небольшие "плюсы", ночью местами немного "минусов". Далее, в течение ближайшей недели, ночная температура воздуха станет более низкой, а к следующим выходным уже возможны -3…-7 градусов", - подытожила она.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптик Игорь Кибальчич говорил, что на выходных погода в Украине будет теплее климатической нормы, но в воскресенье наступит похолодание. Ночью на севере столбики термометров опустятся до 0…-5°, а в Карпатах - до -8°.

В то же время синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха прогнозирует, что уже с воскресенья, 22 ноября, дожди в Украине начнут сменяться мокрым снегом. Местами дороги покроет гололед, а в конце следующей недели на северо-востоке столбики термометров опустятся до -14 градусов.

Синоптик Виталий Постригань заявил, что в понедельник, 23 ноября, в Украину придет активный циклон. Следующая рабочая неделя будет холодной, с более выраженным зимним характером. Ожидаются снег и мокрый снег, местами может образоваться неустойчивый снежный покров.

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