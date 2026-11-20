Надводные корабли вели огонь из гавани, а подводные лодки - за пределами пункта базирования.

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Черноморский флот РФ возобновил участие в атаках / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Кратко:

Флот РФ впервые за полгода вышел в Черное море для нанесения удара

За ночь зафиксировано более 20 пусков

Участие флота в атаке планировалось заранее

В ночь на 20 ноября российский Черноморский флот впервые за шесть месяцев вышел в море, чтобы атаковать Украину. Всего противник осуществил более 20 пусков ракет. Об этом заявил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

По его словам, флот принимал участие в комбинированной атаке. В ВМС уточнили, откуда именно противник вел огонь и какие носители он задействовал.

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"Сегодня они впервые за полгода выходили в море, применяли свои корабли. Корабли применялись из гавани, как всегда, подводные лодки, конечно, за пределами (пункта базирования – ред.). Применить их из пункта базирования они не могут. Всего сегодня было более 20 пусков", - сказал Плетенчук.

Представитель ВМС подчеркивает, что ночной удар не был спонтанным. Россия заранее планирует и сами комбинированные атаки на Украину, и то, как в них будет задействован Черноморский флот.

Российские ракеты / Инфографика: Главред

Существует ли угроза новой волны ударов

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предупредил, что в течение дня, 20 ноября, Россия может снова атаковать Украину.

Он призвал горожан зарядить портативные зарядные устройства, позаботиться о запасе воды и не игнорировать сигналы тревоги.

"В течение дня могут быть повторные тревоги! Реагируем", - написал он.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 20 ноября российские оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами. В Голосеевском районе пострадала территория инфраструктурного объекта, где, по предварительным данным, загорелось офисное здание, а на Оболони осколок ракеты попал в трехэтажное здание. Также в результате баллистической атаки на столицу повреждены Подольско-Воскресенский мостовой переход.

Кроме того, ночью 20 ноября российская оккупационная армия нанесла удар по медицинскому учреждению в Шевченковском районе Харькова. В результате попадания дрона пострадали четыре человека, в здании выбито более 50 окон.

Утром 20 ноября во Львове прогремела серия мощных взрывов - в городе работала противовоздушная оборона. Также во Львове и Львовской области ввели специальные аварийные отключения электроэнергии.

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