В Украине намерены пересмотреть правила, согласно которым студенты старше 25 лет получают отсрочку от мобилизации.

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Военные готовят обращение об отмене отсрочки для студентов в возрасте 25+ / Коллаж: Главред, фото: Shutterstock, скриншот

Кратко:

Военные готовят обращение об отмене отсрочки для студентов от 25 лет

Для пересмотра правил необходима политическая воля президента

Горбенко призвал усилить проверки университетов из-за злоупотреблений с отсрочками

Военные готовят обращение к президенту, правительству и Верховной Раде с предложением пересмотреть правила предоставления отсрочки от мобилизации студентам в возрасте от 25 лет. Об этом рассказал народный депутат Руслан Горбенко в эфире "Вечер.LIVE".

По его словам, документ уже почти готов, однако для принятия соответствующего решения необходима политическая воля президента.

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По словам парламентария, одним из поводов для такой инициативы стали случаи злоупотреблений, когда мужчины поступают в высшие учебные заведения не ради учебы, а для получения отсрочки от мобилизации. Поэтому он считает необходимым усилить проверки в университетах и выяснить, действительно ли все студенты, пользующиеся отсрочкой, получают образование.

"Резерв+ / Инфографика: Главред

Народный депутат подчеркнул, что обращение военных к Верховному главнокомандующему, Кабинету министров и парламенту уже почти готово.

"Обращение от военных готовится. К Верховному главнокомандующему, к правительству, к Верховной Раде Украины. Я думаю, что оно уже почти готово", - заявил Горбенко.

В то же время он не уточнил, какая именно военная структура выступила инициатором документа.

Отметим, что на данный момент никаких изменений в правила предоставления отсрочки студентам не принималось. Речь идет лишь о подготовке обращения с соответствующим предложением, а не об уже согласованном решении.

Что будет с отсрочками для студентов в возрасте от 25 лет

Член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью "РБК-Украина" обратил внимание на существенное увеличение количества военнообязанныхмужчин в возрасте от 25 до 60 лет, обучающихся в учебных заведениях. По сравнению с довоенным периодом увеличилось число студентов университетов, учащихся лицеев и слушателей профессионально-технических учебных заведений этой возрастной категории. Получение образования в таких заведениях дает законные основания для оформления отсрочки от мобилизации.

По словам народного депутата, в парламенте обсуждалась возможность ограничения права на отсрочку для этой категории мужчин. Однако часть парламентариев выступила против таких изменений, аргументируя свою позицию необходимостью беречь морально-психологическое состояние мужчин в возрасте 25–45 лет.

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Главред писал, что в Украине выросла доля мобилизованных, годных к выполнению боевых задач, а количество конфликтов во время мобилизационных мероприятий уменьшилось. В то же время Верховная Рада ожидает от Министерства обороны законодательных предложений по комплексному реформированию системы и повышению справедливости мобилизации. Об этом сообщил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью РБК-Украина.

Напомним, ранее Федор Вениславский заявил, что Верховная Рада не рассматривает вопрос о снижении призывного возраста ниже 25 лет и не планирует мобилизацию женщин. Он также подчеркнул, что мобилизацию женщин не планируют ни в Министерстве обороны, ни в командовании ВСУ. В перспективе, по его словам, может быть рассмотрено снижение верхнего предела мобилизационного возраста с 60 до 55 или 50 лет.

Владимир Зеленский подписал законопроекты о продлении сроков действия военного положения и всеобщей мобилизации. Это уже двадцать первое продление военного положения и мобилизации с начала полномасштабного вторжения.

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