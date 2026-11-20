Под удар оккупантов попали Киев, Львов, Харьков, Кривой Рог и другие города. Во время атаки часть ракет имела кассетные боеголовки, сообщают мониторы.

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Украина пережила тяжелую ночь 20 ноября: что известно об атаке РФ / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС ​

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РФ нанесла массированный удар по Украине ракетами и дронами

Три переправы через Днепр в Киеве получили повреждения

В ряде регионов ввели аварийные отключения света

Российские войска в ночь на 20 ноября нанесли массированный комбинированный удар ракетами и беспилотниками по Украине. В Киеве есть жертвы и пострадавшие. Ракеты повредили три моста через Днепр в столице. На западе страны после ударов по энергетике в трех областях ввели аварийные отключения, а под атакой также оказались Кривой Рог, Харьков, Днепропетровщина, Полтавщина, Ивано-Франковщина.

Главред выяснил, что известно о массированной атаке 20 ноября.

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Сколько людей погибло в результате атаки на Киев 20 ноября

Тяжелее всего последствия ночного обстрела оказались для столицы. Ночью взрывы прозвучали двумя волнами - около 01:20 и около 02:00. Утром в пятницу на Киев снова полетели баллистические ракеты.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об ударе по объекту критической инфраструктуры, а затем - о человеческих потерях. По его данным, среди жертв предварительно есть сотрудники коммунального предприятия, которое отвечает за водоснабжение города.

"На данный момент известно о трех погибших. По предварительной информации, это работники „Киевводоканала". Есть также пострадавшие. Предварительно, около 15 человек. Медики работают на месте, оказывают помощь", - написал Кличко.

Позже глава столицы уточнил, скольким людям нужно лечение в стационаре.

"7 раненых медики госпитализировали в столичные больницы. Также оказывают помощь пострадавшим на месте", - добавил мэр.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Какие мосты повреждены в Киеве после ракетного удара

Помимо человеческих потерь, удар по столице задел транспортное сообщение между берегами Днепра. Виталий Кличко также сообщил о нескольких пожарах. В Оболонском районе обломок ракеты вызвал возгорание трехэтажного здания, в Голосеевском ракета попала на территорию инфраструктурного объекта, где, предварительно, загорелось офисное здание, а в Подольском горела нежилая застройка.

По словам мэра, еще одну ракету зафиксировали на открытом участке неподалеку от одной из переправ.

"В результате баллистической атаки на столицу есть повреждения на Подольско-Воскресенском мостовом переходе. Движение с правого на левый берег на нем сейчас закрыто. Также повреждения на Дарницком мосту. Степень повреждений на сооружениях специалисты смогут исследовать после окончания воздушной тревоги", - сообщил Кличко.

Самые серьезные проблемы с проездом касаются переправы, по которой враг бьет уже не впервые. Поэтому городской голова призвал киевлян без крайней необходимости не ездить на личных авто, а работодателей - разрешить персоналу работать из дома.

"Снова было попадание и в Южный мост. На нем движение сейчас остается в ограниченном режиме. Разрешено только с левого на правый берег для автотранспорта массой до 10 тонн и общественного транспорта массой до 18 тонн", - подчеркнул мэр.

Южный мост в Киеве / Инфографика: Главред

Что КГВА советует киевлянам после массированной атаки

Похожий призыв насчет поездок по столице прозвучал и от Киевской городской военной администрации. Там напомнили, что воздушная опасность в Киеве не миновала, поэтому жителям следует оставаться в защищенных помещениях. В военной администрации также объяснили, зачем просят оставить авто дома: так коммунальным службам будет легче восстанавливать поврежденное.

"Учитывая последствия вражеских ударов, в частности по транспортно-логистической инфраструктуре, призываем киевлян ограничить передвижение по городу частным автотранспортом для ускорения ликвидации последствий. Работодателям рекомендуем по возможности перевести рабочий процесс в дистанционный формат", - говорится в обращении КГВА.

Какие районы Киева остались без света после атаки

Удары по столице сказались не только на транспорте, но и на электроснабжении. Энергетическая компания ДТЭК сообщила, что обесточивание затронуло пять районов на обоих берегах Днепра. В остальной части города тоже действуют вынужденные ограничения.

"Киев: из-за массированной атаки без света осталась часть жителей Печерского, Соломенского, Голосеевского, Днепровского и Дарницкого районов. В других районах столицы действуют экстренные отключения из-за повреждения оборудования и перегрузки сетей", - сообщили в ДТЭК.

Компания также рассказала, что делает дальше.

"Энергетики уже работают над ликвидацией последствий атаки. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома киевлян и стабилизировать ситуацию", - заверили в компании.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Последствия для Киевщины

В результате массированной комбинированной атаки врага в Киевской области есть пострадавшие - травмированы два человека в Бучанском районе, сообщили в КОВА.

