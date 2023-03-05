Вкуснейшие лепешки из 4 ингредиентов: вы удивитесь, как их просто приготовить

Вкусные, полезные и хрустящие лепешки можно приготовить дома. Такой рецепт ленивого лаваша подойдет для любой хозяйки. С такими лепешками можно готовить пиццу, рулеты и различные начинки для закуски.
Для лепешек в духовке понадобится не так много ингредиентов.
Вкусные и хрустящие лепешки в духовке - рецепт
Вам понадобится:
- Овсяные хлопья - 100 гр
- Мука - 650 гр
- Мед - 1,5 столовых ложки
- Масло сливочное - 20 гр
- Дрожжи - 1 пакетик
- Вода - ½ л.
- Соль
Овсяные хлопья смешать с медом, сливочным маслом и солью.
Залить овсяные хлопья кипятком, помешивать, пока не растает мед.
Когда овсяные хлопья немного остынут, всыпать пакет дрожжей и снова перемешать.
Оставь на 10 минут.
Муку просеять в отдельную тарелку.
Добавлять 3 порциями в овсяные хлопья и замесить эластисное тесто.
Тесто на лепешки немного будет липнуть к рукам.
Скатать его в колобок, переложить в миску и оставляем подняться в теплом месте на 60 минут.
Стол присыпать мукой, переложить тесто и вновь обмять.
Разделить тесто на 10-12 кусочков.
Духовку уже разогреть до 200 градусов.
Каждый шарик лепешки раскатать толщиной в 5 см.
Переложить на противень с пергаментной бумагой.
Перед тем, как выпекать лепешки, им нужно постоять 20 минут.
Лепешки выпекать в духовке до румяной корочки.
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