В субботу на юге температура поднимется до +14°, но в воскресенье ночью на севере и в центре столбики термометров опустятся ниже нуля.

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Погода в Украине / фото: УНИАН

Ключевые факты:

Суббота будет теплой - на юге днем до +14°

В воскресенье ночью заморозки на севере и в центре

В Карпатах сильный снег, на западе гололед

На выходных 21-22 ноября погода в Украине будет теплее климатической нормы, но в воскресенье наступит похолодание. Ночью на севере столбики термометров опустятся до 0…-5°, а в Карпатах - до -8°. Такой прогноз обнародовал синоптик Игорь Кибальчич на сайте Meteoprog.

По его словам, в отдельных регионах будет усиливаться ветер и наблюдаться туман.

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"В ближайшие двое суток погодные условия в нашей стране будут определяться преобладанием области повышенного атмосферного давления и господством относительно тёплых воздушных масс. Местами пройдут небольшие дожди, в западной части временами с мокрым снегом", - отметил синоптик.

Температура воздуха на выходных, по прогнозу, будет выше средних многолетних показателей во всех регионах страны. Осадков в большинстве областей будет немного.

Погода в Украине 21 ноября

В западных областях местами пройдет небольшой дождь, а в Карпатах - дождь с мокрым снегом. В отдельных районах возможен туман. Температура ночью составит 0…+6 градусов, днем - +2…+7 градусов. В высокогорье Карпат в течение суток будет от 0 до -5 градусов.

На севере ожидается облачная погода с прояснениями, без значительных осадков. Ночью воздух прогреется до +1…+6 градусов, днем - до +3…+8 градусов.

В центральных областях ночью осадков не прогнозируется, однако днем местами пройдет дождь. Температура ночью составит +3…+8 градусов, днем - +5…+10 градусов.

На юге страны ночью будет без осадков, местами возможен туман. Днем в отдельных районах пройдет небольшой дождь. Температура ночью составит +7…+12 градусов, днем - +9…+14 градусов.

В восточных областях существенных осадков не ожидается. Ночью местами возможны порывы северо-западного ветра до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью составит +2…+7 градусов, днём - +5…+10 градусов.

Погода в Украине 22 ноября

В западных областях ночью существенных осадков не предвидится, а днем местами пройдут небольшой дождь и мокрый снег. В Карпатах ожидается значительный снег, на дорогах местами будет гололедица.

Температура воздуха в западных регионах ночью составит -3…+2 градуса, днем - +2…+7 градусов. В Карпатах будет холоднее: ночью -3…-8 градусов, днем - 0…-5 градусов.

На севере Украины прогнозируется переменная облачность без осадков. Ночью температура опустится до 0…-5 градусов, днем составит 0…+5 градусов.

В центральных областях также будет без осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться от -3 до +2 градусов, днем - от +2 до +7 градусов.

На юге существенных осадков не ожидается, лишь в Крыму возможен небольшой дождь. Ночью температура составит +2…+7 градусов, днем - +7…+12 градусов.

В восточных регионах ночью пройдет небольшой дождь, а днем существенных осадков не прогнозируется. Температура воздуха ночью составит 0…+5 градусов, днем - +2…+7 градусов.

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Как сообщал Главред, на 18 ноября в Украине объявили желтый уровень опасности. Синоптики предупреждали о мокром снеге и порывах ветра в Карпатах, на востоке и юге страны. Порывы ветра тогда достигали 15-20 м/с.

Синоптик Наталья Диденко ранее назвала дату наступления холодов. По её прогнозу, похолодание в Украине ожидается с 22 ноября. На 20 ноября в большинстве областей она прогнозировала +5…+10°.

В начале ноября синоптики уже предупреждали о морозах. Тогда они прогнозировали мороз до -6°, снег и гололед. Этот прогноз появился 6 ноября.

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