Мужчину и женщину с ранениями и острой реакцией на стресс госпитализировали в больницу, угрозы их жизни нет. Поврежден частный жилой дом.

В Броварском районе в результате вражеской атаки повреждены два офисно-административных здания предприятий, частный дом и автомобиль.

На всех локациях работают оперативные службы, идет фиксация и ликвидация последствий атаки.

Россия применила ракеты с кассетными боеприпасами - мониторы

Пока столица справлялась с последствиями ударов, на западе страны главной мишенью стала критическая инфраструктура. Мониторинговые каналы, которые отслеживают движение воздушных целей, обратили внимание на особенность примененного вооружения. Официально эту информацию не подтверждали, она основана только на данных мониторов.

"Часть ракет была с кассетной боевой частью, чтобы нанести максимальное поражение энергетике в пределах Западных регионов", - сообщили мониторы.

В каких областях ввели аварийные отключения света 20 ноября

Последствия ночных ударов по западным регионам подтвердили и в НЭК "Укрэнерго". Там сообщили, что на Львовщине, Закарпатье и Прикарпатье временно ограничили подачу тока, чтобы уберечь сети от более масштабных сбоев.

"Из-за атаки врага на энергетическую инфраструктуру ситуация в энергосистеме крайне сложная. Для стабилизации ее работы в трех областях вынужденно применены аварийные отключения", - пояснили в "Укрэнерго".

В компании пообещали сообщать об изменениях.

"Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию и вернуть электроснабжение потребителям", - добавили в компании.

Что известно о последствиях атаки на Львов

Среди западных областей под ударом оказалась и Львовщина, атаку почувствовали и в областном центре. Городской голова Львова Андрей Садовый еще ночью предупреждал, что на запад Украины движется группа "Калибров", и призывал горожан не покидать укрытий. Позже мэр обнародовал первые данные о разрушениях.

"Львов, улица Лазаренко: обломки шахеда. Повреждены два автомобиля, в общежитии выбиты окна. Улица Пулюя: на тротуаре обнаружили часть ракеты. На месте работают спасатели. Село Лисиничи: поврежден частный дом. Травмированных и пожара нет", - сообщил Садовый.

Удар по энергообъектам региона ощутили и потребители областного центра. Угроза для города на тот момент не миновала: Садовый подчеркивал, что атака продолжается, и просил оставаться в безопасном месте.

"После отбоя службы обследуют дома. Информацию будем обновлять. По распоряжению „Укрэнерго" во Львове и области введены графики аварийных отключений", - написал Садовый.

Обновлено. По предварительной информации, в результате атак врага во Львове погибли два человека.

Какой объект атаковали на Львовщине

Причину обесточиваний в регионе позже объяснил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий. Он подчеркнул, что воздушная тревога на тот момент не прекращалась, силы ПВО работали, а риск повторных ударов оставался высоким.

"Враг атаковал объект энергетики во Львовской области. Из-за последствий атак по энергосистеме НЭК „Укрэнерго" ввела аварийные отключения электроэнергии во Львовской области. В ближайшее время должны ввести почасовые отключения. Графики опубликуют на ресурсах Львовоблэнерго", - сообщил Козицкий.

Что известно об атаке на Ивано-Франковск

Соседняя Прикарпатская область тоже оказалась среди регионов, которые пострадали от массированного удара. Взрывы на Ивано-Франковщине прогремели еще до рассвета, об атаке сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук. Первые реактивные беспилотники начали заходить в область в 03:44, об их движении предупреждали Воздушные силы.

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив во время атаки призывал горожан держаться подальше от опасных мест. В 07:33 Марцинкив предупредил и о ракетной угрозе для города.

После атаки в областном центре возникли проблемы с напряжением, поэтому троллейбусы по улице Мазепы курсируют только в автономном режиме.

Что известно о последствиях атаки на Кривой Рог

Не обошла атака стороной и центральные регионы. Глава Криворожской городской военной администрации Александр Вилкул сообщил, что обошлось без человеческих жертв. Враг бил по городу реактивными беспилотниками.

"В результате ударов значительно повреждена инфраструктура, АЗС, были обесточены ряд котельных, насосные водоканала, больницы – они переведены на работу от генераторов. Также обесточена значительная часть абонентов и несколько тяговых подстанций городского электротранспорта в северной части города. Маршруты троллейбусов № 18, 15, 16, 10 не работают. Троллейбус работает до площади Кольцевой (Толстого)", - написал Вилкул.

Позже чиновник заверил, что, несмотря на последствия удара, город живет в привычном ритме. Он также предупредил о технологических работах на одном из горно-обогатительных комбинатов, чтобы громкие звуки не напугали криворожан.

