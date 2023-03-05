Вкуснейшие лепешки из 4 ингредиентов: вы удивитесь, как их просто приготовить

Невероятный рецепт овсяных лепешек. Ленивый лаваш можно приготовить быстро и без особых усилий.

Время приготовления: Время приготовления: 20 минут Время на подготовку: Время на подготовку: 90 минут Порции Порции 12 порции Кухня Кухня Финская

Овсяные лепешки рецепт / ua.depositphotos.com

Вкусные, полезные и хрустящие лепешки можно приготовить дома. Такой рецепт ленивого лаваша подойдет для любой хозяйки. С такими лепешками можно готовить пиццу, рулеты и различные начинки для закуски.

Для лепешек в духовке понадобится не так много ингредиентов.

Вкусные и хрустящие лепешки в духовке - рецепт

Вам понадобится:

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Овсяные хлопья - 100 гр

Мука - 650 гр

Мед - 1,5 столовых ложки

Масло сливочное - 20 гр

Дрожжи - 1 пакетик

Вода - ½ л.

Соль

Овсяные хлопья смешать с медом, сливочным маслом и солью.

Залить овсяные хлопья кипятком, помешивать, пока не растает мед.

Когда овсяные хлопья немного остынут, всыпать пакет дрожжей и снова перемешать.

Оставь на 10 минут.

Муку просеять в отдельную тарелку.

Добавлять 3 порциями в овсяные хлопья и замесить эластисное тесто.

Тесто на лепешки немного будет липнуть к рукам.

Скатать его в колобок, переложить в миску и оставляем подняться в теплом месте на 60 минут.

Стол присыпать мукой, переложить тесто и вновь обмять.

Разделить тесто на 10-12 кусочков.

Финские лепешки рецепт / скриншот

Духовку уже разогреть до 200 градусов.

Каждый шарик лепешки раскатать толщиной в 5 см.

Переложить на противень с пергаментной бумагой.

Ленивый лаваш в духовке рецепт / скриншот

Перед тем, как выпекать лепешки, им нужно постоять 20 минут.

Лепешки выпекать в духовке до румяной корочки.

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