"В Кривом Роге все службы, коммунальный транспорт, больницы и социальные учреждения – работают. Сегодня в 14.00 в производственных целях будет проведен плановый взрыв в карьере „Первомайский" ЧАО „СевГОК" (Терновской район). Производственный взрыв контролируется, причин для беспокойства нет", - добавил он.

Сколько человек пострадало в Желтых Водах в результате атаки дронов

Неспокойной ночь выдалась и для остальной Днепропетровщины. В Днепропетровской областной военной администрации сообщили, что противник более десяти раз бил дронами по четырем районам области, ранены пять человек. Один из ударов пришелся на Желтые Воды.

"В Желтоводской громаде Каменского района повреждены многоквартирные дома, автомобили, банк, магазин. В состоянии средней тяжести в больницу доставили женщин 47 и 70 лет и мужчин 20 и 51 года. 87-летняя женщина будет лечиться амбулаторно", - сообщили в ОВА.

В военной администрации также перечислили другие населенные пункты, которые попали под удары. Новых пострадавших там не было.

"В Кривом Роге противник целил по автозаправке и инфраструктуре. В Днепровском районе под ударом была Любимовская громада. Поврежден частный дом. На Никопольщине страдали райцентр и Марганецкая громада. Повреждены хозяйственные постройки", - добавили в администрации.

Что произошло на промышленном предприятии на Полтавщине

Еще один регион, который оказался под ударом этой ночью, - Полтавщина. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Кременчугском районе после вражеского удара вспыхнул огонь на территории промышленного предприятия.

"Спасатели ГСЧС ликвидировали пожар, работая под постоянной угрозой повторных атак. Погибших и пострадавших нет", - сообщили в ГСЧС.

Атака на больницу в Харькове

Ночью 20 ноября российская оккупационная армия нанесла удар по медицинскому учреждению в Шевченковском районе Харькова. В результате попадания дрона пострадали четыре человека, в здании выбито более 50 окон.

"Враг нанес удар по медицинскому учреждению в Шевченковском районе. Предварительно есть пострадавшие", - сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

Впоследствии мэр уточнил, каковы последствия атаки.

"В результате попадания вражеского дрона по больнице пострадали четыре человека, выбито более 50 окон. Осмотр места обстрела продолжается", - сообщил мэр.

Это не первый удар по харьковским больницам в этом месяце - в начале ноября оккупанты атаковали медицинское учреждение в Немишлянском районе.

Утром пятницу в ГСЧС сообщили, что на Харьковщине в результате российских атак пострадали 10 человек.

"Ночью и утром враг атаковал беспилотниками населённые пункты области. В Харькове в результате удара по территории медицинского учреждения пострадали 5 человек. Повреждено здание больницы, многоэтажка и автомобили. На парковке горело авто", - говорится в сообщении.

В Лозовском районе пострадали еще 5 человек. В Златополе горело административное здание, в Беляевке - гараж.

К ликвидации последствий атак привлекались подразделения ГСЧС и офицеры-спасатели общин.

Украину может атаковать новая волна ракет

Утром 20 ноября два стратегических бомбардировщика Ту-160 страны-агрессора РФ выполнили пусковой маневр в Вологодской области. Украину могут атаковать новые крылатые ракеты. Об этом сообщил мониторинговый канал єРадар.

Маневр самолетов зафиксировали примерно в 07:40 по киевскому времени. Мониторы подчеркнули, что пока не могут подтвердить, действительно ли россияне запустили ракеты.

"Возможно, ещё будет немного крылатых. 40 минут назад зафиксирован пусковой маневр двух самолётов Ту-160 в Вологодской области. Были ли пуски реальными или нет - узнаем чуть больше, чем через час", - говорится в сообщении.

Продолжение атак в течение дня не исключает и мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Telegram.

"В течение дня могут быть повторные тревоги! Реагируем", - написал он.

Почему баллистические ракеты по Киеву так трудно сбить: мнение эксперта

Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Главреду объяснил, что Россия целенаправленно наращивает удары баллистическими ракетами по Киеву, поскольку средств ПВО критически не хватает для защиты всей страны. По его словам, ни одна западная система противоракетной обороны не гарантирует стопроцентного перехвата целей.

"Раскрученная американская система THAAD, раскрученная израильская система Arrow 3, она же "Хец-3" или "Стрела-3", не перехватили все количество баллистических ракет. Patriot тоже не перехватывает все", - отметил эксперт.

Еще одну проблему Свитан видит в физической невозможности прикрыть всю территорию Украины имеющимися комплексами.

"Системы Patriot сегодня размещены у нас лишь в нескольких местах. Территория Украины - 600 тысяч квадратных километров. Сейчас примерно 100 тысяч оккупированы, 500 тысяч - не оккупированы. Чтобы обеспечить защиту этих 500 тысяч квадратных километров, нужно как минимум 500 систем "Патриот". А у нас нет даже десятка", - подчеркнул Свитан.

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